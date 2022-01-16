Госкапитализм побеждает в мире

Победа государственной власти в Казахстане, победа Лукашенко в Белоруссии, подавление оппозиции в России. Все это звенья победы госкапитализма над сторонниками рыночного капитализма.

Подобные события современные политологи называют победой авторитаризма. Нет, господа ученые и политологи, это победа особой формации – госкапитализма, свойства которой предсказаны основоположниками марксизма: Марксом, Энгельсом, Лениным.

Именно госкапитализм с его централизованной экономикой придает власти авторитарный характер. Именно о торжестве этой формации говорит победа авторитаризма по всей Земле, которую с грустью отмечает авторитетный политолог и бывший советник президента Путина В. В. А. Н. Илларионов.

Эти события заставляют признать госкапитализм особой общественной формацией, которая не способна трансформироваться в рыночный капитализм, а может перейти только к коммунизму.

Главная особенность госкапитализма – абсолютное перенакопление, при котором зарплаты растут быстрее физического объема производства, что превращает миллионы низкооплачиваемых работников в бедняков.

Страны рыночного капитализма не могут ничего противопоставить политике госкапитализма, потому что в них растет бедность из-за наплыва мигрантов, что подрывает их политическую власть и ослабляет их возможности на международной арене.

Переход к госкапитализму бывших аграрных стране и ослабление стран рыночного капитализма – все это проявление Мирового кризиса капитализма, выход из которого только один – переход к коммунизму через уравнение зарплат.