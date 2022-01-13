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Московский листок

На шоу Навки погиб рабочий

Опубликовано 13.01.2022 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
На шоу Навки погиб рабочий

Из-за обрушения декораций ледового шоу олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки в Москве погиб рабочий. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Любопытно, что основные медиа происшествие обходят своим вниманием. В отличие, скажем, от гибели актера при обрушении декораций в Большом театре. Тогда скандал был большой.

Рабочий погиб во время демонтажа декораций. Конструкция начала заваливаться и придавила человека. Инцидент случился 9 января в спорткомплексе «Мегаспорт» на Ходынском бульваре в Москве.

По предварительной информации, после гибели рабочего было возбуждено уголовное дело, что естественно, но кто подозреваемый и кто возможные обвиняемый – не известно.

Напомню, что после трагедии на шахте в Кузбассе в прошлом году впервые зашел разговор об ответственности собственника, а не только стрелочников-исполнителей.

Но кремлевских небожителей это, видимо, не будет касаться…

Муниципалитеты Санкт-Петербурга выделили из бюджетов на закупку билетов на ледовое шоу «Аленький цветочек» 14,9 млн рублей. Соответствующая информация содержится на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Они заключили контракты с ООО «Медиашоу». В общей сложности было приобретено 10 937 билетов. В дальнейшем их бесплатно раздавали жителям. В том числе они распространялись на официальных страницах округов в социальных сетях.

Считай, государственный проект! А тут какой-то рабочий, какая-то ответственность…

А.Б.



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