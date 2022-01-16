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Московский листок

Русскоязычную прессу на Украине окончательно удавят

Опубликовано 16.01.2022 в разделе комментариев 3

рф язык республики
Русскоязычную прессу на Украине окончательно удавят

На Украине вступила в силу норма закона об обеспечении функционирования украинского языка в печатных СМИ.

"Шестнадцатого января – новый этап имплементации норм языкового закона, который, безусловно, обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного. Украинского действительно становится больше", - сообщил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь на своей странице в Facebook.

Согласно новым правилам, распространение по подписке печатных изданий на других языках допускается при условии возможности подписки на государственном языке. Учредители печатных СМИ обязаны производить, публиковать и доставлять экземпляр номера на украинском.

В каждом месте распространения на долю украиноязычной версии издания должно приходиться не менее 50%.

***

Фактически это запрет на издание газеть на русском языке. И без того печатные СМИ издаются на грани рентабельности, а при необходимости дополнительных затрат на две версии газеты, украинской и русской, требование нереальное. Но кого это волнует?

Вспомним обещания Зеленского в период выборов и первые дни правления как-то смягчить языковый идиотизм - все в прошлом.

Какое нам до этого дело?

Да уходит Украина куда-то в безписьменный период истории. Не будут издавать газет, и всё. Кроме тех, что финансируются государством или олигархами. А их не будут читать за ненадобностью. Останутся посты без знаков препинания и правописания. Вот и вся письменная культура... А ведь само понятие правописания пришло в русский язык из Киева, когда он был еще русскоязычным городом...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Вагон вил написал 16.01.2022 04:07
Ну, теперь жители Крыма валом рванут на Украину.
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То таки да
То таки да написал 16.01.2022 03:50
То таки да!
Как сбросить еврейское ярмо?
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Жиды совсем обнаглели
То таки да написал 16.01.2022 03:48
То таки да!
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