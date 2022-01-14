Сергей Лавров дезавуировал агрессивную пропагандистскую риторику

Ещё днем российская пропаганда била в боевые барабаны, Скабеева со знанием дела говорила, что Россия не будет вводить войска, а нанесет авиаудар по Украине, ее гость Коротченко заявил, что раз нас не слышат, то у нас развязаны руки и мы теперь разобьем лоб Западу.

А вечером с большим интервью выступил Сергей Лавров. Он дал понять, что осознает дурацкий характер российских требований, но отметил, что «для нас было важно выполнить прямые поручения президента». То есть мы понимали, что всё это дурь, но государь велел, а мы просто солдаты, которые выполняли приказ.

Ответ на прямой вопрос может ли Россия напасть на Украину свелся примерно к следующему: «Может, но не сейчас, и не Россия, и не на Украину».

Вообще, Россия ждет письменных ответов, никому не угрожает дубинкой не размахивает, считает, что санкции среди приличных людей неприемлемы. В целом Лавров был крайне любезен и миролюбив. Думаю, что завтра успокоится и пропаганда, которой, похоже, никто не управляет. Так и закончилась Третья мировая война России с НАТО.

От редакции: На ссамом деле любой, кто хоть мало-мальски способен анализировать ситуацию, понимает, что к большой войне в мире вообще никто не готов. Ни количество накопленных вооружений, ни резервные мощности промышленности, которые могут в кратчайшие сроки перейти к выпуску военной техники, недостаточны и не идут ни в какое сравнение с началом, скажем, Второй мировой войны.

На третий день войны у всех воюющих сторон элементарно кончатся патроны.

По состоянию на 2017 год, танковые войска Сухопутных войск ВС России насчитывают в строю 3030 танков и 10200 танков на хранении, а также 250 танков в соединениях Береговых войск ВМФ, что по численности превышает танковые войска США, чей танковый парк насчитывает 2831 танк M1 Abrams (2384 у СВ / СВНГ и 447 у КМП) в строю и 3500 на хранении.

Для сравнения - только потери танков Красной армией в приграничном сражении 22 июня - 6 июля 1941 года составили 4381 танк, что почти столько же, сколько танков в строю у США и РФ вместе взятых. При этом война продолжилась, и у сторон было еще достаточно танков.

Даже если принять самый идиотский вариант - ядерную войну, то ни у США, ни у России нет тех 10 тысяч ядерных зарядов, что были к концу гонки вооружений. Сейчас хорошо, если у каждой из сторон хотя бы по 3 тысячи, причеим неизвестно, какой процент из них в рабочем состоянии. Что обессмысливает ядерную войну - США и Россия могут нанести друг другу неприемленый ядерных удар, после чего победа достанется не участвовавшим в конфликте членам "ядерного клуба", а планета Земля уничтожена имеющимся ядерным оружием не будет. Просто лидирующие позиции в мире займут другие страны.

А.Б.