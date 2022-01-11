На местных выборах в Москве в 2022 году хотят применить электронное голосование

Спикер МГД Шапошников заявил, что Мосгордума весной рассмотрит поправки в городское законодательство для организации дистанционного электронного голосования на муниципальных выборах в 2022 году.

А какой смысл, кроме облегчения фальсификаций и затруднительности контроля?

Что, Москва находится в далекой тундре, где до избирательного участка три дня на оленях? Нет, для каждого москвича все находится на расстоянии пешей доступности.

Что, в Москве никто не ходит на выборы?

Нет, прошедшие выборы показали весьма высокую явку, в том числе и на муниципальных выборах в районе Щукино… А? Высокая явка была за счет весомых приписок?

Не могу поверить, как же так, у нас же сплошная честность кругом и как ее там… транпарентность.

Так зачем электронное голосование в Москве? А?

А.Б.