Поднимите цену моторного топлива процентов на 50, и бунт не заставит себя ждать

Чтобы узнать простому человеку, а их в стране большинство, надо послушать нашу профессуру, чиновников , депутатов и только потом, если мозги сумеют переварить всё что пришлось услышать понять. Слушаю в пятницу великого профессора Н.Кричевского рано утром на радио. И вот он позитивно отозвался о работе премьера М.Мишустина. В чём позитивность не сказал, а я не мог понять. Улучшения нет, растут цены, тарифы, растёт и безработица, не растёт только зарплата и пенсии у народа. И под конец передачи Кричевский заявляет: "В 2022 году ничего не изменится, более того убыль населения сумасшедшая". Вот и пойми профессора, зато у него стала любимой буква "а - а - а". Убыль сумасшедшей не может быть - это катастрофа, если страна убывает населением хотя бы два года без войны. Надо менять власть и чем скорее тем меньше будет убыль населения.

Иногда всплывает вопрос на счёт прогрессивного налогообложения, даже в думе. И сразу о нём забывают не только депутаты, чиновники, но и СМИ. Несколько месяцев по этом вопросу тишина, а в это время за бугор уплывает несколько миллиардов долларов. Оказывается почти 85 % граждан России за введение прогрессивного налога. И кто слушает народ? Осталось подумать, а кому это нужно? Думаю, что мыслящие люди знают кому.

СМИ несколько раз повторяет предложение депутата думы С.Бессараб о том, что надо разрешить родителям использовать маткапитал на лечение тяжёлобольных детей. Для таких детей маткапитал это капля в море. Лечение таких детей, как правило возможно только за границей и оно стоит от 2 и до 8 миллионов рублей. Но ведь медицина по Конституции РФ бесплатна и об этом не знает законодатель. Вот эту депутатку надо бы спросить, а что происходит в стране?

Не по народному мыслит и В.Матвиенко. Некоторые депутаты и даже сенаторы предлагают контролировать цены. Матвиенко выразилась так: "Власть не может и не должна контролировать цены". Может она себя имела ввиду? Ей любые цены подойдут. А как быть с народом при зарплате 15 - 20 тысяч рублей? Такими высказываниями и действиями депутаты, сенаторы, чиновники провоцируют народ на митинги. Хотите как в Казахстане? Осталось немного, поднимите цену моторного топлива процентов на 50 и бунт не заставит себя ждать. Валентина Ивановна имея детей говорит, что их надо учить патриотизму, в том числе через игрушки и кинопродукцию отечественного производства. Наша кинопродукция учит не только детей, но и взрослых как делать деньги - убивая, похищая, пытая такими изощрёнными способами, что фашисты бы позавидовали. Спикер верхней палаты давно живёт в своём мирке и забыла о проблемах народа и страны. Почему никто ей не зададут наводящих вопросов? Молодёжь, да и взрослые забыли что есть такое понятие как патриотизм. 80 % не смогут расшифровать это слово, а вот Валентина Ивановна сможет, да и сын подтвердит.

Миллионеры десятилетиями сидят на доходных местах и потеряли нюх времени. Валентина Ивановна думает, что в России все живут как она и её родственники. Смотрите что пишут известные люди. "Реальная задача правительства - это ликвидация населения. Оно ничего не делает для того, чтобы решить проблему бедности. Все наши рассуждения вокруг каких - то цифр - это профанация. Основой экономического анализа является статистика, которой в России просто нет". Чтобы Росстат подвирал своевременно его передали в министерство экономического развития, а оно не знает что и как делать, ума не хватает, да и средств не хватает. Кругом оптимизация. Миллиарды от продажи сырья и вооружения остаются за пределами России и даже налоги большие компании платят там где они зарегистрированы. Кто - то возразит?

Государственное враньё зашкалило все мыслимые и не мыслимые пределы. За 2021 год власть занизила процент инфляции, что происходит и сейчас. За 2021 год статисты пока считают, но она больше 8 %. Потребительская инфляция не меньше 26 %, а нам пересчитают пенсии на 5,9 %. Мы уже отстаём от реальной инфляции и отстаём не первый год. Это и может быть поводом для возмущения нищего народа. А вот чиновникам при их многотысячных зарплатах повысили на 10 %. Как президент, премьер могут смотреть людям в глаза? Оказывается они не смотрят. Народ просто не допускают до прямого общения. Читатель скажет, что иногда нам показывают встречу президента с молодёжью. Такие встречи готовят месяцами, чтобы никто не задавал "глупых" вопросов. Мишустин тоже попытался посетить некоторые предприятия, однако на встречу нищих не допустили.

Народ не понимает внутреннюю политику президента и правительства. Академик С.Глазьев говорит, что алюминиевая промышленность контролируется представителями США. А где же самолюбие у наших руководителей? Наши враги контролируют и не только алюминиевую промышленность. А удобрения, лес, торговля кому принадлежат? Скоро нечем будет платить за охрану президента. Всё вывезли за рубеж. Миллиарды долларов, золото, на грани разорения автомобильная промышленность. И никому до этого нет дела. Десятки раз я писал, что скоро мы проснёмся в чужой стране. Почему? Да только потому что свои доллары, золото вывозим за границу, а промышленность получает инвестиции из - за рубежа и вскоре получается, что инвесторы скупают ценные бумаги и оказываются хозяевами предприятий. Это самое настоящее предательство руководством страны.

Некоторые господа учёные хорошо отзываются о М.Мишустине. Он что не знает, что творится в стране? Ну почему не закроет вывоз капитала. В стране надо создавать новые высокотехнологичные рабочие места, чтобы поднять экономику. Страна ведь валится и нет перспективы. Бюджет на последующие годы говорит об этом. Зарплата рабочих, пенсии с каждым годом падают. Повысят в 2022 году на 5,9 %, а инфляция по статистике более 8 %. На самом деле до 17 % и даже больше. Вы сознательно провоцируете народ на бессрочные забастовки. А если народ возьмётся за оружие? Куда бежать будете? Вас никто и нигде не ждёт. Расстреливать народ будете? Его и так не хватает даже для охраны государства. А вдруг армия перейдёт на сторону народа. Например, в Египте армия арестовала продажного президента и провела выборы. Вы этого хотите?

На радио "КП" ведущий задаёт себе вопрос и пытается с Сунгоркиным на него ответить: "Как уничтожили СССР без единого выстрела?" Добралась ложь и до "Комсомольской правды". А расстрел из танков Белого дома это детская ирга? А две войны в Чечне - это компьютерные стрелялки, где гибла не подготовленная молодёжь, а Грузия, Прибалтика. Это результат предательства самого высокого руководства, который сейчас получает миллионную пенсию.