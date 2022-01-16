Глобальный кризис создан Путиным с целью вернуть Донбасс Украине на своих условиях

Чего хочет Путин, создавая международный политический кризис и как бы «ставя мир на грань войны», на самом деле.

Чтобы ответить на этот вопрос нужно посмотреть на ситуацию в России и вопросы, которые срочно нужно решить Путину. Во-первых, в России предстоит смена власти. Полагаю, что Путин хотел бы уйти в 2024 году, а не двигаться путем Лукашенко и Назарбаева. Как «порядочный» человек Путин полагает необходимым перед уходом решить созданные им проблемы.

Такой проблемой, которую нужно срочно решать является вопрос Донбасса. Украина уперлась и не хочет выполнять Минские соглашения. Чтобы подвинуть ситуацию, искусственно создали глобальный кризис, шантажом нападения на Украину навязали Западу переговоры. Никто в Кремле, конечно, не боится расширения НАТО и не ожидает нападения. Но нужно было изобразить, что человечество на грани. Изобразили. Напугали.

Дальше выход президента Зеленского, который предложил встречу в формате Зеленский, Байден, Путин. Зеленскому ведь тоже нужно, чтобы ситуация выглядела как возможная мировая война из-за Украины и только в этой ситуации он идет на уступки и выполняет ради мира, при поддержке американцев Минские соглашения. Я бы не исключил, что между Кремлем и Киевом есть некоторая договоренность. Вернув Донецк с Луганском на приемлемых для России условиях Путин сразу успокоит мир, все свободно выдохнут и скажут российскому Президенту «спасибо, что не было войны».

Потом, запугав своей крутостью мир, Путин может уйти под аплодисменты и одним своим уходом сразу же создать хороший международный фон для своего преемника, который будет выглядеть, как надежда для мира.

Путин изображает, что ставит мир на край пропасти, чтобы решить перед уходом проблему Донбасса. Реально воевать, конечно, никто не собирается.