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Московский листок

Кремль призвал не бояться запрета на поставки электроники и бытовой техники в Россию

Опубликовано 12.01.2022 в разделе комментариев 0

кремль песков
Кремль призвал не бояться запрета на поставки электроники и бытовой техники в Россию

Бытовая техника и электроника, поставки которой США грозят запретить в случае агрессии России против Украины, не является чем-то «святым» для россиян, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя угрозу американских санкций, вновь озвученную после первого, безрезультатного раунда консультаций по безопасности Женеве.

«Все-таки посудомойки не относятся к категории самого-самого святого <…> в нашем обществе. Хотя это очень важно для удобства бытовой жизни», - сказал Песков в ходе брифинга во вторник.

Он добавил, что санкционные угрозы следует рассматривать как создание информационного фона для российско-американских переговоров, стартовавших накануне.

А я вот живу один, мне без посудомойки и стиралки просто кирдык. Да и к мобильному телефону привык, и вот сегодняшний сюжет чем-то снимаю – далеко не производства Воронежского радиоэлектронного завода…

Я бы вопрос иначе поставил – а почему в нашей великой стране угроза запретить ввоз бытовой техники это вообще угроза, а не счастье для отечественного производителя?

Почему нет его, этого производителя отечественных смартфонов и посудомоечных машин?

А.Б.



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