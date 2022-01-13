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Московский листок

В Госдуме поддержали введение продуктовых карточек

Опубликовано 13.01.2022 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #казахстан

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #казахстан

1 Токаев призвал "раскулачить" кошельки Назарбаева

2 Токаев назначил министром информации Казахстана Аскара Умарова, которому запрещён въезд в РФ

3 В Госдуме поддержали введение продуктовых карточек

4 Выдан первый "паспорт НеГра" https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Кремль призвал не бояться запрета на поставки электроники и бытовой техники в Россию https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Депутат-единоросс устроил пьяный дебош у ростовского ресторана и избежал наказания https://forum-msk.org/material/news/1...

7 В Туркменистане бюджетников заставили за свой счет заменить портреты великого и мудрого вождя Гурбангулы Бердымухамедова, висящие в госучреждениях.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ходят в лесок парою педерасты старые!
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме - Жеглов написал 13.01.2022 02:52
Необходимо четко и слаженно понимать - хороший корм по продуктовым карточкам будут получать только лица лояльные к Ботоксной крысе и его банд-группировке.
Лица которые смотрят на Путлера-Пыню косо будут получать по карточкам отходы от продуктов, типа: шелуха от семечек, сухожилия вместо мяса и т.п.
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