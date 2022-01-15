В конце будет страшное. Для многих

Один из самых высокооплачиваемых рупоров фашистов Кремля, Главный редактор RUSSIA TODAY Маргарита Симоньян, поздравила с новым годом читателей своим видением мира, предпослав этой болтовне название опубликованной в 2019 году книги Валентина Катасовнова «В начале было Слово, а в конце будет Цифра...».

В связи с этим начнём с Катасонова.

Из аннотации к этой книге Валентина Юрьевича следует:

«Мир вступает в совершенно новую фазу развития. Ее можно назвать «посткапитализмом», «новым рабовладельческим строем», «цифровой цивилизацией». Чтобы глубже осмыслить суть происходящих перемен и понять возможное будущее, автор предлагает взглянуть на Историю последних двух тысяч лет с «высоты птичьего полета» и через призму православного мировоззрения. При таком взгляде История предстает как последовательная смена нескольких фаз. Первая фаза – эпоха Словократии, когда Европа жила Словом (с большой буквы), то есть в согласии со Словом, Иисусом Христом, и Священным Писанием. Во второй фазе Истории, эпохе идеократии, Слово подменяется словом «здравого смысла», которое быстро превращается в ложное слово. Далее на арену Истории выходит капитализм – эпоха борьбы за количественное наращивание богатства, или числократия. В наступающей эпохе, эпохе цифрократии, инструментом подчинения человека князю мира сего становится цифра как управляющий электронный сигнал. Автор рассматривает путь духовного противостояния цифрократии как возвращение к жизни по Слову».

Пусть уважаемый мною за его труды Катасонов меня простит, но я не читал этой его книги, поскольку аннотация и нужна для того, чтобы понять о чём книга. Нет, сомнений, что книга интересна, но в мои годы приходится тратить время на то, что полезно, а не на то, что интересно.

Вот с 10 минуты Валентин Юрьевич несколько минут говорит о своих представлениях о бессмертии. https://www.youtube.com/watch?v=zws8S8E10Ig&t=109s

Но поскольку я научный руководитель института «Бессмертие жизни», то как надо жить в теле для достойной жизни после смерти тела - это по моей специальности. Однако, в отличие от Катасонова, я вижу необходимость брать исторические факты, в том числе и историю христианства, только лишь как примеры для философского обоснования бессмертия людей, а не как обоснование «духовного противостояния». «Духовного противостояния» - это хорошо, но оно никак не доказывает, что в конце всё закончится цифрой или победой над цифрой. Нет – не этим! И будет не ожидаемая вечная темнота (что с надеждой ожидается многими), а будет вечная жизнь, и эта жизнь для многих будет страшнее смерти.

Но если книгу уважаемого мною Катасонова я не читал, и как бы и не собираюсь читать, то опус Симоньян прочёл, и не только ввиду его краткости, а и с целью понять, что в мозгах такого рода существ, происходит? Как они видят мир и свою судьбу?

Итак, Симоньян пишет:

«В начале было Слово. В конце будет Цифра.

В будущем наука сойдется в единой точке с религиозными предчувствованиями пророков. Окажется, что научно обоснованное будущее человечества отличается от библейских текстов только стилистически. И нас неминуемо ждет и конец света, и Воскрешение, и вечная жизнь, и ад, и рай, и, разумеется, Страшный суд.

Как это будет? Например, вот так.

1. Воскрешение.

Уже сегодня наука может из клетки создать человеческий орган. Завтра из ДНК воссоздадут умершего человека. Воскресят. Право на воскрешение близких станет базовым правом любого живущего. Те, от кого и ДНК не осталось, будут воскрешаться по ДНК своих родственников».

Это радостные вопли обычного гуманитария, который знает слова и ничего не знает, кроме слов. Ну, вот какой орган тела создали сегодня учёные? Пресловутую овечку Долли, одно время бывшую предметом хвастовства микробиологов, создали не учёные, а другая овечка, учёные всего лишь заменили ей набор инструментов для создания – заменили ей ДНК её яйцеклетки на ДНК этой Долли.

Эта умница Симоньян не знает элементарного - нет проблем обеспечить жизнь тела недавно умершего человека, и мозг будет в целом состоянии, то есть все ДНК человека и все его клетки будут на месте, но человека невозможно воскресить, если он уже ушёл из тела, и бессмысленно создавать тело без человека (да и не создадите вы его). Человек – это не только тело, не пресловутые ДНК, но как это объяснить гуманитарию?

Дальше как бы и читать бессмысленно, поскольку на воскрешении людей в их телах, вернее, на воскрешении их тел, построено всё остальное словоизлияние Симоньян.

«2. Рай и ад.

Уже сегодня глобальное потепление заставляет целые государства готовиться к поголовной эмиграции. Завтра потепление превратит сегодняшние ледники в цветущие Новые Мальдивы (старые к тому времени исчезнут в океане), а остальную Землю — в пылающую пустыню. Так Земля поделится на рай и ад.

3. Страшный суд.

Места и природных ресурсов для безоблачной жизни в Новых Мальдивах всем воскрешенным, конечно, не хватит. Шутка ли, сто — сто пятьдесят миллиардов людей, когда-либо живших на нашей планете на момент внедрения технологии Воскрешения. На планете, где и так почти исчерпаны ресурсы.

И вот тогда человечество догадается разом и бесповоротно поделить людей на плохих и хороших. Вечная жизнь в Новых Мальдивах достанется только тем, кто это заслужил.

Как это сделают? Вполне научно. На этой неделе парализованный австралиец впервые в истории написал твит силой мысли благодаря установленному в его мозге чипу. Завтра будет легко и просто полностью расшифровывать память человека.

В том числе воскрешенного человека.

Его мозг, подключенный к какому-нибудь мементографу, так же буднично, как сейчас УЗИ определяет пол неродившегося ребенка, сам расскажет всю предыдущую жизнь пациента, которую можно скрыть от государства и Церкви, от жены и друзей, но нельзя — от собственной памяти.

Все поступки. Все помыслы. Все подлости. Все милости. Зависть и милосердие. Мщение и прощение.

А потом на основе расшифрованной памяти Верховный Судия — искусственный интеллект, цифровая программа, Высший Разум (не все ли равно, как эта безошибочная, беспристрастная и всемогущая сущность будет называться в научной терминологии или как она уже сейчас называется в терминологии религиозных предчувствий, — лично я по старинке предпочитаю слово Господь) — вынесет каждому человеку не подлежащий пересмотру вердикт.

По совокупности свершений в прежней, смертной своей ипостаси человек воскрешенный либо получит двушку и Вечную Жизнь в Новых Мальдивах, либо каторгу в пустыне пылающего концлагеря, в который превратится остальная Земля.

