Что такое инфляция?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо ответить на другой вопрос: что такое деньги?

Не ставя себе задачей изложить здесь полную теорию денег К. Маркса – единственно верную, научную теорию денег, – я лишь отмечу здесь, во-первых, что деньги являются товаром, таким же товаром, как и всякий другой товар, но всё же товаром совершенно особого рода. Дело в том, что товар этот обладает особенным свойством – выполнять ряд общественных функций: он является мерой стоимости товаров, средством обращения товаров, средством накопления товаров, средством платежа и мировыми деньгами.

Во-вторых, для понимания природы инфляции достаточно рассмотреть две первые функции денег: меру стоимости и средство обращения.

1) Мера стоимости – основная функция денег. Сущность меры стоимости состоит в том, что при помощи денег измеряется стоимость всех товаров, т.е. количество труда, затраченного на производства товара; количество же труда, затраченного на производство товара, измеряется его продолжительностью, рабочим временем.

Чтобы выполнить функции меры стоимости, деньги сами должны обладать стоимостью. Так же как вес какого-либо тела можно измерить гирей лишь потому, что он сам обладает весом, так и стоимость товара можно измерить только при помощи другого товара, так как он обладает стоимостью. Товар, служащий материалом для выражения стоимости других товаров, называется товаром-эквивалентом (равноценностью). Этот товар и есть деньги.

Стоимость товара устанавливается при посредстве золота; золото, само по себе, не является деньгами, а является денежным материалом, который наиболее пригоден для осуществления функции денег по сравнению с другими денежными материалами. Приравнивать товар к какому-нибудь количеству золота возможно только потому, что в реальной действительности всегда существует определённое соотношение между стоимостью золота и стоимостью данного другого товара. Устанавливая определённую цену на товар, владелец денег идеально выражает стоимость товара в золоте. Поэтому, чтобы измерить стоимость товаров, вовсе не обязательно иметь наличные деньги.

Стоимость товара, выраженная в деньгах, есть его цена. Если, к примеру, кусок ткани приравнивается к 10 граммам золота, то 10 граммов золота и представляют цену этого товара. Цена, будучи денежным выражением стоимости товара, может количественно отклоняться от стоимости. Это происходит под влиянием спроса и предложения на рынке.

Для определения цен нужно какое-то весовое количество золота принять за денежную единицу, т.е. установить масштаб цен. Масштаб цен условен, он устанавливается и изменяется государствами. Раньше во многих государствах в качестве денежных единиц использовались обычные весовые единицы. Фунт стерлинг, когда-то был действительным фунтом серебра.

2) Средство обращения – вторая функция денег. До появления денег происходил простой обмен товаров, т.е. товар непосредственно обменивался на другой товар. С появлением денег обмен товара на товар совершается при помощи денег. Сначала товар продаётся на деньги, затем на эти деньги покупается другой товар. Обмен товаров, совершаемый при помощи денег, называется обращением товаров (товар – деньги – товар). Необходимо заметить, что товар, попав в руки покупателя, уходит из обращения, а деньги постоянно находятся в обращении, т.е. переходят из рук в руки. Таким образом, деньги выступают посредником в обращении товаров и выполняют функцию средства обращения. Следовательно, чтобы осуществить свою функцию средства обращения, деньги должны быть налицо.

Первоначально при обмене товаров деньги выступали в форме слитков золота. Но это создавало ряд неудобств. Необходимо было каждый раз взвешивать их, дробить на мелкие части, устанавливать пробу. Поэтому постепенно слитки золота заменялись монетами, чеканку которых взяло на себя государство. Монета – это слиток установленной формы, содержащий определенное количество золота.

