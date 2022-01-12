Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Полтора миллиона метров нового жилья. Для неграждан?

Опубликовано 12.01.2022 в разделе комментариев 0

москва собянин мэр
Полтора миллиона метров нового жилья. Для неграждан?

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект развития территории бывшего Тушинского аэродрома, говорится в сообщении пресс-службы мэра.

В нем указывается, что утвержден проект планировки восточной части Тушинского аэродрома, прилегающей к футбольному стадиону "Спартак", общей площадью 156,3 гектара. Проект определяет окончательные параметры застройки территории.

В сообщении уточняется, что суммарная поэтажная площадь объектов в габаритах наружных стен планируемой застройки составит 1,58 миллиона квадратных метров недвижимости.

Вообще-то никакого Тушинского аэродрома давно нет – там все активно застраивается. Люди, вселившиеся туда, уже задают вопросы властям – когда там возможно будет полноценно жить? Когда появится инфраструктура, кроме церкви – это есть.

И вот еще более полутора миллионов квадратных метров появится. Исходя из норм – тысяч на сто нового населения.

Выдан первый "паспорт НеГра"

Меня давно интересует, откуда оно возьмется в нашей стране, которая много лет показывает отрицательный баланс рождаемости и смертности?

У нас, выходит, не только бытовую электронику, но и население ввозят по импорту?

Кремль призвал не бояться запрета на поставки электроники и бытовой техники в Россию

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что СССР должен быть восстановлен?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как звать президента Казахстана?
Как звать президента Казахстана?
12.01.2022
"Новый социализм" на братских штыках
"Новый социализм" на братских штыках
12.01.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пацан сказал - пацан сделал! (0)
Миссия провалена, забудьте (1)
Токаев заявил, что власть в Казахстане пытались захватить боевики из Афганистана (0)
Кремль призвал не бояться запрета на поставки электроники и бытовой техники в Россию (0)
Полтора миллиона метров нового жилья. Для неграждан? (0)
"Новый социализм" на братских штыках (3)
Как звать президента Казахстана? (0)
Выдан первый "паспорт НеГра" (6)
Пора решать главный вопрос (8)
Швеция не будет вступать в НАТО (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Казахстанские друзья, хей-хей!
Дарья Митина Дарья Митина: Спать хочется
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Якутия-2020. Часть десятая. Тукуланы.
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Чем ответит Кремль на отказ НАТО и США выполнять ультиматум
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Ракетная партия: Итоги переговоров США и России в Женеве
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss