Загадочное исчезновение древнего царя и современная Россия

На глазах у всех исчез царь Ромул - основатель города и государства Рим.

Ромул жил в 8 веке до н. э., заложил город Рим и правил 38 лет. Однажды он собрал граждан за городом на массовое мероприятие. Неожиданно раздался гром, возникла буря, которая окутала царя густым облаком, а когда облако рассеялась, то все увидели, что трон, на котором восседал царь, пуст, а царь исчез.

В период правления Ромул успешно покорял и присоединял к Риму соседние племена, давая им гражданство, за что и был провозглашен царем. Он организовал совет старейшин - сенат, но со временем превратил демократию в монархию, при которой интересы сенаторов игнорировались, они только послушно выполняли волю Ромула. Ромул окружил себя многочисленной стражей, готовой на любое насилие над отдельными гражданами.

Это означало, что интересы правящего класса, сенаторов, отцов, патрициев, Ромул принес в жертву интересам «глубинного народа».

После загадочного исчезновения Ромула народ заволновался, но ближайшие сенаторы уверили народ, что царь был унесен вихрем. Историки приводили и более реальные варианты исчезновения Ромула, но в народе приоритетной стала сказочная версия.

Обращает на себя внимание то, что с исчезновением царя Рим не распался на свои первоначальные роды, а сохранил форму государства с верховной властью.

После Ромула сенаторы выбрали по соглашению с народом такого царя, который разумными законами удовлетворил интересы как сенаторов, так и народа. С тех пор Рим жил в мире многие годы, как утверждает историк Тит Ливий.

Итак, видно, что разумное правление подразумевает соблюдение интересов всех классов общества, поскольку они существуют в силу необходимости, а значит не должны подвергаться эксплуатации.

В современной России видно, что государство опирается на «глубинный народ», но есть отдельные ущемленные классы, что проявляется различными формами протестной активности.

Современная статистика позволяет разглядеть те процессы, которые ведут к ущемлению отдельных классов и групп населения.

Статистика показывает, что в России растет показатель прибыли, но снижается рентабельность товаров. Так с 2000 (РСЕ 2003, табл. 22.34.) по 2019 гг. (РСЕ 2020, табл. 16.5.) прибыль выросла с 1,2 трлн. руб. до 16,6 трлн. За этот же период рентабельность с 2000 (РСЕ 2003, табл. 22.39.) по 2019 (РСЕ 2020, табл. 16.9.) снизилась с 18,8% до 10,8%. Это означает, что крупный бизнес богатеет, а мелкий бизнес разоряется.

Согласно статистике, показатель средней зарплаты растет быстрее физического объема производства. Так с 2017 по 2019 гг. средняя номинальная начисленная зарплата выросла на 22,2% (РСЕ 2020, табл. 1.1.), а годовой индекс промышленного производства за тот же период вырос только на 7,6%. При таком соотношении показателей высокие зарплаты обесценивают низкие, что приводит миллионы трудящихся к бедности.

Здесь надо обратить внимание, что статистические показатели последние годы демонстрируют загадочные скачки, но наложенные на многолетние графики, они не меняют указанные тенденции.

Итак, статистика показывает, что бизнес делится на крупный - успешный и мелкий - разорительный. Наемные работники делятся на высокооплачиваемых богатых и низкооплачиваемых бедных. Мелкий бизнес и бедные наемные работники являются эксплуатируемыми классами общества, готовыми на уличный протест вплоть до вооруженного, поскольку игнорируются их жизненные интересы.

Парадокс капитализма в России заключается в том, что причиной разорительности бизнеса и бедности трудящихся служит стихийный рост заработных плат, порождаемый рынком труда.

Зарплаты — это главное звено в отношении наемных рабочих и капитала, а потому являются причиной его успехов или недостатков.

Капитализм демонстрирует высокие результаты производства при избытке рабочей силы, когда зарплаты удерживаются от быстрого роста конкуренцией за рабочие места. Таков рыночный капитализм, который медленно вырастает из мелкотоварного буржуазного производства.

Когда капитал испытывает недостаток рабочий силы, как это наблюдалось в СССР и современной России, то зарплаты неудержимо растут, а результаты производства резко снижаются. Таков государственный капитализм, возникающий в аграрных странах, когда усилиями самого государства и при помощи развитых стран сразу возводятся крупнейшие предприятия.

Итак, чтобы современные «цари» не исчезали на постсоветском пространстве, необходимо улучшить условия жизни эксплуатируемых классов: малого бизнеса и бедняков, - а для этого надо обуздать, разорительный для мелкого бизнеса и низкооплачиваемых трудящихся, рост зарплат путем введение неизменных окладов.