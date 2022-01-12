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Московский листок

Пацан сказал - пацан сделал!

Опубликовано 12.01.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
Пацан сказал - пацан сделал!

Депутат-единоросс устроил пьяный дебош у ростовского ресторана и избежал наказания.

Депутат городской думы города Шахты, член «Единой России» Вадим Литвинов перед Новым годом устроил пьяный дебош около ресторана в Ростове-на-Дону, угрожал приехавшим на вызов полицейским, но не понесет никакого наказания. Об этом сообщают местные издания «Блокнот-Ростов» и 161.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 18 декабря. Нетрезвый мужчина с оружием хотел ворваться в ростовский ресторан «Магадан», устроил потасовку после того, как его не пустили в заведение. Сотрудники ресторана вызвали полицейских, после чего дебошир попытался скрыться на внедорожнике Range Rover, но был задержан подоспевшим нарядом.

В салоне автомобиля силовики обнаружили пистолет и карабин «Сайга», кроме того, они установили, что водитель был в нетрезвом состоянии.

Местные СМИ пишут, что 46-летнему Вадиму Литвинову действительно ничего не было!

Правду сказал депутат-единоросс своим избирателям полицейским. Наверняка ведь за единоросса голосовали в полиции.

 



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