4. Конец света.

Уже сейчас ресурсы нашей планеты почти исчерпаны. Скоро их не останется совсем. Даже для производства больших объемов электричества. Конец света, таким образом, будет вполне буквальным — на всей Земле отключат свет.

5. Вечная жизнь.

В этом году японские ученые расшифровали ген старения мозга. Завтра будут расшифрованы и перепрограммированы все гены, заставляющие человека стареть и умирать. Любой орган, включая мозг, сможет быть восстановлен играючи, как сейчас — сгнившие зубы.

Автор Екклесиаста не знал, «как образуются кости во чреве беременной», — теперь это знает и студент. Студенты будущего будут потешаться над нашей смертностью.

Так вижу. Не вижу, но вглядываюсь. И там, уже очень невдалеке, они маячат грозно и утешительно, эти смутные очертания единственно возможного будущего.

Помнить об этом каждый раз, когда готовишься, как было Сказано, «даже в мыслях своих», совершить маленькое или большое, когда решаешься согрешить против главной Заповеди, втолкованной нам в Писании: «Возлюби ближнего своего, как самого себя».

Будь Человеком. Умей прощать. Учись смиряться. Не приноси в мир больше зла, чем в нем и без тебя уже навалено. Заслужи Воскрешение.

Купи квартиру в Новых Мальдивах на этапе котлована.

Всех с наступающим!».

Оставлю этот словесный понос без комментариев глупых подробностей, единственно, на что обращу внимание. Да, Симоньян - дура и не понимает, что там учёные «читают в памяти», но положим читать в памяти станет возможно. Но ведь она, да и все уже сейчас без проблем и без каких-то там учёных могут посмотреть, что находится в памяти. У них самих. Ну, вот Симоньян может сделать ревизию собственных мыслей и желаний, после чего задаться вопросом, а какому Верховному Судье она может понадобиться для воскрешения? И на кой хрен кому-то потребуется тратить ресурсы, которые «почти исчерпаны», чтобы воскрешать её или её брата по уму и совести – какого-нибудь питекантропа?

Даже в таком элементарном случае, у дурака (дуры) не хватает ума задать вопрос: «Зачем??». Зачем вас воскрешать? Для какой цели и надобности?

Дурака это не волнует, дурак об этом не думает. Просто хочется дураку жить, а раз хочется, то значит будет его воскрешение, поскольку по-иному дурак представить себе вечную жизнь не способен. Ну, вот с чего это Симоньян решила, что такие, как она, купили себе «квартиру в Новых Мальдивах на этапе котлована»? Размечталась, а какие у неё основания для таких мечтаний?

И поскольку уже даже Симоньян полезла в вопросы моей компетенции, то я, пользуясь тем, что Старый Новый год предшествует выходным, освежу в памяти читателей, как будут выглядеть для каждого из нас эти «Новые Мальдивы».

ФИЛОСОФСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЕССМЕРТИЯ ЧЕЛОВЕКА

Содержание

1. Современная наука вопросом сути Жизни не занимается

2. Жизнь создаёт своей силой некий не изученный объект

3. Плодотворная гипотеза создания Жизни

4. Доказательства наличия у человека бессмертной Души

5. На что указывают религии

6. Правила для попадания в рай

7. Цель жизни Природы и человека

8. Жизнь ради общества

9. Как нам жить?

1. Современная наука вопросом сути Жизни не занимается

Для выяснения вопроса, бессмертен человек или нет, надо сначала понять, а что это такое – человек? Разумеется, ответ на этот вопрос надо бы найти у науки – у людей, занятых поиском истин об устройстве мира во всех областях знания. А осмысливает всё собрание истин о нашем мире во всех областях знания наука «философия». И к числу предельных философских вопросов действительно относится вопрос: что есть Человек? Кто или что он такое, как физический объект?

На сегодня мысль всех исследователей о том, что есть человек, остановлена ложным выводом, что человек – это только атомы и молекулы! Причём, к настоящему времени добыто очень много фактов о человеке, в том числе добыто очень много фактов о том, как человеческое тело лечить, однако эти факты никак и ничего о человеке принципиально не проясняют. Не проясняют даже то, как, кем и почему построено тело живых существ? До сих пор остаётся без ответа вопрос, как вообще устроена и функционирует сама Жизнь?

Пока не будем вникать во все детали того, чем является то, что мы назвали Жизнью, на данном этапе будем считать, что это неизвестный создатель того, что является живым.

А живое это то, что:

дышит – ведёт процесс газообмена между собой и окружающей средой;

– ведёт процесс газообмена между собой и окружающей средой; питается – усваивает необходимые питательные вещества;

– усваивает необходимые питательные вещества; выделяет – осуществляет вывод ненужных веществ или вредных продуктов жизнедеятельности;

– осуществляет вывод ненужных веществ или вредных продуктов жизнедеятельности; двигается – изменяет своё положение в пространстве;

– изменяет своё положение в пространстве; растёт - увеличивает массу и размеры;

- увеличивает массу и размеры; развивается – усовершенствует себя в течение жизни;

– усовершенствует себя в течение жизни; раздражается – избирательно реагирует на воздействия окружающей среды;

– избирательно реагирует на воздействия окружающей среды; размножается – воспроизводит себе подобных.

Но почему по главному вопросу нашей жизни такой низкий выход нужных человечеству базовых знаний?

Ответ простой и лежит вне сферы научных исследований – низкий выход знаний по вопросу того, что есть человек, связан с тем, что подавляющая масса тех, кто поиском этого ответа занимается профессионально, то есть за гранты, на самом деле занимается не познанием истин о нашем мире, а добычей грантов. А редкие энтузиасты науки просто дезориентированы рамками своей узкой специализации.

Однако, ни отдельно взятая биохимия, ни химия, ни физика сами по себе, не дадут ответа на этот главнейший вопрос. Тут требуются философы, тут требуются люди, имеющие представление о принципиальных особенностях всех знаний.

К примеру, учёные, занимающиеся биохимией на практике (т.е. изучающие жизнь непосредственно), являются порою виртуозами в своей профессии, они уже открыли и далее могут открыть массу фактических знаний о Жизни. Однако из-за узкой специализации биохимиков их открытия ни на шаг не приближают нас к пониманию того, что есть человек. Почему?

Рассмотрение работ биохимиков приводит к выводу, что биохимики, вместе с медиками, в своей массе не имеют никакого понятия о надёжно проверенных на практике законах химии и физики. Биохимики в своей массе не видят необходимости знать и не считают себя обязанными использовать даже законы химии в своих «теориях». Нет, биохимики в своих теоретических выкладках конечно широко используют названия химических элементов и соединений, биохимики уверяют, что в теле живых организмов проходят химические реакции, тем не менее, судя по делаемым ими выводам, они не представляют, что это такое – «химическая реакция».

