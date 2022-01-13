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Московский листок

Зимбовский - под новым прицелом

Опубликовано 13.01.2022 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Зимбовский - под новым прицелом

Забастовки рабочих Казахстана вызвали ожидаемую реакцию со стороны власти — каток репрессий снова раскатывает рабочий люд, теперь под уголовным соусом. Рабочие - нефтяники, шахтёры, медеплавильщики с конкретными требованиями снижения цен на сжиженный газ, улучшения условий труда, повышения зарплаты на страницах провластных СМИ обратились в террористов.

«За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами?» — высказался президент Токаев.

Глянцевые преступники и убийцы крадут у рабочих Казахстана зарплаты, лишают их социальных и трудовых прав, безработица гуляет по стране, на профсоюзных, рабочих активистов фабрикуют дела, пытают в тюрьмах, убивают, но обвиняют в преступности именно самих рабочих. На рабочих сейчас можно списать даже уголовные преступления, и это прекрасный ход правительства — трудовые вопросы остаются за бортом, рабочие сидят по тюрьмам, все доверчивые граждане рукоплещут спасителю Токаеву, который спас Казахстан от обученных за рубежом банд террористов.

Россия пока ещё отстаёт от столь широких правительственных поступков, но движется в том же направлении. Профсоюзных лидеров, как правило, штрафуют, увольняют, заводам, включая оборонные, ломают последние хребты, а за выражение солидарности с рабочими Казахстана задерживают. Задерживают, например, на 15 суток.

Александр Зимбовский с 6 января находится под арестом, с 7 января — в сахаровском спецприёмнике.

11 января в Мосгорсуде прошла апелляция, но суд, решил обойтись без свидетелей, желающих дать показания в защиту Зимбовского. Хватило, видимо, протоколов, окроплённых полицейской истиной. Судья Михаил Моргасов оставил без изменений решение Мещанского суда об аресте в 15 суток по ст.19.3. Из суда Зимбовский снова был возвращён в сахаровский спецприёмник. Ибо где же ещё держать защитников труда, жилищных прав, активистов рабочего движения?

Стоит отметить, что вторая статья (20.2, которая вменялась Зимбовскому ещё в ОВД), до суда так и не дошла, и в странном ожидании, как неформально было доведено, ожидает его по выходу 21 января из спецприёмника.

Видимо, не зря правительства наших стран так охотно дружат против рабочих, как своих, так и соседних. И так гармонично тянутся друг к другу, сплетаясь в дернину, стремясь поглотить рабочее движение, поглотить народ. Им нужны рабы. Им не нужны рабочие.



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