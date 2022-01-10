По итогам переговоров с США в сумасшедшем доме объявят салют

Стиль российской дипломатии великолепен. Главный российский переговорщик замминистра иностранных дел Рябков заявляет буквально следующее: «Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года». Короче, сейчас Рябков приедет на переговоры и скажет: «А, ну убирайтесь отсюда, пока вам не наваляли». И враги соберут манатки, и уйдут по добру, по здорову. Как иначе.

Радостно-победоносный тон господина Рябкова говорит о том, что он совершенно уверен в полной победе. Поэтому он продолжает: «Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец».

Ну, слава богу, конец этому положен. В сумасшедшем доме объявят салют победы.