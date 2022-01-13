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Московский листок

Ваше лицо может стать мишенью

Опубликовано 13.01.2022 в разделе комментариев 0

Ваше лицо может стать мишенью

У пользователей, подключенных к системе оплаты проезда по изображению лица в московском метро, по ошибке списали деньги многократными платежами по 23 рубля, пишет телеграм-канал «Новости Москвы».

По данным издания, деньги продолжали списывать даже после отключения системы. ВТБ, ответственный за платежи в метрополитене, подтвердил проблему.

Оплата проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay заработала на всех станциях московского метро в октябре 2021 года. Пассажиры могут загрузить свою фотографию, данные банковской карты или транспортной карты «Тройка» в приложение «Метро Москвы».

Но распознавание лиц подключено не только к оплате проезда.

Представим себе, что из-за сбоя в программе будет автоматически введен план «Перехват» по сотне-другой лиц.

Или того хуже, объявят террористическую угрозу – у нас ведь теперь спецслужбы имеют право стрелять на поражение без предупреждения…

А.Б.



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