Поясню это утверждение аналогией. В химии так: если у вас в результате химической реакции получается, к примеру, вода, то это значит, что два атома водорода окислил атом кислорода. Только атом кислорода! И никак иначе! Никак!! Не получится вода, если, скажем, те же два атома водорода окислит сера.

А по теориям современных биохимиков, когда с молекулой ДНК соединяется практически любое химическое вещество, условно называемое «канцерогенным», и даже более того, когда молекулу ДНК всего лишь облучили рентгеновским излучением, то во всех случаях результат, якобы, будет одинаков, а именно, молекула ДНК будет изменена одним и тем же определённым образом, вызывающим раковую опухоль.

С точки зрения химии – это бред! А у биохимиков это «теория возникновения раковых опухолей»! И эта «теория» признана ВОЗ и мировым биохимическим сообществом. В результате биохимия за время её существования не сумела открыть ничего, что, хотя бы, приблизительно можно было бы назвать законом природы.

И мы никогда не дождёмся, что биохимики ответят нам на вопрос, что есть человек – это не их вопрос, это вопрос философов.

2. Жизнь создаёт своей силой некий не изученный объект

Смотрите. Тело живого человека состоит из молекул – это бесспорно. Но преобразованием атомов и молекул в различные вещества прекрасно изучено химией. Химики с помощью своих законов могут объяснить, как образовалось всё вокруг. Но только в «мёртвой» природе. Поскольку с помощью своих известных и надёжных законов химики не могут объяснить, как образовались те молекулы, из которых состоит и тело человека, и вообще всего живого.

К примеру, химики могут очень точно выяснить из каких химических элементов состоит жёлудь, могут точно отвесить половину грамма этих химических элементов и вбросить их в землю… и ничего не произойдёт. А упавший на землю полу-граммовый жёлудь через 100 лет превращается в могучее дерево, в котором собраны десятки тонн неимоверно сложных молекул. Как эти молекулы образовались? Кем и какими силами они собраны воедино? Объяснить это и биохимия, и химия не способны.

Химики могут точнейшим образом установить из каких атомов состоит тело человека, могут налить в ёмкость 50 литров воды, вбросить в неё необходимые для строительства тела человека 25 килограмм соответствующих атомов, подогреть эту смесь до температуры 36,6 градуса Цельсия и ждать хоть вечность, но тела человека не получится! Не получится ни одной устойчивой молекулы, подобной тем молекулам, которых в теле человека многие килограммы.

А яйцеклетка, соединённая в матке со сперматозоидом, через 20 лет без проблем образует тело человека в 75 кг неимоверно сложных молекул. Кто собрал молекулы и атомы этого «LEGO» в тело человека?

На сегодняшний день химикам известно только два вида сил, благодаря которым из атомов образуются простые молекулы, а из простых молекул образуются сложные молекулы, имеющие в своем составе большое число разных химических элементов. Это внутриатомные силы и внешне приложенные электрические силы. Иных сил химики не знают и в своей работе использовать не могут. Но дело в том, что внутриатомные и внешние электрические силы очень редко могут создавать продукты реакций в сложно упорядоченном виде. Чаще всего этих сил хватает только на соединение атомов в кристаллическую решётку или довольно простые молекулы органической химии.

Образно говоря, с помощью известных химии законов можно создать любые строительные материалы, но с помощью этих законов невозможно построить дом – невозможно упорядоченно расположить эти материалы, как это делается в уже помянутой игре LEGO. Это всегда будет не дом, а груда строительных материалов.

Известные в химии силы не способны создать те неимоверно сложные и упорядоченные молекулы, из которых состоит даже самая простая клетка живого существа, известные в химии силы не могут расположить клетки в организме так, как они в нём на самом деле располагаются.

Использование известных законов химии позволяют создать простые молекулы различных видов, назовём их условно, А, Б, В и т.д. И химики могут сделать раствор, содержащий эти молекулы, но это всегда будет равномерная смесь. Химики не могут из простых молекул создать новую сложную упорядоченную молекулу подобную молекуле ДНК живого организма, не могут сделать так, чтобы в сложной молекуле более простые молекулы располагались в строго определённом порядке, скажем, А-А-А-В-А-Б-Б… - и тому подобное. Для этого нужна ещё какая-то сила, причём, «разумная» сила, которая бы извлекала из раствора не какую попало, а нужную молекулу, и встраивала её по определённой программе в нужное место, соединяя исходные молекулы и атомы в организме строго определённым образом.

Что это за сила (или несколько сил)?

Что за объект является источником этой силы?

Задача учёных найти эти силы и их источник, но учёные эти силы не ищут.

3. Плодотворная гипотеза создания Жизни

Таким образом, возможен только один вывод, что если возле зародыша живого существа (возле атомов и молекул зародыша) есть некий объект, применяющий некую силу, то этот объект может построить живое существо из атомов, окружающих зародыш. Но если такого объекта нет, то и атомы останутся в состоянии хаоса. Возле жёлудя такая сила есть, и она способна вырастить дуб. Возле оплодотворённой яйцеклетки такая сила есть, и она способна вырастить тело человека. Если этой силы нет, то ничего не даст само по себе наличие соответствующего количества тех атомов и молекул, из которых состоит живое существо. Без этой силы живого существа не образуется!

И на сегодня такие силы либо не известны, либо не определено их участие в создании жизни.

Сила – это мера воздействия на тело со стороны другого тела или поля, – принципиально – со стороны другого объекта, следовательно, учёные обязаны искать и разыскать тот природный объект, который строит (осмысленно строит) тело живого существа, в том числе, и тело человека. Ну и, само собой, разыскать и исследовать детали этого объекта – как этот объект образует Природа, как этот объект функционирует и как на него воздействовать.

В религии такой объект имеется – это бог, и в религии известно, что на бога можно воздействовать молитвами. Но науку такой ответ устроить не может, и философия требует этот не известный до сих пор объект отыскать и понять, как на него воздействовать.

Назовём этот объект Духом, и повторю, философия, опираясь на открытия во всех остальных областях знания и на логику, указывает на существование Духа у каждого живого существа. Указывает на это безусловно.

Аналогия: мы можем ничего не знать о транспорте, как таковом, скажем, не знать о том, что существуют автомобили или даже лошади. Но если какой-то человек переместился за час на 100 километров, то для нас должно быть безусловным, что существует нечто, с помощью чего он так быстро переместился, – что в мире существует нечто, что является транспортом.

