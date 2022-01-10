Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Загадочное исчезновение древнего царя и современная Россия

Опубликовано 10.01.2022 автором Владимир Петлюк в разделе комментариев 0

путин революция народ
Загадочное исчезновение древнего царя и современная Россия

На глазах у всех исчез царь Ромул - основатель города и государства Рим.

Ромул жил в 8 веке до н. э., заложил город Рим и правил 38 лет. Однажды он собрал граждан за городом на массовое мероприятие. Неожиданно раздался гром, возникла буря, которая окутала царя густым облаком, а когда облако рассеялась, то все увидели, что трон, на котором восседал царь, пуст, а царь исчез.

В период правления Ромул успешно покорял и присоединял к Риму соседние племена, давая им гражданство, за что и был провозглашен царем. Он организовал совет старейшин - сенат, но со временем превратил демократию в монархию, при которой интересы сенаторов игнорировались, они только послушно выполняли волю Ромула. Ромул окружил себя многочисленной стражей, готовой на любое насилие над отдельными гражданами.

Это означало, что интересы правящего класса, сенаторов, отцов, патрициев, Ромул принес в жертву интересам «глубинного народа».

После загадочного исчезновения Ромула народ заволновался, но ближайшие сенаторы уверили народ, что царь был унесен вихрем. Историки приводили и более реальные варианты исчезновения Ромула, но в народе приоритетной стала сказочная версия.

Обращает на себя внимание то, что с исчезновением царя Рим не распался на свои первоначальные роды, а сохранил форму государства с верховной властью.

После Ромула сенаторы выбрали по соглашению с народом такого царя, который разумными законами удовлетворил интересы как сенаторов, так и народа. С тех пор Рим жил в мире многие годы, как утверждает историк Тит Ливий.

Итак, видно, что разумное правление подразумевает соблюдение интересов всех классов общества, поскольку они существуют в силу необходимости, а значит не должны подвергаться эксплуатации.

В современной России видно, что государство опирается на «глубинный народ», но есть отдельные ущемленные классы, что проявляется различными формами протестной активности.

Современная статистика позволяет разглядеть те процессы, которые ведут к ущемлению отдельных классов и групп населения.

Статистика показывает, что в России растет показатель прибыли, но снижается рентабельность товаров. Так с 2000 (РСЕ 2003, табл. 22.34.) по 2019 гг. (РСЕ 2020, табл. 16.5.) прибыль выросла с 1,2 трлн. руб. до 16,6 трлн. За этот же период рентабельность с 2000 (РСЕ 2003, табл. 22.39.) по 2019 (РСЕ 2020, табл. 16.9.) снизилась с 18,8% до 10,8%. Это означает, что крупный бизнес богатеет, а мелкий бизнес разоряется.

Согласно статистике, показатель средней зарплаты растет быстрее физического объема производства. Так с 2017 по 2019 гг. средняя номинальная начисленная зарплата выросла на 22,2% (РСЕ 2020, табл. 1.1.), а годовой индекс промышленного производства за тот же период вырос только на 7,6%. При таком соотношении показателей высокие зарплаты обесценивают низкие, что приводит миллионы трудящихся к бедности.

Здесь надо обратить внимание, что статистические показатели последние годы демонстрируют загадочные скачки, но наложенные на многолетние графики, они не меняют указанные тенденции.

Итак, статистика показывает, что бизнес делится на крупный - успешный и мелкий - разорительный. Наемные работники делятся на высокооплачиваемых богатых и низкооплачиваемых бедных. Мелкий бизнес и бедные наемные работники являются эксплуатируемыми классами общества, готовыми на уличный протест вплоть до вооруженного, поскольку игнорируются их жизненные интересы.

Парадокс капитализма в России заключается в том, что причиной разорительности бизнеса и бедности трудящихся служит стихийный рост заработных плат, порождаемый рынком труда.

Зарплаты — это главное звено в отношении наемных рабочих и капитала, а потому являются причиной его успехов или недостатков.

Капитализм демонстрирует высокие результаты производства при избытке рабочей силы, когда зарплаты удерживаются от быстрого роста конкуренцией за рабочие места. Таков рыночный капитализм, который медленно вырастает из мелкотоварного буржуазного производства.

Когда капитал испытывает недостаток рабочий силы, как это наблюдалось в СССР и современной России, то зарплаты неудержимо растут, а результаты производства резко снижаются. Таков государственный капитализм, возникающий в аграрных странах, когда усилиями самого государства и при помощи развитых стран сразу возводятся крупнейшие предприятия.

Итак, чтобы современные «цари» не исчезали на постсоветском пространстве, необходимо улучшить условия жизни эксплуатируемых классов: малого бизнеса и бедняков, - а для этого надо обуздать, разорительный для мелкого бизнеса и низкооплачиваемых трудящихся, рост зарплат путем введение неизменных окладов.

 



Рейтинг:   1.75,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что СССР должен быть восстановлен?:
Результаты
Интернет-ТВ
Токаев приказывает убивать
Токаев приказывает убивать
09.01.2022
Военные: Токаев -- иноагент-провокатор?
Военные: Токаев -- иноагент-провокатор?
09.01.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Поднимите цену моторного топлива процентов на 50, и бунт не заставит себя ждать (2)
Загадочное исчезновение древнего царя и современная Россия (0)
По итогам переговоров с США в сумасшедшем доме объявят салют (2)
Гвоздика солидарности для товарища Зимбовского (3)
Открытое обращение о недопустимости вынесения коньюктурных судебных актов в отношении политических активистов (6)
Госсекретарь США считает, что СССР - это плохо (12)
Токаев приказывает убивать (4)
Путина бросили одного в церкви (26)
Казахстан: несбыточная необходимость (31)
Меморандум по вопросу опасности эпидемии нового штамма коронавируса (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: По итогам переговоров с США в сумасшедшем доме объявят салют
Дарья Митина Дарья Митина: Продираясь сквозь плотные заросли бреда
Дарья Митина Дарья Митина: Всё-таки попрощаться с Минском, пусть даже ненадолго, очень трудно:)
Дарья Митина Дарья Митина: Человек предполагает, а Елбасы располагает
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Якутия-2020. Часть девятая. На столбах.
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss