Путин не назвал сроков вывода контингента из Казахстана

Президент Путин заявил, что после выполнения своих функций, "безусловно, весь контингент миротворческих сил ОДКБ будет выведен с территории Казахстана".

Однако конкретных сроков не назвал.

"В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана", - сказал Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ну этот, Кемел Жомартович…

На внеочередной сессии ОДКБ президент России Владимир Путин назвал своего коллегу из Казахстана другим именем - «Кемелом Жомартовичем», хотя того зовут Касым-Жомарт.

Дословно российский лидер произнес следующее: «Всем известно, что президент Казахстана Кемел Жомартович Токаев обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности».

Оно и понятно – 30 лет был Назарбаев, который Нурсултан Абишевич, можно было даже должность не называть, Назарбаев работает Назарбаевым.

А тут какой-то… Ну типа при Назарбаеве. А теперь, оказывается, надо запоминать, как зовут.

А Назарбаева, наоборот, можно забывать.

И вчера еще пресс-секретарь президента Казахстана называл срок пребывания миротворцев – одну неделю. Осталось 6 дней…

А.Б.