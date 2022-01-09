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Московский листок

Токаев приказывает убивать

Опубликовано 09.01.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #казахстан

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #казахстан

1 Экс-президент Казахстана Назарбаев покинул страну вместе с дочерьми

2 Токаев рассказал о 20 тыс. напавших на Алма-Ату бандитах https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Беглый казахстанский банкир заявил, что является «лидером оппозиции и протестов» в стране

4 Турецкие СМИ: Москва потребовала признания Крыма в обмен на помощь ОДКБ

5 Токаев приказывает убивать

6 Евразийского бюро Всемирной Федерации Профсоюзов приняло заявление в поддержку рабочего класса Казахстана

7 Компартия Греции приветствует широкомасштабные рабочие забастовки и народные демонстрации в Казахстане

8 Сухая голодовка в ответ на беспредел полиции и судов https://forum-msk.org/material/news/1...

9 В посольство Армении в России поступили угрозы из-за ситуации в Казахстане



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Токаев приказывает убивать
Токаев приказывает убивать
09.01.2022
Военные: Токаев -- иноагент-провокатор?
Военные: Токаев -- иноагент-провокатор?
09.01.2022
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