Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #казахстан
1 Рогозин решил не пускать казахстанского министра на казахстанскую территорию https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Путин подкинул пенсионерам 1400 рублей https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Рост цен на новостройки в России превысил 30%
4 Российские авиадиспетчеры предупредили об угрозе безопасности авиаперелетов в РФ
5 Единоросс Валуев, уличенный в незаконной охоте, возглавил экспертный совет при Минприроды
6 В США подготовили пакет санкций против Путина, ряда российских военных и чиновников
7 На шоу Навки погиб рабочий https://forum-msk.org/material/news/1...
8 В Госдуме заявили об опасности для русских в Казахстане
9 Ваше лицо может стать фактором повышенной опасности в метро https://forum-msk.org/material/news/1...
|
|