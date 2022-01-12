Полтора миллиона метров нового жилья. Для неграждан?

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект развития территории бывшего Тушинского аэродрома, говорится в сообщении пресс-службы мэра.

В нем указывается, что утвержден проект планировки восточной части Тушинского аэродрома, прилегающей к футбольному стадиону "Спартак", общей площадью 156,3 гектара. Проект определяет окончательные параметры застройки территории.

В сообщении уточняется, что суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен планируемой застройки составит 1,58 миллиона квадратных метров недвижимости.

Вообще-то никакого Тушинского аэродрома давно нет – там все активно застраивается. Люди, вселившиеся туда, уже задают вопросы властям – когда там возможно будет полноценно жить? Когда появится инфраструктура, кроме церкви – это есть.

И вот еще более полутора миллионов квадратных метров появится. Исходя из норм – тысяч на сто нового населения.

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