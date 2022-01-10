Гвоздика солидарности для товарища Зимбовского

Александр Зимбовский с 7 января продолжает оставаться в подмосковном сахаровском спецприёмнике.

6 января 2022 года во время акции солидарности с рабочими Казахстана 9 человек были задержаны недалеко от посольства Республики. В Мещанский ОВД направили Элмара Рустамова, Ларису Ануфриеву, Александра Николаева, Ивана Соловьёва, Александра Зимбовского, в Хамовники — Наталию Глаголеву, Олега Кравченко, Сергея Зайцева, Елену Сидоренкову. С протоколами по ст. 20.2 задержанных к вечеру стали отпускать, Сидоренковой 7 января Басманным судом было вынесено решение о суточном аресте по ст. 19.3 (который был засчитан с момента задержания) и штрафе в 10 тысяч по ст. 20.2. Александра Зимбовского Мещанский суд направил 7 января в сахаровский спецприёмник. На 15 суток. На момент вынесения решения Зимбовский уже сутки находился на сухой голодовке, которую объявил ещё в ОВД Мещанский.

Держать сухую голодовку всегда непросто. При хроническом панкреатите с последним приступом болезни в 2 недели назад — однозначно критически, а при намерении не отступать (подтверждённым многолетними политическими поступками Зимбовского) — фактически подводит ситуацию к фатальной грани.

8 января, на третий день сухой голодовки, в срочном порядке было подготовлено коллективное требование к Зимбовскому о её прекращении. Протест против продолжения голодовки в короткий срок подписали 23 коммунистические и профсоюзные организации:

Коллективное требование для товарища Зимбовского.

Товарищи разных коммунистических организаций разделяют единую позицию о нетерпимости такой формы политического протеста, как голодовка. Голодовка наносит вред исключительно собственным партийным рядам, выводя из строя самоотверженных товарищей, чья работа важна именно своим активным продолжением.

Категорично требуем от товарища Зимбовского прекращения голодовки и возвращения его в рабочие ряды красных товарищей.

- Московская городская организация ОКП

- Московская областная организация ОКП

- Союз Коммунистической Молодёжи

- РМП-Москва

- Рабочий Контроль

- Рабочий Компас

- ОД Венсеремос

- Союз Рабочих Москвы

- Трудовая Россия

- РМОО "Поколение Нового Времени" Пензенской области

- Организация рабочей молодёжи "Молодая Гвардия Большевиков-ленинцев"

- ППО работников АО "Дикси Юг" СПб

- ППО работников АО "Тандер" (Магнит) СПб

- Московский профсоюз строителей и ремонтников

- ЛБ Кострома - интернет-сообщество "Чёрная книга капитализма"

- Совет РКСС Кировской области

- Координационный совет солидарной борьбы

- Профсоюз ООО "ИЗДСП" и Игоревский Совет

- Марксистский кружок г. Коврова "Восход"

- Вести Амура

- Нижегородское отделение ЛевСД

- Марксистская Тенденция

- Благовещенский Арматурный Завод (профсоюз МПРА)

К этому требованию также присоединились жители ряда московских общежитий. Отдельное обращение к Зимбовскому направил генеральный инспектор по труду СПР С. В. Храмов.

Общая солидарность, прицельно направленная на срыв голодовки, сработала. 9 января Зимбовский уступил коллективным требованиям товарищей, также были переданы лекарства, от которых он ранее отказывался.

Апелляционная жалоба будет назначена к рассмотрению Мосгорсудом.

От редакции: Александр, дело серьезное. Да несерьезных дел у тебя и не бывает. Конечно, полиция и суд - сукины дети, и ведут себя соответственно. И раньше творили, что хотели, а теперь им это разрешили официально.

Но вопрос не в них. У них, наверно, тоже у каждого второго панкреатит от пьянства и бестолковой жизни. Но они не голодают, режим питает их и обеспечивает сносное лечение.

Я понимаю, что жизнь профессионального революционера, а Зимбовского давно уже все воспринимают именно в таком качестве, не располагает к паровым котлеткам и режиму труда и отдыха. Но у меня все-таки есть медицинское образование, и я очень хорошо знаю, что такое хронический панкреатит и к чему он приводит. Игорь Маляров, напомню, ушел от нас в 37 лет именно от панкреатита, хотя понятно, что первопричиной там была жизнь, которую он вынужден был вести.

У нас у всех и так жизнь обещает быть не очень длинной по вполне понятным причинам. Так зачем же помогать нашим врагам еще ее укорачивать?

Живи! Это куда важней, чем сгинуть койке в спецприемнике на радость буржуазной публике.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск