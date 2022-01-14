За две недели авиабилеты на рейсы Душанбе – Москве подорожали с 3 – 3,5 тыс сомони до 5 – 6 тыс. Логичную причину озвучил официальный представитель авиакомпании Utair в Душанбе Хусейн Усмонов: «В России в дни новогодних каникул — с 31 декабря по 9 января, большинство учреждений или не работали, или принимали посетителей по измененному графику. В такой ситуации мигранту вряд ли удастся получить патент, поэтому многие из них не спешили с въездом в Россию. После новогодних каникул спрос на авиабилеты резко увеличился. Чем больше желающих купить билет, тем выше цена на него».

Ясно уже давно, что Таджикистан не может существовать без России. Более того, в период гражданской войны и чуть позже руководство этой страны не раз поднимало вопрос о возвращении в состав России. Но именно Кремль пресекал все подобные вопросы.

Сейчас, конечно, таджикистанская элита научилась прекрасно жить самостоятельно, а народ находится под двойным гнетом – там его угнетают свои баи, а в России – наша бюрократия.

И ведь даже войск вводить не надо – они там как стояли, так и стоят. И содержит их на финал все тот же таджик-дворник, если по существу.

Таджикистан стал реально колонией – ноль демократии, ноль самостоятельности и никаких обязательство метрополии перед жителями колонии.

Может, пусть возвращаются в Федерацию? Добровольно. Сейчас ведь проведи референдум – и все таджики проголосуют за…

Говорили мы об этом в свое время с Умарали Кувватовым, да только убили его… В Стамбуле, агент таджикистанской разведки, внедренный в окружение.

А.Б.