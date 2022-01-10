По итогам переговоров с США в сумасшедшем доме объявят салют

Стиль российской дипломатии великолепен. Главный российский переговорщик замминистра иностранных дел Рябков заявляет буквально следующее: «Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года». Короче, сейчас Рябков приедет на переговоры и скажет: «А, ну убирайтесь отсюда, пока вам не наваляли». И враги соберут манатки, и уйдут по добру, по здорову. Как иначе.
Радостно-победоносный тон господина Рябкова говорит о том, что он совершенно уверен в полной победе. Поэтому он продолжает: «Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец».
Ну, слава богу, конец этому положен. В сумасшедшем доме объявят салют победы.
|
|
Ястреб написал 10.01.2022 10:37
Уж на что Германия, - самая развитая экономика, высокоцивилизованная, полностью прозападная, пропиндосная, - кто ее отпускает? Где ее суверенность? Да, в жопе!
Так и с Русью будет. Только пожестче, похлещще. К тому же, держа в уме грядущие геокатастрофы, нехватку сырья, энергетики...
Продалась-предалась в 91-м, - все: предательство не прощается историей. А Богом - уж тем более! О бобллеваристах и речи быть не может...
Да, остается лишь конурку несколько украсить. Может, крохи со стола выше перепадут, - чем-то и пробавиться (в виде, скажем, дурных ракет при совершенно распавшемся-разложенном народе). Так оно и пойдеть, и пойдеть, - аж до скончания или чьего-либо заговня!..
Ко всему прочему, и тявкает, просится на свободу Рябько - так себе. Скорей даже усугубляет свое положение. Конурка-то, хоть и из дерева зроблэна, шиферком крыта, - да только гниет, трушится. В том числе от фикалий самого Рябка.
"Нет у нас пахаря, нет нам спасения"...
Видать, Некрасов хорошо чувствовал свое время, когда писал о "родной Земле, которая не исполнена сил, не проснется, будет стонать да зябнуть.
А в глуши Симбирской уже никакой хер, сэр, Кир или хто исчо не объявится. Зюги - не всчет, ибо размеховались...