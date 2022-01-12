Токаев заявил, что власть в Казахстане пытались захватить боевики из Афганистана

Участие в агрессии против Казахстана принимали боевики из государств Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе из Афганистана, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров по видеосвязи с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем.

По его словам, целью боевиков «было превратить Казахстан в зону хаоса, а затем захватить власть».

«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана», — заявил Токаев.

Куда исчезла огромная армия террористов он не уточнил.

Ранее, на совещании глав стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Токаев рассказал лидерам государств-союзников, что в протестах в стране участвовали некие «зарубежные боевики», но их тела из моргов и с улиц забрали другие террористы «известного происхождения».

У меня вот другой вопрос – теперь же талибы, хоть и запрещены в России как террористы, наши новые друзья. Мы им помощь оказываем и вообще.

Как-то политически близоруко рассуждает товарищ Токаев. Это были не боевики, а иностранные специалисты, оказывающие братскую помощь народу Казахстана. Ну как умеют, так и оказывают…

А.Б.