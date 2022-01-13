В Госдуме поддержали введение продуктовых карточек #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #казахстан Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #казахстан 1 Токаев призвал "раскулачить" кошельки Назарбаева 2 Токаев назначил министром информации Казахстана Аскара Умарова, которому запрещён въезд в РФ 3 В Госдуме поддержали введение продуктовых карточек 4 Выдан первый "паспорт НеГра" https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Кремль призвал не бояться запрета на поставки электроники и бытовой техники в Россию https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Депутат-единоросс устроил пьяный дебош у ростовского ресторана и избежал наказания https://forum-msk.org/material/news/1... 7 В Туркменистане бюджетников заставили за свой счет заменить портреты великого и мудрого вождя Гурбангулы Бердымухамедова, висящие в госучреждениях.



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