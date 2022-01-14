Почему статистика не учитывает в доходах россиян содержимого мусорных баков?

Жизнь россиян улучшилась на 20% по сравнению со временами СССР, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Страна преобразилась, доходы выросли.

"Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000-го по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня", – заявил Кудрин.

Он отметил позитивные перемены страны благодаря рыночной экономике – созданы базовые институты, финансовая система, "приняты ключевые законы, благодаря которым Россия стала страной с нормальной рыночной экономикой". Навроде Зимбабве…

Бизнес процветает, полки магазинов ломятся от выбора еды, "цены определяются рынком, дефицита нет". К населению вернулась из времен царской России привычка пить чай «вприглядку» - посмотрел на витрину, и вроде сыт…

"Рубль стал конвертируемой валютой, у нас один из самых низких показателей госдолга в мире", – подчеркнул Кудрин. "В 1989 году это бы казалось сказкой. Вообще-то это большой успех. Такая быстрая трансформация, такие огромные и быстрые изменения", – порадовался глава Счетной палаты.

Число бедных россиян в 1,8 раза превышает официальный показатель. Каждый четвертый в стране очень сильно экономит: по итогам 2020 года 24,6% населения России, или 36 миллионов человек, имели доход ниже 60% от медианного, подсчитала аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza по международной методологии с учетом медианного дохода населения.

А у Кудрина – все в порядке. Страна преобразилась. Продуктов питания стало так много, что возле мусорного бака всегда можно прокормиться. Надо среди доходов населения учитывать содержания в помойке белков, жиров и углеводов. Сразу статистика вверх пойдет!