В процессе обращения монеты от употребления стираются и теряют часть своей стоимости и становятся неполноценными. Однако, как показывает практика, стёршиеся монеты имеют хождение наравне с полноценными деньгами. Эта возможность обращения как не совсем полноценной золотой монеты основана на самой природе функции средства обращения. В этой функции деньги действуют мимолётно: они являются лишь посредствующим звеном обмена ряда товаров; как правило, продавец товара берёт в обмен на него деньги, чтобы на эти деньги купить другой товар. Такая мимолётность существования денег в данной функции создаёт возможность замены полноценных денег деньгами неполноценными, знаками золота. Отсюда следует, что функционировать в качестве знака, символа золотых денег могут вещи, относительно лишённые стоимости. В силу этого становится возможным заменить полноценные деньги их символическими заместителями. Вначале взамен полноценных золотых монет стали выпускать деньги из более дешёвых металлов и их сплавов. Ещё позднее появились бумажные деньги. Так «Монетное название денег отделяется от их субстанции и существует вне последней, в лишённых стоимости бумажках. Как меновая стоимость товаров благодаря процессу их обмена кристаллизуется в золотых монетах, точно так же золотые деньги в обращении испаряются до своего собственного символа, сперва в форме изношенной золотой монеты, потом в форме вспомогательных металлических монет и, наконец, в форме не имеющих стоимости знаков, бумажек, простого знака стоимости» (К. Маркс, «К критике политической экономии», т. 13, с. 97).

Появление бумажных денег вызывает существенные изменения в денежном обращении.

Прежде чем приступить к выяснению изменений в денежном обращении, вызываемых бумажными деньгами, здесь необходимо сказать следующее.

Из простого определения, что товар, выраженный в цене, уже идеально обменён на деньги раньше, чем он реально обменивается на них, сам собой вытекает важный экономический закон, что количество денег, находящихся в обращение, определяется ценами, а не наоборот, как это представляют себе буржуазные экономисты. Отсюда следует, далее, что количество денег, необходимое для обращения в данный момент, зависит, прежде всего, от суммы цен обращающихся товаров, которая, в свою очередь, зависит от количества товаров и от цены каждого отдельного товара. Кроме того, необходимо учесть быстроту, с которой обращаются деньги. Чем быстрее обращаются деньги, тем меньше их нужно для обращения, и наоборот. Наконец, необходимо учесть, что благодаря кредиту, который оказывают друг другу продавцы, потребность в деньгах сокращается на сумму цен, проданных в кредит, и на суммы взаимно погашающихся платежей. Наличные деньги требуются только для расплаты по тем долговым обязательствам, по которым наступил срок уплаты.

Таким образом, денежное обращение подчиняется закону, который состоит в том, что количество денег, необходимое для обращения товаров, должно равняться сумме цен всех товаров, делённое на среднее число оборотов одноимённых денежных единиц. При этом из суммы цен всех товаров необходимо вычесть сумму цен товаров, проданных в кредит, и сумму взаимно погашающихся платежей и добавить сумму платежей, по которым наступил срок уплаты.

Чем большее количество товаров поступает в продажу и чем выше их цена, тем больше требуется денег для их обращения. Чем быстрее обращаются деньги, чем больше товаров реализует каждая денежная единица, тем меньшее количество денег требуется для оборота той же товарной массы.

Уже самый факт, что деньги являются вторичным, чисто служебным средством для обращения товаров, показывает, насколько нелепы утверждения буржуазных экономистов, что причина уровня цен находится в сфере денежного обращения. Уровень цен зависит исключительно от причин, которые находятся в сфере производства товаров. Денег не может быть ни много, ни меньше, чем сумма цен товаров. Не потому цены высоки, что в обращении денег много, а потому в обращение денег много, что цены высоки. Возрастание или уменьшение цен всегда является следствием, но никогда не бывает причиной соответственного уменьшения или возрастания количества денег.

Сколько бы не было выпущено денег, сколько бы их не находилось в обращении, количество денег всегда приводится в соответствие с суммой цен товаров, находящихся на рынке, железно действующими и осуществляющимися законами денежно-товарного обращения.

При золотом обращении количество денег стихийно приспособляется к потребностям товарооборота. При уменьшении производства товаров и сокращении товарооборота часть золотых монет уходит из обращения и превращается в сокровище. Когда же производство расширяется и товарооборот растёт, эти монеты вновь вступают в обращение.

В условиях бумажно-денежного обращения такой способ соответствия между количеством денег и суммой цен товаров исключен. Бумажные деньги, в отличие от золотых, сами по себе не имеют стоимости, следовательно, не могут выполнять функцию меры стоимости, они служат главным образом для обращения товаров. А так как, во-первых, обращение товаров должно быть непрерывным, чтобы обеспечить непрерывность производства; так как, во-вторых, деньги, по тем или иным причинам, застревают в обращении, – то капиталистическое государство, чтобы обеспечить непрерывность производства, печатает бумажные деньги, не считаясь с законами денежного обращения. Если выпуск бумажных денег не превышает потребности обращения в золотых деньгах, то никаких нарушений денежного обращения не происходит, и бумажные деньги могут обращаться наряду с золотыми. Если же в обращение выпускается бумажных денег больше этого количества, то неизбежно наступает их обесценение. Это обесценение денег выражается в том, что цены товаров, выраженные в деньгах, возрастут.