И по этой же логике, таким же безусловным является существование пока ненайденного нами Духа у каждого живого существа.

Как это гипотетически видится сегодня, Дух является сгустком структурированного поля.

В каком-то смысле, Дух является аналогом информации, собранной в компьютере, но только информация хранится не в «железе», а на подложке эфира.

При слове «компьютер» у нас возникает образ системного блока, ноутбука или смартфона и поэтому нам нелегко представить, что записанная в них информация существует отдельно от «железа».

Возможно, кому-то будет легче представить Дух в виде голограммы, живущей в нашем теле.

Скорее всего, Дух связан с телом взрослого живого существа посредством спинного мозга. Это, разумеется, гипотеза, которую необходимо превратить в истину физическими исследованиями.

Поскольку, с одной стороны, тело человека подобно телу животного, но, с другой стороны, человек принципиально более развит, чем любое животное, то следует сделать вывод, что человек обладает еще одним объектом подобным Духу.

Исходя из того, что:

Дух – это то, что строит, обслуживает и лечит тело живого существа;

наличие Духа безусловно, поскольку без этого объекта невозможно представить, как можно построить тело живого существа;

Дух каким-то образом создала Жизнь;

то непротиворечивым и естественным является наличие некоего объекта, такого же по природе (по своему физическому устройству), как и Дух.

Этот второй объект, который удобно назвать Душой, и является собственно тем, чем осознаёт себя человек. Грубо говоря, Душа – это мы.

Скорее всего, этот объект (Душа) хотя бы в самом зачаточном состоянии есть у любого живого существа, имеющего головной мозг.

Но в данной работе - при поиске философских, то есть общих, принципиальных доказательств бессмертия человека, - нет смысла отвлекаться на точное устройство и Духа, и того объекта, который целесообразно назвать Душой. Нам важно, что философия на такие объекты указывает.

4. Доказательства наличия у человека бессмертной Души

Что доказывает наличие у человека Души?

Тело человека, состоит из атомов – частиц, обладающих массой и соответственно инерцией. Так вот, по причине инерции, атомы не способны обеспечить то быстродействие, с которым мы получаем информацию извне (скажем, из глаз), то быстродействие, с которым мы извлекаем информацию из памяти и обрабатываем её – то быстродействие, с которым мы думаем.

Сегодня биохимики утверждают, что человек думает веществом мозга путём того, что связи между нейронами мозга то пропускают какие-то сигналы, то не пропускают. Раньше утверждали, что ионы натрия сами по себе бегают туда-сюда по этим связям, а теперь уже считают, что и ионы кальция тоже бегают в мозге, и с помощью вот этой натриево-кальциевой суеты ионов, человек и думает.

Но в куске стали все атомы и молекулы так же соединены связями, однако вы долго будете ждать, чтобы эта железо задумалась. Наличие любых связей никак не способно объяснить процесс мышления. Сознание человека, его память и эмоции никак не могут быть обеспечены каким-то движением имеющих массу атомов и молекул.

Гипотезу биохимиков, что мышление объясняется движением атомов, весьма просто опровергнуть исходя из того, что температура любого объекта является следствием движения атомов и молекул. Если мозг думает с помощью движения атомов, то ночью, когда человек спит и ни о чём не думает, такого движения мало и мозговое вещество обязано быть холодным. А когда мы просыпаемся и начинаем размышлять, то значит, что атомы и молекулы мозга начинают как бы двигаться быстрее и быстрее. Следовательно, температура мозгового вещества должна расти – мозг должен нагреваться.

Если бы биохимики знали элементарные законы физики, то они никогда бы не выдумали такую механическую гипотезу мышления.

Таким образом, философским доказательством существования Души является то, что с помощью перемещения вещества нашего мозга невозможно обеспечить быстродействие нашей мысли, невозможно вообще обеспечить процесс нашего мышления.

Нет сомнения в том, что Душа является объектом, связанным с телом посредством головного мозга во время жизни, однако можно и нужно рассматривать Душу человека как самостоятельный объект отдельный от тела. Как и Дух.

Итак, мы говорим о двух объектах – Душе и Духе. А могут ли они быть одним объектом – может ли человек (т.е. его Душа) быть составной частью Духа?

Нет, не может. Это безусловно доказывается тем, что когда человек умирает, то его тело с помощью врачей может неделями и месяцами продолжать жить: кровь продолжает прокачиваться по сосудам, внутренние органы продолжают усваивать питательные вещества и выделять отходы, никакие ткани и органы не начинают разлагаться, и т.д. Следовательно, Дух продолжает оставаться с телом и управлять его функционированием.

Вещество головного мозга у такого тела тоже остаётся в целом неразлагающемся состоянии, но ведь это тело уже не может ни испытывать эмоции, ни думать – самого человека в теле уже нет, - в теле уже нет Души.

Таким образом, Дух и Душа это два разных и самостоятельных объекта.

Мне могут возразить, что тогда, возможно, Душа человека просто умирает раньше самого тела – раньше Духа. Можно же предположить, что Душа каким-то образом разлагается, как разлагается и мёртвое тело.

Факты это не подтверждают.

Наукой установлено, что во время своей жизни в теле, мозг человека потребляет примерно 20% всей усвояемой человеком энергии. На единицу массы мозга – это примерно в 16 раз больше, чем потребляет единица массы остального тела. Энергия – это способность исполнить работу, и если энергия вводится именно в мозг (в его атомы и молекулы), то мы обязаны увидеть и работу этой энергии. Но мы видим противоположное – мозг не выполняет в теле никакой ни физической, ни тепловой работы, а это в свою очередь вызывает вопрос – а куда эта энергия тратится? И остаётся один ответ – эта энергия идёт на создание Души и на работу Души. Энергия расходуется на создание у нас памяти и на осуществление работы нашего сознания. Аналогично тому, как необходима энергия для заполнения информацией памяти компьютера и для работы с файлами, хранящимися в самом компьютере или облачном хранилище.

И если бы Душа находилась в мозге и разлагалась со смертью тела, то энергия, пошедшая, по меньшей мере, на создание нашей памяти, обязана была бы выделиться обратно. Элементарные подсчёты со всеми возможными допущениями показывают, что при таком разложении Души человека, прожившего лет 70, обязана была бы выделиться энергия, эквивалентная десяткам тонн тринитротолуола.

Таким образом, если бы во время смерти тела человека умирала и его Душа, то мы бы это заметили по огромному выделению энергии похожему на взрыв.

Это и есть собственно философские доказательства бессмертия человека – у человека умирает и разлагается тело, но сам человек остаётся жить.

И не имеет значения то, что на сегодня мы не имеем понятия, как выгляди Душа и за счёт энергии какого вида она существует. Главное, что со смертью тела мы не умираем.

