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Московский листок

Трудовой народ фактически откатился в период досоветской истории

Опубликовано 16.01.2022 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Трудовой народ фактически откатился в период досоветской истории

Александр Зимбовский с 6 января 2022 года продолжает находиться под арестом, с 7 января — в сахаровском спецприёмнике.

В Казахстане после выступлений бастующих рабочих полным ходом идёт шквал репрессий — ломают рабочее движение, рабочий протест. Но у рабочих Казахстана сильные корни — несмотря на многолетний террор, ещё много есть что ломать. Корневая поросль рабочего движения Республики неудержима. России этот опыт крайне интересен — не так стремительно, как Казахстан, но движется в том же направлении.

Александр Зимбовский с товарищами был задержан во время схода ряда коммунистических организаций — РКРП, Трудовой России, ОКП, РМП-Москва, которые собрались, чтобы выразить свою солидарность с рабочими Казахстана. Не успели активисты РКРП зачитать резолюцию для её дальнейшей передачи в казахское посольство, как полиция стремительно ворвалась в ряды активистов.

К вечеру задержанных начали отпускать с протоколами о нарушении правил пикетирования. Зимбовского на утро 7 января из ОВД Мещанский повезли в Мещанский суд. Судья Дьячкова присудила ему по ст. 19.3 — 15 суток ареста, из суда сразу направили в сахаровский спецприёмник.

11 января в Мосгорсуде прошла апелляция, судья Михаил Моргасов оставил решение Мещанского суда без изменений. Статья 20.2. ч. 8, которая также вменяется Зимбовскому, по-прежнему ожидает его по выходу 21 января из спецприёмника.

Жители разных общежитий Москвы подготовили обращения в защиту Зимбовского для передачи в Приёмную Президента. Коммунистические организации также обратились в Следственный Комитет, Генпрокуратуру, МВД РФ в защиту активиста рабочего, профсоюзного движения; коммунисты-метрополитеновцы ОКП подготовили видеообращение солидарности с Зимбовским и восставшими рабочими трудового народа Казахстана.

15 января в защиту Зимбовского прошли пикеты у Генеральной Прокуратуры на Большой Дмитровке.

- Свободу товарищу Зимбовскому!

- Даёшь Зимбовскому свободу — он на защите прав народа!

- Рабочему движению быть!

Рабочее движение проходит сейчас суровую школу испытаний, трудовой народ фактически откатился в период досоветской истории. Трудовой, Жилищный кодекс с каждым годом теряют всё больше страниц, как ненужные более листы отрывного календаря. И эти листы продолжают осыпаться на головы рабочих.



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