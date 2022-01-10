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Московский листок

Госсекретарь США считает, что СССР - это плохо

Опубликовано 10.01.2022 в разделе комментариев 1

ссср народ жизнь
Госсекретарь США считает, что СССР - это плохо

Россия стремится восстановить порядок вещей, существовавший при Советском Союзе, что неприемлемо для Вашингтона, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я считаю, что это так, это одна из целей президента Путина", — сказал он в интервью телеканалу CNN.

***

Госсекретарь Блинкен, видимо, всерьез считает, что стремление восстановить СССР - это компрометирующая информация.

В свое время граждане СССР на свободном и открытом референдуме ясно и недвусмысленно высказалсиь за сохранение Советского союза, и нет никаких оснований полагать, что за прошедшие годы эти настроения сильно поменялись.

Да куда проще - вот сейчас проведем опрос на канале "Социал За" и ФОРУМе.мск и увидим.

Если бы Путин или кто-либо еще пытался восстановить Союз, я бы первый побежал "задрав штаны", как за комсомолом. И был бы очень далеко в очереди... Но дело в том, что Путин если и пытается что-то восстановить, то Российскую империю, причем не реальную, а как в книжках Валентина Пикуля, в "треуголке с кивером".

Но для Блинкена это слишком сложно. Очень жаль, что госсекретарь Соединенных Штатов просто дурак. Мы привыкли к более интеллектуально развитым руководителям американской дипломатии. А тут... ДБ

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
2213 написал 10.01.2022 01:17
На самом деле,российский гарант,не пытается ничего восстанавливать и ничего создавать,в том числе,даже-отечественную промышленность.Единственно,чем занимается российская элита,вот уже в течении тридцати лет,так это-личным обогащением,за счет продажи природных ресурсов,а,чтобы это хоть немного завуалировать,гонит пургу в сторону электората,которая состоит из придуманных ей"скреп",существующих только в их фантазиях,то есть-"единении народа и власти",непонятном патриотизме,и преемственности былого величия россии,которое существовало еще при царе горохе.Но,на этом "патриотичном фоне",элита очень даже шустро промышляет грабежом страны и перегоняет награбленное-за кордон1,а народу,кроме "скреп",предлагается еще разве только-"фига с маслом",и прогрессивное обнищание,которое является уже "практически достигнутым",в отличие от других сказочных обещаний.
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