Пару слов о том, какое поле нас создаёт, какая сила создаёт нас – наши Дух и Душу.

Вряд ли мы являемся аналогом карты памяти компьютера – вряд ли мы являемся структурированным сгустком электрического поля, поскольку человек способен выдержать огромные электрические напряжения и нет случаев, чтобы электрические поля хоть как-то повредили умственные способности человека. То же самое можно сказать и о магнитном поле. Остаётся гравитационное поле, которое более подходит в силу того, что оно известно, но нельзя исключить и поле, полностью нам неизвестное – какое-нибудь биополе.

Соответственно, философия, опираясь на собственные доказательства сущности человека и его бессмертия, обязана поставить перед физиками задачу - изучить физическую суть человека, то есть понять, что мы за природный объект? Как нас создала Природа, и как мы функционируем?

Однако даже не дожидаясь ответа физиков, наиболее интересным является два следствия из того факта, что человек бессмертен.

Во-первых, зачем это бессмертие необходимо Природе? Для чего мы, наше тело и Души, вообще живем? Почему мы бессмертны?

Во-вторых, все ли Души после смерти тела живут одинаково?

5. На что указывают религии

Теперь давайте философски, то есть принципиально, взглянем с нужной нам стороны на религии. Откуда религии взялись, что является их источником, почему люди их выдумали? Не что именно люди выдумали, а почему они это выдумали?

Обратите внимание, что не только мы умираем, но и вокруг нас, людей, всё умирает. И в те времена, когда религиозные верования возникали, всё умирало тоже. Умирали деревья, умирали животные, разрушение гор или зарастание озёр трудно было заметить в течение жизни одного человека, тем не менее, о смерти и этих природных объектов и тогда можно было подозревать. Люди видели (не могли не видеть), что всё в нашей жизни кончается смертью.

Тем не менее, практически нет более-менее развитого народа, у которого бы не было хоть какого-то религиозного верования. И согласно всем этим верованиям на Земле, человек не умирает после смерти тела, а остаётся жить! Всю свою историю человечество объясняло себе смысл только того, что видело непосредственно, и бессмертие людей это, пожалуй, единственная идея, присущая всему человечеству, которая полностью не соответствует тому, что человечество видело на практике.

Вот, что поразительно!

Ну вот какие у создателей религий были основания для такого предположения?! Как понять несоответствие того, что люди видели в окружающей жизни, тому, как они представляли свою судьбу? Как это можно объяснить?

Думаю, что так.

На определённой стадии развития интеллектуальных возможностей человеческих племён, люди стали задумываться о себе, о своей судьбе и о том, как и что происходит в мире. И когда кто-то из таких людей в те стародавние времена и в разных племенах начинал задумываться о сути бытия, то им кто-то незримый – кто-то с Того Света, – подсказывал напрямую, без слов, как это может быть – как может быть устроен мир. Без слов – это значит, что подсказчик ничего не мог сам объяснить или обрисовать – не мог сформулировать мысль.

Если при философском взгляде на этот вопрос исключить какого-то неведомого нам подсказчика извне (какого-то бога), подсказывающего любопытным людям судьбу человека после его жизни в теле, то невозможно объяснить, как человечество во всех своих религиях практически повсеместно пришло к выводу, что оно бессмертно?

И методом исключения мы приходим к выводу, что такими подсказчиками могли быть ранее умершие люди – их бессмертные Души, находящиеся на Том Свете.

А где это?

Тот Свет – это здесь, на Земле, среди нас. Другое место для него трудно придумать, да в этом и нет необходимости.

На данной степени познания нам важно понять, что Тот Свет существует, а как технически он выглядит, узнает каждый, правильно живущий человек.

Но может подсказчиками были не умершие ранее люди, а, всё-таки, некий бог?

Но если мы учтём, что по сей день все религии очень разные, ну просто очень разные, кроме того, все религии до крайности примитивные в своих представлениях о мире, то бога, или даже сонм разных богов придётся исключить. Ну не могли, к примеру, боги (по идее – всемогущие и всезнающие) представлять Землю плоской. Из-за примитивности религиозных представлений очевидно, что у тогдашних авторов религий незримыми подсказчиками были люди очень низкой культуры – эти подсказчики даже из последних по времени религий сами не понимали, как мир устроен.

Тут ведь так. Поскольку подсказчики с Того Света ничего словами передать не могли, то единственно, на что они были способны, – это понять, о чём ещё живущий в теле человек сейчас думает, и дать знак, когда у этого человека (назовём его так, как он называется в религиях, - пророком), задумавшегося об устройстве мира, возникнет мысль мало-мальски адекватная тому, что ему хотел сообщить незримый подсказчик. Если задуматься о технике такого разговора с Тем Светом, то пророком был только тот, кто мог заинтересовать Души с Того Света в разговоре с собой, – кто сам думал о чём-то, о чём хотели поговорить Души умерших людей.

Таким образом, конкретные подробности религии зависели от авторов религии – от пророков. Пророки эти подробности своих религий придумывали сами, основываясь на собственном жизненном опыте или истории своего племени, а подсказчики с Того Света только, образно говоря, стучали пророкам по мозгам, когда их мысли становились похожи на те, которые подсказчики хотели сообщить. И в такие моменты пророков осеняло.

Отсюда подробности всех религий разные, причём, у племён, далеко разнесённых друг от друга расстояниями или временем, эти подробности часто исключают друг друга начисто и отличаются как день от ночи. Но на всех континентах незримые подсказчики сумели всем пророкам вложить в голову одинаковую мысль – человек со смертью тела не умирает!

Вторая идея, что в различных вариациях вошла практически во все религии, – это то, что когда человек находится ещё в теле, то ему необходимо жить не так, как живут животные и как поэтому кажется естественным. Человеку необходимо жить по определённым правилам.

Причём, эти правила и ритуалы одновременно могут быть и не вызывающим протестов цементом общественной жизни, скажем, десять заповедей христианства или мораль инков: «Не воруй, не лги, не ленись». Но эти правила могли быть и совершенно дикими, скажем, ритуалы в виде человеческих жертвоприношений, причём, жертвы могли добровольно участвовать в этих ритуалах. Почему жертвы, сами ложащиеся под нож жреца, преодолевали свой самый сильный животный инстинкт – инстинкт самосохранения? Ответ только один – они верили, что на самом деле останутся жить.

Но речь уже не об этом, а о самих правилах. Зачем религии вводили эти правила?

Если снова подойти философски к этому факту и осмыслить его, то можно обоснованно предположить, что незримые подсказчики пытались через пророков донести людям эту вторую важнейшую мысль – необходимость своим поведением отличаться от животных.

