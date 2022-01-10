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Московский листок

Автомобилистов приравняли к уголовникам

Опубликовано 10.01.2022 в разделе комментариев 1

взятка гибдд штраф
Автомобилистов приравняли к уголовникам

В России вступил в силу закон, по которому водителям, превышающим скорость и выезжающим на встречную полосу, грозит уголовное наказание.

Соответствующий документ подписал президент Путин.

Речь идет об агрессивном вождении: превышении скорости от 60 и более километров в час, выезде на встречную полосу или трамвайные пути.

Теперь злостных лихачей будут штрафовать в размере от 200 до 300 тысяч рублей, кроме того, им грозит до двух лет лишения свободы. При повторном нарушении срок наказания может вырасти до трех лет, а размер штрафа составит уже от 300 до 500 тысяч.

Может, сразу смертную казнь, а, пацаны?

Я вот в Москве даже знаю несколько мест, где если не знаешь, обязательно выскочишь на трамвайные пути.

Или превышение – едешь себе по трассе километров около ста десяти, то есть с разрешенной скоростью, и не замечаешь временный знак в кустах "40", который стоит там ни к селу, ни к городу – и вот ты уже уголовник.

Вчера ехал по пустой дороге в Ростовской области, в сторону Азова, ровная как стрела дорога, покрытие отличное, вокруг степь, видимость 200 процентов – и ограничение скорости 50. Я, естественно, нарушил… Считайте, явка с повинной. А что?

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Все водилы - люди с самым низким уровнем социальной ответственности.
"конному НЕ товарищ" написал 10.01.2022 12:45
Их хлебом не корми, только дай чего-нибудь да нарушить. Физиологическая потребность!
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