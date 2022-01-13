Конец великодержавного блефа

О результатах переговоров с США и НАТО

Кремль с его нелепыми хотелками был вежливо, но твердо послан куда подальше, что, собственно, было ясно ещё и до начала переговоров. Теперь, по всеобщему ожиданию патриотической публики, должен последовать некий «страшный» ответ Кремля. Но никакого ответа нет и думаю, что не будет, потому что отвечать банально нечем. Блеф рассыпается.

Бойцы пропаганды выглядят сегодня откровенно растерянными. Ещё вчера эти деятели били в барабаны, объявляли, что с гегемонией США покончено (зачем и ради чего?), что НАТО может собирать манатки, что теперь все примут новые правила, что Россия продемонстрировала силу, шутили по поводу предстоящего принятия Украины в ОДКБ (после соответствующей обработки) и так далее. Какой-то старый безумный израильтянин Яков Кедми в программе Соловьева, обещал, что если НАТО не примет требований Кремля, то всё равно приползет на переговоры через некоторые время, только в бинтах и зализывая раны. При этом, было похоже, что все эти люди реально верят в то, что говорят. Нужно быть гениальными актерами, чтобы так убедительно играть. Но они не актеры, а просто дураки. Скобеева, наверное, действительно воображала себе что-нибудь вроде того, что вот сейчас Путин поднимет в воздух самолеты с гиперболоидами на борту и они начнут стирать лучами Европу и Америку.

Но в реальности ничего не происходит, что совсем не плохо и как минимум доказывает, что Путин все-таки ещё не сошел с ума окончательно. Зачем тогда весь этот блеф? Ну, во-первых, прежде чем признать очевидное, оставить идею о России, как о великой консервативной империи с зоной влияния нужно было попробовать последнюю «психическую атаку». Тогда, после того как ничего не получится, можно будет самим себе сказать, что сделали всё что могли и жить спокойной жизнью миллиардеров, а в ходе переговоров выклянчить ещё персональные гарантии для Путина и его окружения. Я вообще, не удивлюсь, если выяснится, что весь этот цирк с угрозами, развертыванием войск нужен Путину только затем, чтобы в конечном итоге договориться о безопасности для себя лично. Запад и НАТО, если разобраться, являются угрозой для Путина и окружения (после всех их фокусов), а не для России. Чего России бояться? Что придет НАТО и поставит Макдональдсы с Кока-колой? Последняя, кстати, вместе с Пепси контролирует рынок соков в России, владеет квасными брэндами и даже популярными чипсами Lays. У НАТО, как военного блока, нет никаких задач в России. Ещё раз повторю – Россия часть мирового рынка, с открытым движением капитала и ничего больше от нее не нужно. Более того, блок НАТО совершенно легкомысленно отнесся к перевооружению российской армии, полагая, что это пустая забава, так как между Россией и Западом не существует реальных противоречий. Не считать же реальным противоречием вопрос отношения к сексуальным меньшинствам, раздутый за неимением ничего иного российской пропагандой до космических размеров.

Кстати, действительно совершенно непонятно, что нужно России от Запада? Зачем России зона влияния, если в ней все равно будут хозяйничать западные корпорации, как они хозяйничают в самой России? В индексе 500 крупнейших корпораций мира (Global 500) у России только четыре позиции и ни одной в первой сотне. Из четырех корпораций три сырьевые (Газпром, Роснефть, Лукойл) и Сбербанк. При этом все указанные корпорации тоже давно уже не совсем российские, ни одна из них (!!!) не работает в Крыму. Ни одна.

По настоящему великой страной, глобальной гуманистической альтернативой миру капиталистического рабства Россия была только в период СССР. Но этой страны давно уже нет. Сегодня России нужно отбросить нелепые понты, открыться миру, жить с ним одними проблемами и вместе с остальным человечеством искать путь прорыва из капиталистического тупика.