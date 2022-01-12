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Московский листок

"Новый социализм" на братских штыках

Опубликовано 12.01.2022 автором Павел Былевский в разделе комментариев 2

#социалза #форуммск #былевский #казахстан #токаев

Павел Былевский: Глава Казахстана в Меджлисе заострил классовый характер кризиса

 

Крайне неожиданно подтвердил классовый характер событий «трагического января» Президент Казахстана К.-Ж. Токаев, выступая в парламенте – Меджлисе. За «накипью» заговора, бандитизма и терроризма показал справедливость массовых протестов трудящихся, посулил такие «социалистические» перемены, что переплюнул даже вождя КПРФ Г.А. Зюганова.

 

К.-Ж. Токаев неожиданно сказал то, чего Президент России В.В. Путин не желает ни видеть, ни признавать ни в Казахстане, ни в России. А именно о чудовищной коррупции, о расслоении общества на горстку «глобальных олигархов» и нищий, бесправный трудовой народ. Но, главное, были анонсированы необходимые радикальные перемены.

 

Речь К.-Ж. Токаева впечатляет: признаны серьёзные социально-экономические проблемы, неэффективная, провальная деятельность ряда государственных органов. Заметный отрыв от трудных реалий и потребностей граждан, искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах.

 

Обострилась и усугубляется из года в год проблема неравенства: созданная в стране социально-экономическая система. Ключевыми выгодоприобретателями стали финансово-олигархические группы; олигополию усиливает неэффективное распределение: привилегии и подавление конкуренции.

 

Банк развития Казахстана превратился в личный банк избранного круга лиц, финансово-промышленных и строительных групп. В стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам.

 

Усилились риски вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе фиктивными сделками… Эти тезисы эпично проецируются на наши реалии: Россия и Казахстан – страны-сёстры, обломки разрушенного СССР с периферийно-олигархическим капитализмом.

 

Сегодняшние речи К.-Ж. Токаева так похожи на «новый социализм», повторяя недавние заявления КПРФ, и Компартии Греции, однако вряд ли он «тайный коммунист». Так говорить его вынудили массовые протесты трудящихся масс в дни «трагического января» и вспыхнувший пожар гражданской войны, погашенный войсками ОДКБ.

 

Увы, организаторы введения в Казахстан войск ОДКБ пока близоруко упирают только на «внешнее вмешательство». То ли не видя, то ли не желая признавать вопиющих и в своих странах внутренних классовых противоречий, раскола общества. Тех, что уже привели Казахстан на грань гражданской войны и расчленения страны.



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Всего комментариев к статье: 2
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Вообще...
Тов. Тамсямский написал 12.01.2022 09:23
Чтобы понять истинную суть казахских событий - подождите пару месяцев. За это время Александр Широкорад наваляет и опубликует очередной фундаментальный труд, в котором все объяснит как дважды два, протянув цепочку причинно-следственных связей непосредственно от козыбай-каратайской культуры нижнего палеолита.
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(без названия)
2213 написал 12.01.2022 09:22
Насчет того,что российский гарант,ни коррупции,ни чудовищного расслоения общества-"видеть не желает",это сказано-в самую точку,а вот,то,все это делается само по себе и против его воли,тут уж-"извини-подвинься".Ведь,если поверить г-ну токаеву,то,в россии,например,творится черт-те что,а у гаранта настолько связаны руки,что он против этого даже "и пикнуть не посмеет".Тогда возникает вопрос-а зачем российскому электорату такой гарант нужен вообще,вместе с его "видением и непризнанием"?Кстати говоря,и сам токаев стал таким "добреньким",только после того,как его взяли за глотку,(или,по его версии)-страну едва не оккупировали террористы,а пока их не было,можно было выжимать из народа масло-как только захочется,и прибирать к рукам,все,что только вздумается.
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