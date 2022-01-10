Госсекретарь США считает, что СССР - это плохо

Россия стремится восстановить порядок вещей, существовавший при Советском Союзе, что неприемлемо для Вашингтона, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я считаю, что это так, это одна из целей президента Путина", — сказал он в интервью телеканалу CNN.

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Госсекретарь Блинкен, видимо, всерьез считает, что стремление восстановить СССР - это компрометирующая информация.

В свое время граждане СССР на свободном и открытом референдуме ясно и недвусмысленно высказалсиь за сохранение Советского союза, и нет никаких оснований полагать, что за прошедшие годы эти настроения сильно поменялись.

Да куда проще - вот сейчас проведем опрос на канале "Социал За" и ФОРУМе.мск и увидим.

Если бы Путин или кто-либо еще пытался восстановить Союз, я бы первый побежал "задрав штаны", как за комсомолом. И был бы очень далеко в очереди... Но дело в том, что Путин если и пытается что-то восстановить, то Российскую империю, причем не реальную, а как в книжках Валентина Пикуля, в "треуголке с кивером".

Но для Блинкена это слишком сложно. Очень жаль, что госсекретарь Соединенных Штатов просто дурак. Мы привыкли к более интеллектуально развитым руководителям американской дипломатии. А тут... ДБ

А.Б.