Для чего это необходимо? Если человек всё равно остаётся жить после смерти тела как физический объект, то какая разница, соблюдает он правила или не соблюдает? Живёт он как человек или как животное – какая разница?

Получается, что разница есть, и жизнь на Том Свете будет разной для тех, кто правила соблюдает, и для тех, кто нет. Получается, что соблюдать религиозные правила необходимо для того, чтобы после смерти тела жить достойно. То есть жить или в том месте, которое одни религии зовут раем, или обеспечить переселение своей Души не в жабу, а хотя бы в достойное животное.

6. Правила для попадания в рай

Это следует особо подчеркнуть – все религии мира своим адептам не обещают простого, автоматического и равного для всех бессмертия – религии требуют от человека сейчас, когда человек в теле, жить определённым образом. Если говорить принципиально, то жить надо не так, как живут животные, – не руководствоваться только своими животными инстинктами. Как это понять?

Животные живут исключительно для себя лично, и даже если и сбиваются в стаи, то исключительно для удовлетворения инстинкта самосохранения или удовлетворения голода. А человек ОБЯЗАН ЖИТЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВА. Ведь что значит жертвенность? Почему жертва безропотно шла под нож жреца? Потому что она это делала во имя общества – она своей смертью задабривала богов, чтобы те были благосклонны к обществу.

И, что интересно, даже если религия со временем и с соответствующим повышением культурного уровня как пророков, так их собеседников с Того Света, могла совершенствоваться даже в своих основополагающих принципах, например, во взглядах на бога, то убеждения в необходимости жить по нормам человеческой морали сохранялись, а требования даже ужесточались.

Не бог – главное. Главное – исполнять священные правила!

Вот возьмём Авраамические религии – иудаизм, христианство и мусульманство. Общей священной книгой для них является первая часть Библии – Ветхий Завет.

В самой древней религии – иудаизме, – бог является вождем племени евреев, с которым патриарх евреев Авраам заключил эксклюзивный договор о защите евреев от всяческих невзгод. То есть в иудаизме бог представляется аналогом человека («И создал Бог человека по образу Своему, по Своему подобию Он создал его, мужчину и женщину Он создал» – Бытие 1:27), только гораздо более крутым, нежели земные вожди.

Собственно, так боги представлялись и в античных Греции с Римом, и у древних германцев, и у славян со скифами.

Шло время, в обойме Авраамических религий возникло христианство, и теперь уже в этой религии бог стал мало того, что интернационален, так ещё и с собственным расплывчатым образом, размазанным на три свои ипостаси: Отец, Сын и Святой Дух.

То есть те ранее умершие люди, которые оставались деятельными на Том Свете, в начале создания Авраамических религий, считали, что их судьбой, как и тогда, когда они жили в теле, распоряжается человек – очень могущественный, но человек. Посему и направляли мысли иудейских пророков в этом направлении: бог – это человек.

Однако впоследствии, подсказчики с Того Света сами усомнились в этом, и это сомнение передалось христианским пророкам – бог христиан утроился в одном лице, став в одной из ипостасей даже чем-то незримым – духом. Прошло ещё какое-то время, и пророку Магомету с Того Света или вообще не смогли сообщить о боге ничего внятного, или Магомет сам не смог направить свои мысли в продуктивном направлении. В результате у мусульман бог – это некий Абсолют, которого невозможно узреть. Это уж точно не человек никаким образом.

То есть по прошествии времени подсказчики с Того Света, а за ним и пророки Авраамических религий всё больше и больше сомневались, если и не в наличии бога, то в том, кто и что это такое. Но одновременно, всё больше и больше возрастала уверенность в том, что человек после смерти тела будет жить! И незыблемым оставалось, что при жизни в теле надо соблюдать определённые правила, иначе не попадёшь в рай.

Итак, философия показывает, что религии, так или иначе требуя жить во имя общества, способствовали тому, чтобы как можно больше людей, попадали не просто на Тот Свет, а в «рай» Того Света.

Религиозные представления об устройстве мира совершенно глупые, но фактом нашей жизни является то, что все религии уверены, что со смертью тела человек не умрёт, и что для достойной жизни в дальнейшем, необходимо ещё в теле жить определённым образом.

Кстати, на сегодня совершенно не видно религий, которые бы требовали от верующих жить во имя общества, сегодня все традиционные религии трансформировались – выродились, и большинство верующих живут во имя себя – во имя своей будущей райской жизни. Смысл подменён формой, идея строительства царства божия на земле, яко на небе, подменена зажиганием свечки в церкви.

Да что христиане? Ведь и мусульманские смертники умирают не во имя общества, и даже не во имя бога (чтобы они об этом не говорили и думали). А взрывают они себя с корыстной целью – ради попадания в рай. А вот такое стремление – стремление к личному – это не то, что для попадания в «рай» требуется.

Религии сегодня – это глупый самообман, и для реального спасения людей требуется вести антирелигиозную пропаганду. Можно сказать и так – необходимо разубедить людей верить в бога, чтобы люди получили то, чего они хотят достичь слепой верой в него.

Интересно то, что проповедники всех религий научились практически на любую антирелигиозную пропаганду реагировать – научились отбивать её доводы. Но в одном они бессильны – это в цели попадания в рай. Вот попробуйте спросить верующих: зачем вы нужны богу? Хорошо, что вы, верующие, уверены, что попадёте в рай. Но зачем вы там богу нужны? В чём божья цель содержать вас в раю вечно?

Наконец, что верующий в раю будет делать? В чём смысл отбора в рай праведных верующих? Они что, будут там, в раю, только кушать манну небесную и петь аллилуйя? И так вечность?? Это же ничем не лучше ада! Сегодня преступники, осуждённые пожизненно находятся именно в таком «раю». Они в тепле, регулярно кушают и могут песни петь. Чем не рай? А поскольку у осуждённых разрешены и свидания с родственниками, то пожизненное заключение даже лучше рая.

Таким образом, как система верований, религии являются ложью, и именно потому ложью, что НЕ ИМЕЮТ ЦЕЛИ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ни для богов, ни для верующих.

А ведь без ответа на вопрос о цели жизни людей, невозможно ответить и на помянутый «предельный» философский вопрос «Что есть Человек?». Как вы можете ответить на вопрос, к примеру, что это за машина, если не представляете, для чего она предназначена?

7. Цель жизни Природы и человека

Смотрел интервью учёного, который авторитетно заявляет. Что с точки зрения науки «ни у чего нет цели» - причина есть, а цели нет. Но это такая сейчас наука – собрание истин. Если учёный, познающий мир при помощи ковыряния в носу, чего-то понять не способен, то этого и нет.

