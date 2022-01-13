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Московский листок

Вердикт Сартра возбудил питерскую прокуратуру

Опубликовано 13.01.2022 автором Павел Былевский в разделе комментариев 0

#социалза #форуммск #былевский #прокуратура #антикоммунизм

Когда «сволочь» не оскорбление, а констатация факта

 

С подачи местной прокуратуры в Санкт-Петербурге судят члена КПРФ Алексея Филиппова за цитату из Ж.П. Сартра: «Любой антикоммунист – сволочь». Лингвистическая экспертиза позволяет соотнести инкриминируемое правонарушение с невысокими чинами возбуждавших дело и пьяными наездами их коллег на пешеходов.

 

Питерская прокуратура возбудила дело о «возбуждении ненависти» за цитирование в социальной сети «ВКонтакте» сакраментального суждения французского философа. У Санкт-Петербургского Университета запрошена лингвистическая экспертиза цитаты, а Центр «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ) представил данные всех, кто её повторял.

 

Между тем слово «сволочь» имеет целый ряд разных значений, некоторые из которых могли отнести на свой счёт сотрудники прокуратуры. Однако не все значения имеют оскорбительный оттенок и могут квалифицироваться как оскорбления, клевета или возбуждение ненависти.

 

Главное значение слова «сволочь» – нейтрально-оценочное обозначение мелкоты, людей низкого звания, которых «сволокли» в одно место. Сотрудникам прокуратуры, возбудившим это «никчёмное дело», нельзя обижаться на такой смысл: они же не могут похвастать ни высокими званиями или чинами, ни принадлежностью к знати.

 

Оскорбительное значение слова «сволочь» («дрянной, подлый человек; негодяй») применимо не к ним, а только к сотрудникам прокуратуры, кто совершил серьёзные правонарушения, осуждаемые обществом. Вроде того, кто нетрезвым сбил на автомобиле пятерых людей в Тюменской области, или другого, который на видео спьяну триумфально матерился о назначении прокурором подмосковных Люберец.

 

Возможно, сотрудники питерской прокуратуры, возбудившие «дело», перепутали время и место: рассчитывать на его успех можно было бы в гитлеровской Германии или на бандеровской Украине. Сейчас в России встаёт вопрос о проведении служебной проверки их компетентности и соответствия занимаемой должности.



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