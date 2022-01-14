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Московский листок

Полдня потерянного времени в Останкино

Опубликовано 14.01.2022 автором в разделе комментариев 0

тв митина
Полдня потерянного времени в Останкино
Помните, как только начались события в Казахстане, я написала, что все 30 лет в российских государственных СМИ существует запрет на любой негатив об этой удивительной стране, любая нелицеприятная информация блокируется, и в результате образ Казахстана подаётся в карамельно-лучезарной оптике?...  А вы мне все писали, мол, ну теперь-то баста, все покровы будут сорваны и все виновные названы.

Щаз, ага.

Звонят мне вчера с одного федерального канала:  "Дарья Александровна, приезжайте завтра к нам на эфир!  Будем события в Казахстане разбирать".
Я говорю, мол,  завтра у меня уже три эфира, не успею, наверно, к вам.
"Ну приезжайте, пожалуйста!  Вы у нас уже давненько не были.  Будут и другие интересные эксперты!  Мы за вами машину пришлём!"
Ну, ок,  -  говорю, приеду.

Сегодня утром сижу, готовлюсь к эфиру.  Приходит сообщение от редактора канала: "просим обратить внимание на наше пожелание....  обсуждаем тему с таких позиций:  мы не говорим о причинах беспорядков, о Назарбаеве и т.д. (... это для нас не главное).  Главное для нас: как события коснулись и могли бы коснуться российских регионов? Т.е. что могло бы случиться?  Все аспекты взаимоотношений России и Казахстана: родственные, гуманитарные экономические, исторические связи.... Мы остаемся добрыми соседями, братскими народами, и нас не ждет судьба взаимоотношений с Украиной..."

Ну то есть мир, дружба, жвачка, зашибись.  С утра новые вводные поступили.   Ясно-понятно.

Приезжаю в Останкино.  Кроме меня ещё пять экспертов.  Приглашают в студию.   Пока на каждого надевают наушник, ведущий  осторожненько так  говорит:  "Коллеги, давайте будем обсуждать не сами события в Казахстане, а наши дружеские и культурные  связи...   Давайте говорить о хорошем.  Ведь у нас столько общего    -    еда, например...."

Я говорю, мол, 50 минут поддерживать беседу про бешбармак в Оренбурге я не смогу, наверно.

В общем, передача началась.  Все эксперты, дружно забив на пожелания, говорили о чем хотели.  Лицо ведущего отражало адские мучения, и бОльшую часть передачи забили синхронами из российских приграничных областей, где тёти и дяди говорили, как они хотят, чтобы был мир во всём мире.
 
Сегодня начала смотреть передачу в записи  и выключила. Всё главное вырезали, предлоги и союзы оставили. Даже ссылку постить не буду    -   нет необходимости:(.

Лучше расскажу пару анекдотиков. Вчера одним из моих коллег по телеэфиру оказался Андрей Бельянинов   -   думаю, и без гугла знаете, кто это. Рассказывал про свои отношения с Каримом Масимовым, который сейчас назначен главным виноватым во всём и дает показания в застенках. Поскольку рассказывал публично и при большом скоплении народу, то могу пересказать.

Рассказывал, что неоднократно приезжал к Масимову с разными просьбами и после ухода с должности руководителя Федеральной таможенной службы России, и Масимов всегда на эти просьбы откликался, но как-то формально, что ли. А один раз Масимов ему сказал, мол, Андрей Юрьевич, приезжай ко мне в форме, со всеми регалиями. Бельянинов ему: "Да я ж уже не руководитель ФТС, вышел в отставку". А Масимов ему: неважно, в форме приезжай.

Бельянинов крякнул    -   форма со всеми знаками различия несколько килограммов весит. Но тем не менее в следующий раз потащил её с собой и надел на встречу. Обратил внимание, что в тот раз к его просьбам подошли максимально скрупулёзно и внимательно:))).

В ответ на это я ему рассказала, что отношение казахов к форме блестяще иллюстрирует анекдот, слышанный мной ещё в начале 90-х в Семипалатинской области от самих казахов. Короче, в СССР проходит смотр самодеятельности народов союзных республик. Каждой республике сказали прийти в национальных костюмах. Кавказцы пришли в бурках и черкесках, узбеки в разноцветных халатах, русские в кокошниках, а казах пришёл в милицейской форме.

В ответ на это Бельянинов тоже рассказал анекдот родом из советских времён (я его тоже слышала от старого казаха - пастуха из Урджарского района). Русский, украинец и казах оказались на необитаемом острове. Русский пошёл рубить избу, украинец   -   ставить хату-мазанку. Поставили дома, сидят, чай пьют. Вдруг тук-тук в окошко: "Доброе утро! Я ваш участковый уполномоченный!"

А что до передачи    -     ну вот реально предлоги и союзы остались. Даже выкладывать неохота. Полдня потерянного драгоценного времени.


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