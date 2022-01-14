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Московский листок

Почти половина россиян боится массовых репрессий

Опубликовано 14.01.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
Почти половина россиян боится массовых репрессий

За 2021 год в России заметно выросло число людей, которые боятся возвращения массовых репрессий.

Опрос, посвященный самым сильным страхам россиян, провели социологи «Левада-центра» (внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента).

Как следует из результатов опроса, возвращения массовых репрессий боится 47% респондентов. В марте 2021 года таких было 52%.

В предыдущие годы репрессий боялось заметно меньше россиян — еще в 2020 году такой страх разделяло 39% опрошенных.

Кроме того, 37% опрошенных боится ужесточения политического режима. В 2017 году этот показатель составлял 17%.

***

И основания бояться - есть! Потому что репрессии сами по себе уже вернулись в нашу жизнь, правда, пока не массовые. Но вездесущий интернет разносит весть о них - и о каждом неприятном факте становится известно всем. И люди понимают - никаких препятствий для массовых репрессий нет.

Для власти это возможно и допустимо. Почему нет?

Для "органов", уже привычных к тому, что они не слуги народа, а его хозяева - никаких препятствий.

Для самого населения, давно лишенного гражданского самосознания и чувства собственного достоинства - все едино.

Так что отсутствие массовых репрессий - это скорее лень начальства и отсутствие серьезных мотивов. Но как только - так сразу...

А.Б.



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