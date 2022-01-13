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Московский листок

Путин подкинул пенсионерам 1400 рублей

Опубликовано 13.01.2022 в разделе комментариев 2

правительство пенсионеры
Путин подкинул пенсионерам 1400 рублей

Президент РФ Владимир Путин 12 января на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии на 8,6%, объяснив это тем, что доходы населения, связанные с повышенной инфляцией прошлого года, не покрываются. Сейчас, по его словам, цены растут с темпом 8,4%.

На 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет", — сказал президент, добавив, что все необходимые процедуры должны быть проведены в ближайшее время.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова позднее предположила, что пенсии будут проиндексированы «задним числом» с 1 января, средняя прибавка к пенсии после этого повышения составит 1400 рублей. Если бы индексация осталась на уровне 5,9%, прибавка составила бы примерно тысячу рублей.

Я до сих пор не понимаю, Путин уже настолько оторвался от реальной жизни, что не представляет, сколько это – тысяча рублей или полторы?

Полторы тысячи – это полбака 95-го бензина. Килограмм сыра неплохого. Китайские джинсы на распродаже. А жить на что, Владимир Владимирович?

И это для неработающих пенсионеров, у которых вообще нет другого дохода. Работающим вообще ничего, шиш, хоть Путин и собирался в прошлом году что-то пересмотреть.

PS. Рост цен на новостройки в России превысил 30%

Цены на первичном рынке жилья России за 2021 год увеличились в среднем на треть. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала «Мир квартир», проведенном в 70 городах с населением более 300 тыс. человек.

 «Цены на новостройки побили очередной рекорд, увеличившись в среднем по крупным городам России на треть. В целом по стране средняя цена квадратного метра в новостройках составляет 93 563 руб./кв. м (+32,3% за год), средняя цена квартиры - 5,13 млн рублей (+28,1%)», - отмечается в материалах.

Самая большая динамика роста стоимости квадратного метра зафиксирована в Сочи - практически вдвое за год. В Краснодаре годовой рост цен на новостройки составил 83,4%. В десятке «наиболее подорожавших» городов оказались также Мурманск (+60,3%), Улан-Удэ (+53,2%), Тверь (+52,1%), Новокузнецк (+51,3%), Калининград (+49,9%), Чита (+49,3%), Омск (+47,7%) и Белгород (+47%).

Москва достигла показателя в 310,9 тыс. рублей за квадратный метр (+26,5%), Московская область - 155,5 тыс. рублей за кв. м (+39,6%), Санкт-Петербург - 197,4 тыс. рублей за кв. м (+31,3%), Ленинградская область - 130,2 тыс. рублей за кв. м (+36,9%).

Я вообще не очень понимаю, для кого я это все рассказываю. 300 тысяч рублей за квадратный метр – для тех, кто должен радоваться прибавке в полторы тысячи?

У нас на среднюю зарплату в стране даже сортир нельзя купить в новостройке…



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: "кто должен радоваться прибавке в полторы тысячи?"
иванн написал 13.01.2022 13:38
Не давать пенсию совсем чтобы инфляции не было
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"кто должен радоваться прибавке в полторы тысячи?"
НЕ Я написал 13.01.2022 12:57
"Вертолетные" деньги, розданные пенсионерам перед выборами, сработали спусковым механизмом резкого осеннего ("сезонного"?) повышения цен, отобравшего у тех же пенсионеров во много раз больше.
Последствия ежемесячной прибавки будут еще более впечатляющими.
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