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Московский листок

Госкапитализм побеждает в мире

Опубликовано 16.01.2022 автором Владимир Петлюк в разделе комментариев 2

капитализм экономика государство
Госкапитализм побеждает в мире

Победа государственной власти в Казахстане, победа Лукашенко в Белоруссии, подавление оппозиции в России. Все это звенья победы госкапитализма над сторонниками рыночного капитализма.

Подобные события современные политологи называют победой авторитаризма. Нет, господа ученые и политологи, это победа особой формации – госкапитализма, свойства которой предсказаны основоположниками марксизма: Марксом, Энгельсом, Лениным.

Именно госкапитализм с его централизованной экономикой придает власти авторитарный характер. Именно о торжестве этой формации говорит победа авторитаризма по всей Земле, которую с грустью отмечает авторитетный политолог и бывший советник президента Путина В. В. А. Н. Илларионов.

Эти события заставляют признать госкапитализм особой общественной формацией, которая не способна трансформироваться в рыночный капитализм, а может перейти только к коммунизму.

Главная особенность госкапитализма – абсолютное перенакопление, при котором зарплаты растут быстрее физического объема производства, что превращает миллионы низкооплачиваемых работников в бедняков.

Страны рыночного капитализма не могут ничего противопоставить политике госкапитализма, потому что в них растет бедность из-за наплыва мигрантов, что подрывает их политическую власть и ослабляет их возможности на международной арене.

Переход к госкапитализму бывших аграрных стране и ослабление стран рыночного капитализма – все это проявление Мирового кризиса капитализма, выход из которого только один – переход к коммунизму через уравнение зарплат.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик7948 написал 16.01.2022 10:17
"загнивающий Запад", "счастливое детство" русских рабов, "чекисты - вооруженный отряд ЦК КПСС"....сионистское клище из мрачного прошлого геноцида народов России?
Сейчас режимы какрлика, таракана и хуйбаса на обочина истории Человечества?
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В.Петлюк
Не Мухин написал 16.01.2022 10:12
Всегда с восторгом читаю статьи В.Петлюка. Какой напор, какой апломб, в общем верх идиотизма все, что он пишет, особенно про экономические рычаги.
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