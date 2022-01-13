Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана

"На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем", — написал руководитель Росмкосмоса Рогозин в своем телеграм-канале.

Аскар Умаров известен своими антироссийскими заявлениями, ему закрыт въезд в Россию.

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В целом я бы понял Рогозина, если бы он за высказывания Умарова набил бы ему физиономию. А вот такая мелкая какашка в телеграме - это называется "провокация", причем неясно, с какой целью.

Байконур, хоть и арендован Россией у Казахстана, все же остается его суверенной территорией, и министр правительства суверенного государства имеет полное право посетить населенный пункт своей страны. И что Рогозин прикажет выдворить казахстанского министра с территории его страны?

Сейчас, благодаря вызову со стороны Рогозина, Умаров обязательно поедет именно на Байконур. И что?

Обстановка в Казахстане сейчас сложная, и назначение Умарова со стороны Токаева, видимо, вынужденное решение - казахстанский президент весьма опытный политик, и не мог не предположить, что в России такому назначению не обрадуются.

Я не знаю, зачем он так поступил. Возможно, чтобы показать, что не лежит под северным соседом, во всяком случае лежит не слишком спокойно.

А может быть, у него и выбора не было. Я уже говорил и писал, что в казахстанской верхушке две большие партии - исламисты и националисты. Жестко убрав со сцены одних, видимо, Токаев не может пока послать по известному адресу и других. На кого-то же надо опираться и в родной стране, не только на российские ВДВ.

Мне не очень нравится Токаев с его авторитарно-либеральным уклоном, преклонением перед сингапурской диктатурой и кровавым убийцей Ли Кавн Ю. Но зачем сейчас ставить его в еще более неудобное положение по сравнению с тем, в котором он уже находится?

Ведь выходит, что на территории Казахстане есть места, откуда даже министра могут выгнать взашей! Рогозин что, хочет спровоцировать национально-освободительное движение? Борьбу за освобождение Казахстана от иностранной оккупации? Ему Украины мало?

По-моему, самое время для освобождения не Казахстана, а Роскосмоса - с предоставлением высокой дипломатической должности чрезвычайного и полномочного посла в Республике Казахстан... Не Кабо-Верде, конечно, но и не Украина...

А.Б.