События не только в Беларуси, но и в Казахстане показывают, что революционный час близок. И не мудрено. Протест трудящихся опережает «трансферт» властей. Кстати, не секрет, что ужесточение позиции на переговорах с западом объясняется такой же динамикой. Чутье единороссов подсказывает, что надо перехватить инициативу «вторым Крымом». Получится или нет, посмотрим; но уже не Кремль диктует обстановку, а обстановка Кремлю.

Отсюда пора решать главный вопрос и внесистемным левым. Начало революции будет в столице – или в регионе?.. Все пляшет от этой печки, и от стратегии до тактики.

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С одной стороны, левый актив в Москве немаленький. Но, с другой стороны, и репрессивные механизмы отработаны. В регионах, наоборот, массы накаляются по фактической нищете, и репрессивные механизмы не осилят резкое волнение; но вот с политическим активом не очень.

Автор этих строк думал над этим вопросом вплоть до последних событий, и пытаясь быть объективным. Но решил все же, что «в регионе». И Хабаровск вкупе с Жанаозеном тому пример. Главное в негодовании трудовых масс, и которых в регионах больше (а если инфляция разгонится к середине года, это подобно бензину в костер). Остальное приложится. К примеру, левые активисты могут приехать по месту «русского Жанаозена», и тогда субъективный фактор соединится с объективным; но, разумеется, не наоборот.

И вот почему автор тяготел к региональным и муниципальным проблемам, и о чем также ниже. Как только оный поставил четкий вопрос себе, – «в столице или в регионе», - все пазлы сложились.

Во-первых, Москва изжила столичную роль. Точно также, как Петербург в свое время. И пусть тамошние левые не ревнуют, и что абсолютно глупо; а это объективное развитие производительных сил. Единороссы повыгоняли производство из столиц, заполонив недвижимостью да супермаркетами; а вот не только сырьевые, но и обрабатывающие заводы вкупе с агропромышленными ушли в регионы. Следовательно, во-вторых, территориально-промышленные комплексы, - пусть с натугой, пусть с бардаком, - но движутся дальше от Москвы, и в региональные центры. Но поэтому, и с кульминацией кризиса, более революционный Хабаровск-Шиес-Екатеринбург-Иркутск-Владивосток и в таком духе, должен появиться не сегодня, так завтра - и оный и станет социалистической столицей. То есть, между старым и новым центром силы начинается противостояние; новый центр, привлекая трудящихся и демократическую интеллигенцию, одолевает; и федеральная революция побеждает. Так что все логично.

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Вот тут-то общее с личным, а стратегическое с тактическим, и складывается в органичное целое. В частности, конкретные требования рабочего в западной части Казахстана, и насчет цены на газ, аукнулись политическими изменениями по всей стране. Но точно также будет и в России; но даже мощно, развернуто, решительно, сознательно. Когда повышение тех же продуктовых цен доведет до бешенства, и примерно так https://aurora.network/articles/1-mirovoy-krizis/98034-tseny-na-produkty-pitanija-vzletjat-k-novym-maksimumam-v-2022-godu то народ выступит сначала против местных монополистов в виде акционерных банд; потом потребует создать надежные МУП по всему спектру социально-экономического развития; это, разумеется, невозможно сделать без свержения завязанного мэра и создания Советской власти – И ПОШЛО-ПОЕХАЛО! Если коготок увяз, всей птичке пропасть.

А уж где советский муниципалитет, и с надбавками страдающим бюджетникам, и встающим на его защиту тем более – там и до советской республики рукой подать! И вот вам уже противостоящая Кремлю, и идущая к социализму, НОВАЯ СТОЛИЦА. И такая новость, разумеется, разлетается по России со скоростью интернета – да с картинками в соцсетях, с бесчисленными комментариями политологов на всевозможных каналах а-ля Телеграмм, и так далее и тому подобное – короче, уже одна новость убьет единороссов, а что уж говорить обо всем другом. И автор уже писал, что в таких массовых и решительных условиях - и когда съедутся сотни левых активистов на помощь тысячам народа - спецслужбы бессильны, так как их растопчут мигом. Да, тогда у Кремля останется армия. Но применять армию против своих же граждан – это уже конец всему. Половина армии, если не больше, вообще откажется стрелять; и еще неизвестно, куда повернет орудия. Короче, все слетит с катушек вплоть до разграбления оружейных магазинов по всей федерации, и единороссам карачун.

Еще раз, если кто-то не согласится со сказанным по нынешнему спокойствию за окном, тот выйдет из контекста просто-напросто. Потому что именно социально-экономическая обстановка изменится где-то к середине нынешнего года, и самым заметным образом (та же инфляция начнет галопировать, да и другие проблемы). И тогда вышесказанное станет возможным по щелчку пальца.

Кстати, если какой-то недалекий москвич начнет бояться, что деньги уйдут по исчезновению столичного статуса – это невероятная глупость. Денег в стране море разливанное, - и коль инфляция затихнет при советской демократии с вытекающей демонополизацией, – то первейшим декретом победившей революции будет поднятие МРОТ хотя бы до европейского уровня. Поэтому, хотя Москва и перестанет быть столицей; но зато превратится в экономический, научный и культурный центр навроде Нью-Йорка или Франкфурта, и что еще лучше насчет качественной работы жителей. Впрочем, автор писал на подобные темы столько раз, что все же о главном.

Одним словом, давайте решать. С одной стороны, единороссы успеют задавить революционную ситуацию в Москве и, если даже оная возникнет?.. Лично автор убежден – да, успеют. Это все-таки не хухры-мухры; и единороссов с купленными силовиками там змеиный клубок. А успеют, с другой стороны, задавить революционный протест в отдаленном, но уже более умном, более решительном, более рабочем и социалистическом Хабаровске – Иркутске – Владивостоке – Екатеринбурге - Нижнем Новгороде - Кемерово и далее по списку?!.. Если кризис доведет народ до психа по всей стране (а так и будет) – навряд ли. Здесь трудящихся и рядовых бюджетников в разы больше. А если подкинуть когорту политического актива – совсем навряд ли.

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Автор подытоживал обычно в последних абзацах. А вот не на этот раз. Потому что речь идет о начале дискуссии. Если серьезный сторонник левых убеждений не согласен с вышесказанным, очень хотелось бы почитать возражения не только в комментариях, но и в нормальной статье для четкости и ясности. Поэтому, милости прошу.

Но еще раз, поскольку это важно, остальному читателю не стоит попадать в ошибку статики. Вроде бы написанное шокирует радикализмом и, если выглянуть за нынешнее окно. Но нет, история убыстряет свой бег явно. Если уж Беларусь посеяла сомнения в силе диктаторов; то Казахстан увеличил эти сомнения в прогрессии. Снаряды падают, так сказать, все ближе и ближе к бункеру сами знаете кого.

Отсюда можно сделать вполне закономерный вывод, что социальный протест ОПЕРЕЖАЕТ трансфертные махинации хоть с какими «скрепами». А раз так, пора решать главный вопрос, и он звучит следующим образом: где, когда, как и почему начнется уже российский революционный процесс.