Человек создает какую-либо машину для того, чтобы она работала ради достижения целей человека на протяжении всего своего жизненного цикла.

Аналогично, Природа создала человека для того, чтобы он трудился ради достижения цели Природы. Это логично? Да! Но в чём эта цель Природы?

Начнём с уточнения понятия – что такое Природа в самом общем понимании?

Об этом термине можно говорить много, но давайте не множить сущности без крайней необходимости, чтобы не отвлекать себя и не запутывать этим отвлечением. Поэтому до предела упростим понятие Природы – это всё вокруг нас и в нас.

Главная особенность Природы, которую надо отметить в первую очередь – это то, что во всём вокруг нас и в нас самих действуют законы Природы. Эти законы не просто «действуют», они вызывают движение в Природе всего сущего, и всё сущее от этого постоянного движения постоянно меняется.

Все живые организмы проходят через несколько стадий жизненного цикла. Например, лягушка проходит три стадии: икринка – головастик – половозрелая лягушка. Человек проходит четыре стадии: оплодотворенная яйцеклетка – внутриутробный плод – ребёнок – половозрелый человек.

Природа, как живой организм, также проходит определённые стадии в своём развитии, т.е. эволюции.

И если философски взглянуть на уже известные нам стадии развития Природы, а также на стадии, существование которых мы можем предположить, то мы увидим главный закон – Природа в своём развитии стремится создать максимально сложные объекты, которые способны существовать и воспроизводиться в имеющихся условиях.

Представляется, что Природа на планете Земля развивалась следующим образом. Если взять только Землю и то непротиворечивое, что о её прошлом уже признано наукой, то сначала это был большой шарообразный объём раскалённого вещества в космосе, потом в результате движения, вызванного законами Природы, на Земле появился океан – огромный реактор, в котором законы Природы вызывали такое движение вещества в растворе океанской воды, которое привело к образованию очень сложных молекул, а затем чего-то такого, что явилось зачатками Духа, который и начал создавать живые клетки, всё более сложные, и от этого Дух совершенствовался и сам. Вот этот начальный процесс и был началом того, что мы уже назвали Жизнью.

А в дальнейшем Жизнь совершенствовалась и развивалась под действием огромного числа Духов, возникающих во всех точках и объёмах океана. Совершенствовалась и развивалась как под действием тех законов, которые уже нами познаны, так и тех, которые ещё предстоит познать. И сейчас Природа достигла промежуточного этапа, промежуточной цели – создала нас, людей. Да, на этой стадии мы венец творения Природы, и это не гипербола – это факт. Но мы не окончание её движения.

Вообще-то всё, о чём нам известно, движется к своему концу – к тому, что в той или иной степени можно назвать смертью или аналогией смерти. Есть ли надёжные основания считать, что Природа не движется к своему концу – к своей смерти?

У меня таких оснований нет. Да, разумеется, не известно, вернее, нет убедительной гипотезы о том, как именно может выглядеть смерть Природы, но ещё меньше оснований считать, что Природа сама по себе рассчитана на вечную жизнь. В Природе всё умирает, а сама Природа будет жить вечно? Как-то такая гипотеза выглядит не очень убедительно.

Но тогда, если конечная стадия развития Природы – смерть Природы, то смысл Жизни в Природе – предотвратить эту смерть. Жизнь – это инструмент, созданный законами Природы для предотвращения смерти Природы.

Ведь смотрите, как остроумно законы Природы устроены. Путём случайного перебора вариантов, законы Природы создают самые разные организмы, среди которых есть и те, которые не борются или борются плохо за свою вечную жизнь в своих потомках. Скажем, им безразлично, есть ли у них потомство и сможет ли это потомство выжить. Типа людей нынешнего «цивилизованного общества», внедряющего гомосексуализм и идеи «чайлдфри» – отказа от детей. И в результате такие организмы погибают, и остаются только те организмы, которые имеют цель обеспечить своему роду вечную жизнь. В результате вся Жизнь, как таковая, постоянно отбраковывая дегенератов, имеет целью вечное существование.

Но как Жизнь сможет вечно существовать, если Природа, в которой эта Жизнь существует, умрёт? Следовательно, у Жизни в Природе есть цель – предотвратить возможную смерть Природы.

Итак, с целью, которая стоит перед Жизнью, всё понятно, она проста – спасая себя, спасти всю Природу. Тогда в чём цель человечества?

Вариантов ответа и на этот вопрос не много – цель человечества быть умом и руками Жизни, соответственно, умом и руками Природы.

Быть спасителями Природы.

8. Жизнь ради общества

Итак, цель человечества – это спасти Природу, но в чём цель отдельного человека? Для ответа на этот вопрос необходимо опять отойти от человеческой суеты и взглянуть на вопрос философски – в общем.

Людей – миллиарды, а Жизнь – она одна, и Природа – одна. И чтобы эти миллиарды были умом и руками этой Природы, они должны жить во имя этой цели – во имя вечного существования Жизни и Природы, а поскольку эта цель, повторю, одна на всех, то все должны жить во имя этой ОБЩЕЙ цели – во имя выживания своего общества и человечества в целом.

Насколько мне известно, за всю историю человечества никто из людей такую цель не имел, и это понятно – никто не думал о цели Природы и не связывал её со своей жизнью. Но если философски вдуматься в проблему, то главное это не то, понимает ли человек своё природное предназначение, а воспитал ли он себя (свою Душу) так, что способен жить во имя благополучия общества, в котором он живет? Без насилия над собой. Логика говорит о том, что жизнь во имя общества, Природе тоже годится.

Человеку надо выработать в себе свойство считать именно такую жизнь во имя общества тем, что тебе и надо, тем, что и является самым интересным в жизни. И, понятное дело, не годится жить во имя себя, любимого. Во имя того, чтобы кушать и развлекаться.

Из этих размышлений следует философское объяснение того, почему человек бессмертен.

Раз ум Природы – это ум всего человечества, то получается, если человечество ограничено только теми, кто ныне живёт в теле, то, во-первых, для Природы смерть предшествующих поколений людей очень непродуктивна. Если люди умирают, то вместе с ними исчезает вся информация, накопленная в их памяти. Во-вторых, это вообще очень опасно. Ведь на Земле не исключена и глобальная катастрофа, при которой человечество вымрет всё сразу, как вымерли динозавры или мамонты. И получится, что с этими людьми пропадёт всё, что Природа узнала о себе с помощью погибшего в этой катастрофе человечества. Но ведь это расточительно!

Вот поэтому бессмертен не только человек, но, скорее всего, и всё живое, имеющее головной мозг и, соответственно, память. Ведь если знания и данные, накопленные в памяти людей в течение их жизни, сохраняются в Природе, то после любой катастрофы на Земле у Природы будет возможность ускоренно воссоздать живые организмы, включая человека.

