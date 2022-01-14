Закон о QR-кодах отложили из-за смены штаммов

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что кабмин вместе с правящей партией отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении.

"Правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", — сообщила она журналистам.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что инициативу и поправки к ней готовили в условиях распространения дельта-штамма коронавируса. Теперь же законопроект нужно адаптировать к новым условиям.

Это интересно, теперь у нас законы будут менять даже в связи с мутациями коронавируса? А как в связи с прогнозами Гидрометцентра?

Хотя на самом деле понятно – посмотрели на Казахстан и решили не дразнить гусей.

А.Б.