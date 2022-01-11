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Московский листок

Услуги ОМОНА. Дорого

Опубликовано 11.01.2022 автором Айрат Кадаров в разделе комментариев 0

путин революция народ
Услуги ОМОНА. Дорого

Управление МВД по Петербургу подало к бывшей главе местного штаба Навального Ирине Фатьяновой иск на 3 млн 931 тысячу рублей за РАБОТУ на январских митингах.

Иск в конце декабря поступил в Дзержинский районный суд, заседание назначили на 15 февраля. В заявлении указывается, что сотрудников МВД привлекли к сверхурочной РАБОТЕ, во время проведения несогласованных акций протеста, в поддержку Алексея Навального, прошедших 23 и 31 января 2021 года.

Полиция считает Фатьянову организатором этих акций в Петербурге и требует что бы она оплатила РАБОТУ полиции почти 4 млн рублей.

Возможно полиции стоит предъявить иск ВСЕМ жителям страны, которые находятся под патронажем полиции.

Возможно не только полиции стоит предъявить иски ведь есть ещё пожарные (МЧС), есть ещё военные которые охраняют "покой" жителей страны, есть ещё чиновники - которые работают не покладая рук на народ, точнее на жителей этой страны.

А ведь есть ещё налоговики, врачи, учителя - ведь они учат детей этой страны, так пусть жители скинуться на это, ну так же лепутаты - законы принимают в поте лица - тоже иск, и не 4 млн рублей, а 400 миллиардов! Жители должны платить за всё.



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