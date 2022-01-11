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Московский листок

Швеция не будет вступать в НАТО

Опубликовано 11.01.2022 в разделе комментариев 0

сша нато
Швеция не будет вступать в НАТО

Но намерена сохранить партнерство с Североатлантическим альянсом, заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

«Позиция правительства ясна: мы не намерены вступать в НАТО», - заявила глава кабинета министров на пресс-конференции.

Она отметила, что страна на протяжении длительного времени отстаивала собственную линию в области безопасности, поддерживая при этом партнерство с НАТО и одновременно сохраняя «особые отношения» с Финляндией, которая также не является членом Североатлантического альянса.

Андерссон подчеркнула, что в данный момент считает рискованным менять внешнеполитическую позицию страны.

Представим себе, что премьер Украины заявил, что страна не будет вступать в НАТО. Наверно, публично съели бы на майдане Незалежности. А в Швеции можно и даже, говорят, полезно.

А.Б.



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