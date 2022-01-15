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Московский листок

Полный Делягин N24

Опубликовано 15.01.2022 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #делягин

Еженедельный обзор новостей от депутата Государственной думы, доктора экономических наук Михаила Делягина.

#Госдума, #СоциалЗа, #Делягин

"Первый в Москвабаде - 27 из 53 лет в тюрьме", - Михаил Делягин.



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