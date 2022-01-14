Российские авиадиспетчеры предупредили об угрозе безопасности авиаперелетов в РФ #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #казахстан #госдума, #социалза, #форуммск, #казахстан Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов 1 Рогозин решил не пускать казахстанского министра на казахстанскую территорию https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Путин подкинул пенсионерам 1400 рублей https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Рост цен на новостройки в России превысил 30% 4 Российские авиадиспетчеры предупредили об угрозе безопасности авиаперелетов в РФ 5 Единоросс Валуев, уличенный в незаконной охоте, возглавил экспертный совет при Минприроды 6 В США подготовили пакет санкций против Путина, ряда российских военных и чиновников 7 На шоу Навки погиб рабочий https://forum-msk.org/material/news/1... 8 В Госдуме заявили об опасности для русских в Казахстане 9 Ваше лицо может стать фактором повышенной опасности в метро https://forum-msk.org/material/news/1...



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