Вот давайте и сформулируем итог философского исследования. Цель жизни каждого отдельного человека – жить во имя интересов общества. Если человек это умеет, если человек получает от такой жизни удовлетворение, то с ним всё в порядке.

Но что значит, «всё в порядке»? Что может быть, если ты не хочешь подчиняться той задаче, которую Природа ставит перед людьми? Что может быть после смерти тела, если при жизни в теле тебе было безразлично общество, и ты жил только во имя личных интересов? Если твоя «хата была с краю»?

Давайте вспомним, что жизнь и на Том Свете требует энергии.

Чтобы активно действовать и быть в хорошем настроении человеку нужна энергия. Человек получает энергию из пищи и примерно 20% энергии расходуется мозгом. То есть, при жизни в теле у человека в районе мозга в расчёте на килограмм веса мозга исчезает в 16 раз больше энергии, чем на килограмм веса мускул.

На Том Свете, Душе человека тоже нужна энергия, как и при жизни в теле. Было бы странно и нелогично, если бы Душа при жизни в теле для своего функционирования получала энергию, а уйдя на Тот Свет вдруг полностью перестала бы в ней нуждаться (откуда Душа получает энергию, автору неизвестно, как и многое другое, – это предмет будущих исследований).

У Природы есть закон, который звучит как «закон естественного отбора», хотя на самом деле это «закон экономии энергии Природой». Если какой-либо живой организм не соответствует целям Природы, то Природа не тратит энергию на его существование – Природа от ненужного организма избавляется.

И то, что после смерти тела, у всех начинается разная жизнь, подтверждается посмертными ведениями. Сейчас уже зафиксированы десятки тысяч сообщений людей, которые побывали в состоянии клинической смерти. И дело даже не в том, что именно видят умирающие, а в том, что посмертные видения имеют далеко не все. И по сообщениям тех исследователей, кто вычислял число умиравших с посмертными видениями, таких обнаруживается от 10 до 40%. Остальные ничего не видят!

На первый взгляд, это как бы даёт основания считать, что люди, которые не хотят жить во имя общих интересов и которые должны по этой причине уничтожаться, на самом деле Природой и уничтожаются. Однако этого не происходит – в момент смерти никаких людей, энергия, пошедшая на создание их Души, не освобождается, то есть, и эгоисты уходят на Тот Свет, всё же, живыми, хотя на Том свете и ничего не увидят. Да это и понятно, поскольку иначе пропадёт накопленная ими информация.

Однако эгоисты имеют на Том Свете какой-то иной статус, нежели люди, которые целям Природы соответствуют. Скажем так – эгоистам и паразитам на Том свете очень плохо.

Из чего следует такой вывод? Из закона экономии Природой энергии. Природа не расходует энергию на то, что не соответствует её целям.

Но, может быть, эгоисты, как и компьютер, просто переходят в некий «спящий режим», при котором они отключаются и практически не потребляют энергию? То есть, может быть эгоист, тело которого умерло, просто как бы теряет сознание полностью? То есть, может, происходит то, о чём мечтают люди, живущие только во имя себя, любимых?

Во-первых, все живые существа являются памятью Природы и значит они обязаны при необходимости что-то сообщить из того, что они знают. Но полностью потерявший сознание человек не услышит и вопроса. Следовательно, и эгоисты, как и Души всех животных, должны быть в сознании.

Во-вторых, если бы эгоисты умирали «насовсем», то религии бы не имели своих религиозных правил земной жизни, как условий для попадания в рай, и не утверждали бы о страшных муках грешников. Разумеется, все эти выдумки об аде и чертях – это представления пророков о том, как могут выглядеть страшные муки человека на земле и аппроксимация их на те муки, которые испытывают грешники после смерти.

На самом деле не исполняющие цели Природы люди (как и животные) могут находиться в состоянии сенсорной депривации – они будут в сознании, но не будут ничего ни видеть, ни слышать, ни чувствовать. И такое состояние для них наиболее вероятно просто ввиду отсутствия для них у Природы на Том Свете энергии для той жизни, которую будут вести Души тех, кто соответствует целям Природы. Для животных это состояние «в кайф» – для них это просто сладкий сон, а вот для человека сенсорная депривация хуже котла со смолой.

9. Как нам жить?

Понятно, что при рассмотрении посмертной судьбы каждого, мы входим в область очень слабообоснованных гипотез, но важность их для каждого человека такова, что их следует принимать к руководству даже при такой слабой обоснованности. Поскольку нет доказательства обратного – нет доказательств того, что как ты себя ни веди при жизни в теле, а за это всё равно ничего не будет.

Да, этого многие желают, но желание даже миллиардов – это не доказательство.

Итак, к чему нас приводит философское исследование проблемы бессмертия человека:

1. Отсутствие известных химии сил, способных создать живое существо, доказывает, что живые организмы создаёт своей силой объект пока неизвестной природы, находящийся у каждого организма, но не состоящий из атомов и молекул. В данной работе этот объект назван Духом.

2. Невозможность молекулами и атомами обеспечить быстродействие сознания человека, доказывает, что собственно человек – его эмоции, память и умственные способности, – обеспечивает объект пока неизвестной природы, находящийся у каждого организма, но также не состоящий из атомов и молекул. В данной работе этот объект назван Душой.

3. Поступление непропорционально большого количества энергии в район мозга человека, можно объяснить только затратами энергии для строительства Души, а то, что в момент смерти не видно возврата этой энергии, доказывает, что Душа не умирает со смертью тела.

4. Анализ религиозных представлений и логика дают основание полагать, что Души людей после смерти тела живут по-разному, причём, Души тех, кто не соответствует целям природы, испытывают мучения.

Как всё это можно себе представить?

Если всех живых людей образно представить одним человеком, а всех умерших представить сетью ещё невиданного по мощности интернета, находящегося где-то на облачных серверах, на условных Небесах, то модель нашего мира можно представить в виде человека за компьютером, подключенным к интернету.

У компьютера есть память и способность к быстродействию мысли, а у человека, помимо его ума, есть ещё и руки – способность превратить мысль в материальные объекты.

Создав человека, Природа создала себе неуничтожаемый ум и рабочие руки!

Исходя из этого анализа, философия требует от всех наук:

выяснить физическую природу Души и Духа человека;

установить физические основы связи с душами на Том свете;

установить эту связь.

Сообщаю, что именно этим и занимается Институт «Бессмертие Жизни», а вы имеете возможность участвовать в его проектах умом или деньгами, и предлагать пути улучшения деятельности Института.

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