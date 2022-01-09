Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #казахстан
1 Экс-президент Казахстана Назарбаев покинул страну вместе с дочерьми
2 Токаев рассказал о 20 тыс. напавших на Алма-Ату бандитах https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Беглый казахстанский банкир заявил, что является «лидером оппозиции и протестов» в стране
4 Турецкие СМИ: Москва потребовала признания Крыма в обмен на помощь ОДКБ
5 Токаев приказывает убивать
6 Евразийского бюро Всемирной Федерации Профсоюзов приняло заявление в поддержку рабочего класса Казахстана
7 Компартия Греции приветствует широкомасштабные рабочие забастовки и народные демонстрации в Казахстане
8 Сухая голодовка в ответ на беспредел полиции и судов https://forum-msk.org/material/news/1...
9 В посольство Армении в России поступили угрозы из-за ситуации в Казахстане
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