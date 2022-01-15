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Московский листок

Швеция заняла оборону острова Готланд

Опубликовано 15.01.2022 в разделе комментариев 2

армия солдат офицер
Швеция заняла оборону острова Готланд

Армия Швеции переместила на остров Готланд боевые бронированные машины и военных для патрулирования улиц. Такой шаг военных объяснили «деятельностью России в регионе», сообщает AFP.

Агентство отмечает, что местная шведская радиостанция прежде предупредила жителей об усилении патрулей на острове на фоне ситуации в отношениях НАТО и РФ.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Швеции наблюдают усиление военной активности России в Балтийском море. При этом фиксируются «элементы, отличающиеся от нормальной картины», сообщило АP со ссылкой на генерал-лейтенанта ВС Швеции Лейфа Михаэля Классона. По словам генерала, защитные меры планируется реализовать на стратегически важном острове Готланд, который находится примерно в 300 км от Калининграда. 

***

А чего они, собственно, боятся?

В последний раз во время русско-шведской войны 1808—1809 годов, Готланд был оккупирован русскими войсками и объявлен русской провинцией. Этот период на Готланде называют самой мирной оккупацией в истории. Русские офицеры, в отличие от местных, великолепно изъяснялись на французском и танцевали, за что пользовались популярностью у местных женщин.

В 2005 году Готланд покинули все воинские формирования. Но в 2017-м году военные вернулись, и это никак не связано с обострением отношений НАТО с Россией. Тем более, Швеция не член НАТО - и чего ей бояться даже в случае самого неприятного развития ситуации?

Последняя война России и Швеции закончилась больше 200 лет назад. После 1917 года Россия совершгенно спокойно уступила Финляндии Аландские острова, населенные шведами, хотя все, что там есть, построено русскими, включая столицу автономии город Мариенхамн, названный так в честь императрицы Марии.

Так чего они вдруг забоялись?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Славные шведы и славно живут! Прям на газоне Такидакалу в жопу дерут!
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме - Жеглов написал 15.01.2022 02:57
Ушлепок, на дальнем востоке все такие е6нутые как ты?
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Соавные шведы и славно живут! Прям на газонах друг дружку е-б-ут! Это-культура и это - европа
7768888DA!TOT! написал 15.01.2022 02:40
Хначит, европа - культурная ж-па!
"Агентство отмечает, что местная шведская радиостанция прежде предупредила жителей об усилении патрулей на острове на фоне ситуации в отношениях НАТО и РФ."
-Таки пусть патрeлируют! В мирное время! Что возьмешь с де-генератов, у которых вся история - таки "История болезни"? То таки да...
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