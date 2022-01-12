Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #казахстан
1 Как звать президента Казахстана?
2 Путин не назвал сроков вывода контингента из Казахстана https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Швеция не будет вступать в НАТО https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник назвал основные причины авиапроисшествий в России
6 На местных выборах в Москве в 2022 году хотят применить электронное голосование https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Жители Карачаево-Черкесской Республики обругали туристок, снявшихся на Домбае на лыжах в купальниках.
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