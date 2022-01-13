Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #казахстан
1 Токаев призвал "раскулачить" кошельки Назарбаева
2 Токаев назначил министром информации Казахстана Аскара Умарова, которому запрещён въезд в РФ
3 В Госдуме поддержали введение продуктовых карточек
4 Выдан первый "паспорт НеГра" https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Кремль призвал не бояться запрета на поставки электроники и бытовой техники в Россию https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Депутат-единоросс устроил пьяный дебош у ростовского ресторана и избежал наказания https://forum-msk.org/material/news/1...
7 В Туркменистане бюджетников заставили за свой счет заменить портреты великого и мудрого вождя Гурбангулы Бердымухамедова, висящие в госучреждениях.
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Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме - Жеглов написал 13.01.2022 02:52
Лица которые смотрят на Путлера-Пыню косо будут получать по карточкам отходы от продуктов, типа: шелуха от семечек, сухожилия вместо мяса и т.п.