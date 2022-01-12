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Московский листок

Как звать президента Казахстана?

Опубликовано 12.01.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #казахстан

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #казахстан

1 Как звать президента Казахстана?

2 Путин не назвал сроков вывода контингента из Казахстана https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Швеция не будет вступать в НАТО https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник назвал основные причины авиапроисшествий в России

6 На местных выборах в Москве в 2022 году хотят применить электронное голосование https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Жители Карачаево-Черкесской Республики обругали туристок, снявшихся на Домбае на лыжах в купальниках.



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