Предположим, что для обращения товаров требуется 5 миллиардов золотых монет по одному рублю каждая. Государство выпустило в обращение 5 миллиардов бумажных рублей. Это означает, что каждый бумажный рубль является представителем 1 золотой монеты. Допустим, что товарооборот остался прежним, но государство выпустило ещё 5 миллиардов бумажных денег. Теперь представителем 1 золотой монеты являются два бумажных рубля, и купитЬ товаров на эти 2 рубля можно лишь столько, сколько можно было купить на один рубль. Бумажные деньги, таким образом, обесценились, их покупательная способность упала.

Этот процесс обесценение бумажных денег вследствие превышения их выпуска над потребностями обращения в деньгах называется инфляцией. В условиях обращения золотых денег инфляционный процесс не немыслим ни теоретически и не выполним ни практически. Теоретически не мыслим потому, что ни одному человеку и в голову не придёт уничтожать золотые монеты, что с необходимостью делается с бумажными деньгами. Практически не выполним, так как для постоянно растущего обращения не хватит золота всего мира.

Но как бы то ни было, возможность заменить золотые деньги бумажными позволяет капиталу в лице государства использовать бумажные деньги для своего обогащения.

Инфляция, прежде всего, выгодна определённой группе капитала и то до известного предела, т.е. до того пункта, за пределами которого происходит разрушение денежного механизма. Наиболее она выгодна финансовой олигархии. Она, во-первых, прямо использует эмиссию бумажных денег для увеличения своих денежных ресурсов; во-вторых, (это один из важнейших и основных моментов), являясь владельцем наиболее крупной и решающей части промышленности, финансовая олигархия чрезвычайно заинтересована в понижении заработной платы, что достигается обесценением бумажных денег (заработная плата хотя и растёт, но она постоянно отстаёт от роста цен); в третьих, спекулируя и направляя спекуляцию в стране, финансовая олигархия наживает на ней бешеные деньги, разоряя мелких и средних бизнесменов.

Во-вторых, инфляции выгодна крупнейшему сельскому капиталу, занимающимся экспортом продовольствия и играющим на разнице мировых и внутренних цен. Кроме того, поскольку крупный сельский капитал, как правило, использует заёмные деньги, обесценение денег представляет для него прямую выгоду.

В-третьих, инфляция выгодна крупным частным банкам и государственным компаниям, которые получают от ЦБ эмиссионные деньги по низким процентам, а потом выдают их своим клиентам по высокому рыночному проценту.

В-четвёртых, инфляция выгодна государству, которое часть своих расходов, особенно военных, осуществляет за счёт эмиссии бумажных денег. В настоящее время мировая военная промышленность, выросшая именно за счёт эмиссии бумажных денег, привела к тому, что даже производство необходимого минимума предметов потребления и средств производства оказывается невозможным (сюда, конечно, следует добавить пресловутые IT компании, индустрию развлечений и СМИ, которые отвлекают от производства необходимых предметов потребления гигантские деньги). Вся эта бешеная эмиссия денег ложится тяжёлым бременем на плечи трудящихся классов. Рабочий класс является источником всех тех прибылей и богатств, которые накопляются финансовой олигархией во время обесценения денег.

Можно со всей уверенностью сказать, что нынешний бурно развивающийся мировой инфляционный процесс вызван увеличением именно военных расходов всех государств. В капиталистической практике государства сразу вступают на путь использования печатного станка для целей финансирования войны, которая является неизбежным результатом конкуренции между различными группами капиталистов за мировое господство. И было бы ошибкой думать, что нынешний инфляционный процесс можно подавить увеличением темпов развития всей мировой промышленности, которое, к тому же, происходит в сужающихся границах именно в силу того, что безудержное стремление капиталом делать деньги осуществляется путём сокращение производства. Все плоды от этого развития будут идти на подготовку третьей мировой войны, на «сладкую жизнь» капитала и его прихлебателей и на оболванивание трудового народа.