Полдня потерянного времени в Останкино

Помните, как только начались события в Казахстане, я написала, что все 30 лет в российских государственных СМИ существует запрет на любой негатив об этой удивительной стране, любая нелицеприятная информация блокируется, и в результате образ Казахстана подаётся в карамельно-лучезарной оптике?... А вы мне все писали, мол, ну теперь-то баста, все покровы будут сорваны и все виновные названы.



Щаз, ага.



Звонят мне вчера с одного федерального канала: "Дарья Александровна, приезжайте завтра к нам на эфир! Будем события в Казахстане разбирать".

Я говорю, мол, завтра у меня уже три эфира, не успею, наверно, к вам.

"Ну приезжайте, пожалуйста! Вы у нас уже давненько не были. Будут и другие интересные эксперты! Мы за вами машину пришлём!"

Ну, ок, - говорю, приеду.



Сегодня утром сижу, готовлюсь к эфиру. Приходит сообщение от редактора канала: "просим обратить внимание на наше пожелание.... обсуждаем тему с таких позиций: мы не говорим о причинах беспорядков, о Назарбаеве и т.д. (... это для нас не главное). Главное для нас: как события коснулись и могли бы коснуться российских регионов? Т.е. что могло бы случиться? Все аспекты взаимоотношений России и Казахстана: родственные, гуманитарные экономические, исторические связи.... Мы остаемся добрыми соседями, братскими народами, и нас не ждет судьба взаимоотношений с Украиной..."



Ну то есть мир, дружба, жвачка, зашибись. С утра новые вводные поступили. Ясно-понятно.



Приезжаю в Останкино. Кроме меня ещё пять экспертов. Приглашают в студию. Пока на каждого надевают наушник, ведущий осторожненько так говорит: "Коллеги, давайте будем обсуждать не сами события в Казахстане, а наши дружеские и культурные связи... Давайте говорить о хорошем. Ведь у нас столько общего - еда, например...."



Я говорю, мол, 50 минут поддерживать беседу про бешбармак в Оренбурге я не смогу, наверно.



В общем, передача началась. Все эксперты, дружно забив на пожелания, говорили о чем хотели. Лицо ведущего отражало адские мучения, и бОльшую часть передачи забили синхронами из российских приграничных областей, где тёти и дяди говорили, как они хотят, чтобы был мир во всём мире.

Сегодня начала смотреть передачу в записи и выключила. Всё главное вырезали, предлоги и союзы оставили. Даже ссылку постить не буду - нет необходимости:(.



Лучше расскажу пару анекдотиков. Вчера одним из моих коллег по телеэфиру оказался Андрей Бельянинов - думаю, и без гугла знаете, кто это. Рассказывал про свои отношения с Каримом Масимовым, который сейчас назначен главным виноватым во всём и дает показания в застенках. Поскольку рассказывал публично и при большом скоплении народу, то могу пересказать.



Рассказывал, что неоднократно приезжал к Масимову с разными просьбами и после ухода с должности руководителя Федеральной таможенной службы России, и Масимов всегда на эти просьбы откликался, но как-то формально, что ли. А один раз Масимов ему сказал, мол, Андрей Юрьевич, приезжай ко мне в форме, со всеми регалиями. Бельянинов ему: "Да я ж уже не руководитель ФТС, вышел в отставку". А Масимов ему: неважно, в форме приезжай.



Бельянинов крякнул - форма со всеми знаками различия несколько килограммов весит. Но тем не менее в следующий раз потащил её с собой и надел на встречу. Обратил внимание, что в тот раз к его просьбам подошли максимально скрупулёзно и внимательно:))).



В ответ на это я ему рассказала, что отношение казахов к форме блестяще иллюстрирует анекдот, слышанный мной ещё в начале 90-х в Семипалатинской области от самих казахов. Короче, в СССР проходит смотр самодеятельности народов союзных республик. Каждой республике сказали прийти в национальных костюмах. Кавказцы пришли в бурках и черкесках, узбеки в разноцветных халатах, русские в кокошниках, а казах пришёл в милицейской форме.



В ответ на это Бельянинов тоже рассказал анекдот родом из советских времён (я его тоже слышала от старого казаха - пастуха из Урджарского района). Русский, украинец и казах оказались на необитаемом острове. Русский пошёл рубить избу, украинец - ставить хату-мазанку. Поставили дома, сидят, чай пьют. Вдруг тук-тук в окошко: "Доброе утро! Я ваш участковый уполномоченный!"



А что до передачи - ну вот реально предлоги и союзы остались. Даже выкладывать неохота. Полдня потерянного драгоценного времени.