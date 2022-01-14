Дотрахался с малолетками

Елизавета II лишила обвиненного в изнасилованиях принца Эндрю, титула, воинских званий и королевского патронажа. Об этом королевская семья объявила в Instagram.

Некоторое время назад появилась информация, что сына британской королевы Елизаветы II, герцога Йоркского Эндрю подозревают в сексуальном насилии в отношении Вирджинии Робертс Джуффре, когда ей было 17 лет.

Вирджиния Джуффре — уроженка Соединенных Штатов Америки, ставшая фигуранткой секс-скандалов с участием таких известных персон, как Джеффри Эпштейн, Гислейн Максвелл, Алан Дершовиц, Жан-Люк Брюнель и принц Эндрю, герцог Йоркский.

Сейчас девочке 38 лет, она давно оставила карьеру проститутки под прикрытием элитного массажного салона, и шантажирует бывших клиентов. Молодец, хороший бизнес, а старых козлов надо учить.

Ну и к вопросу о британской королевской семье, которой так любят восхищаться граждане нашей вроде как республики. Конченые мрази, если честно. Раньше имели отношение к торговле опиумом и работорговле, сейчас – к наркоторговле и бизнесу на сексуальных услугах.

Да, кстати, уголовного дела против принца так и не завели, ограничились позором…

А.Б.