Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Выдан первый "паспорт НеГра"

Опубликовано 12.01.2022 в разделе комментариев 0

рф конституция
Выдан первый "паспорт НеГра"

Первый человек получил временное удостоверение личности в Москве, сообщила член ОНК Москвы и СПЧ Ева Меркачева.

«Первым человеком в Москве, который получил зеленый «паспорт негражданина» – временное удостоверение личности, – стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать», – цитирует Меркачеву РИА «Новости». 

Она добавила, что, по рассказу самого мужчины, родился он в Душанбе, а когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу мужчина не ходил: "Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло", - привела слова мужчины правозащитница. 

Закон о выдаче лицам без гражданства, временно находящихся в России, удостоверений личности был подписан президентом в феврале 2021 года. Удостоверение позволяет работать без оформления разрешительных документов. Временное удостоверение выдается на 10 лет. 

***

Радость-то какая! Лет уж больше 30-ти вся журналистская общественность стебется над "папортами неграждан", которые выдают бывшим гражданам СССР в прибалтийских республиках.

Я напомню - после обретения независимости страны Прибалтики начали отказывать в гражданстве оставшимся там советским гражданам на том основании, что они прибыли туда по советским законам, а не на основании законов государств, переставших существовать за полвека до того. Да и всего существования-то их было по 20 лет, а до того никогда в истории не было ни Латвии, ни Эстонии. Была, правда, Литва, точнее одноименное средневековое государство Великое княжество Литовское и Русское, ядро которого находилось на территории современной Белоруссии. Но к нему нынешняя Литва имеет очень мало отношения.

В общем, "паспорт НеГра" (негражданина) давно стал мемом, причем с весьма неблагоприятным оттенком.

И вот Россия взяла друной пример: мужик родился в СССР, всю свою сознательную жизнь прожил в России и вдруг выяснилосмь - не гражданин!

А зачем ему быть гражданином?

Конституция РФ, Статья 27: "1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства".

Он с родителями приехал пяти лет отроду законно? Законно! Так пусть тогда спокойно и пребывает... Если вам - не ему, а именно вавм, нужно, чтоб у него был паспорт - выдайте. Зачем копировать практику Прибалтийских недогосударств, которые могут отказать в гражданстве человеку, который у них не только вырос, но и родился - мол, его дедушка "незаконно" въехал на танке...

Хакимджанов, конечно, кадр тот еще. Ему самому паспорт точно не нужен. Зачем? Ну так и не навязывайтесь, да еще с этим нацистским аусвайсом недочеловека.

Вот какой закон точно нужен - человек имеет право не иметь никакого гражданства. Кстати, статья 62 Конституции РФ это право декларирует: " Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации".

То есть теоретически можно не иметь никакого гражданства, и пользоваться наравне со всеми всеми правами в РФ.

Ну так нужен закон, позволяющий реалихзовать это конституционное право!

И не надо никаких позорных аусвайсов...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что СССР должен быть восстановлен?:
Результаты
Интернет-ТВ
Токаев приказывает убивать
Токаев приказывает убивать
09.01.2022
Военные: Токаев -- иноагент-провокатор?
Военные: Токаев -- иноагент-провокатор?
09.01.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Выдан первый "паспорт НеГра" (0)
Пора решать главный вопрос (0)
Швеция не будет вступать в НАТО (17)
Услуги ОМОНА. Дорого (10)
Путин не назвал сроков вывода контингента из Казахстана (31)
На местных выборах в Москве в 2022 году хотят применить электронное голосование (2)
Автомобилистов приравняли к уголовникам (19)
Поднимите цену моторного топлива процентов на 50, и бунт не заставит себя ждать (18)
Загадочное исчезновение древнего царя и современная Россия (6)
По итогам переговоров с США в сумасшедшем доме объявят салют (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Казахстанские друзья, хей-хей!
Дарья Митина Дарья Митина: Спать хочется
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Якутия-2020. Часть десятая. Тукуланы.
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Чем ответит Кремль на отказ НАТО и США выполнять ультиматум
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Ракетная партия: Итоги переговоров США и России в Женеве
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss