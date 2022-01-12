"Новый социализм" на братских штыках

Павел Былевский: Глава Казахстана в Меджлисе заострил классовый характер кризиса

Крайне неожиданно подтвердил классовый характер событий «трагического января» Президент Казахстана К.-Ж. Токаев, выступая в парламенте – Меджлисе. За «накипью» заговора, бандитизма и терроризма показал справедливость массовых протестов трудящихся, посулил такие «социалистические» перемены, что переплюнул даже вождя КПРФ Г.А. Зюганова.

К.-Ж. Токаев неожиданно сказал то, чего Президент России В.В. Путин не желает ни видеть, ни признавать ни в Казахстане, ни в России. А именно о чудовищной коррупции, о расслоении общества на горстку «глобальных олигархов» и нищий, бесправный трудовой народ. Но, главное, были анонсированы необходимые радикальные перемены.

Речь К.-Ж. Токаева впечатляет: признаны серьёзные социально-экономические проблемы, неэффективная, провальная деятельность ряда государственных органов. Заметный отрыв от трудных реалий и потребностей граждан, искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах.

Обострилась и усугубляется из года в год проблема неравенства: созданная в стране социально-экономическая система. Ключевыми выгодоприобретателями стали финансово-олигархические группы; олигополию усиливает неэффективное распределение: привилегии и подавление конкуренции.

Банк развития Казахстана превратился в личный банк избранного круга лиц, финансово-промышленных и строительных групп. В стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам.

Усилились риски вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе фиктивными сделками… Эти тезисы эпично проецируются на наши реалии: Россия и Казахстан – страны-сёстры, обломки разрушенного СССР с периферийно-олигархическим капитализмом.

Сегодняшние речи К.-Ж. Токаева так похожи на «новый социализм», повторяя недавние заявления КПРФ, и Компартии Греции, однако вряд ли он «тайный коммунист». Так говорить его вынудили массовые протесты трудящихся масс в дни «трагического января» и вспыхнувший пожар гражданской войны, погашенный войсками ОДКБ.

Увы, организаторы введения в Казахстан войск ОДКБ пока близоруко упирают только на «внешнее вмешательство». То ли не видя, то ли не желая признавать вопиющих и в своих странах внутренних классовых противоречий, раскола общества. Тех, что уже привели Казахстан на грань гражданской войны и расчленения страны.