Как звать президента Казахстана? #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #казахстан Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #казахстан 1 Как звать президента Казахстана? 2 Путин не назвал сроков вывода контингента из Казахстана https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Швеция не будет вступать в НАТО https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник назвал основные причины авиапроисшествий в России 6 На местных выборах в Москве в 2022 году хотят применить электронное голосование https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Жители Карачаево-Черкесской Республики обругали туристок, снявшихся на Домбае на лыжах в купальниках.



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