Танцевать нельзя никак?

ГУ МВД по Нижегородской области возбудилось на танцовщицу из Дзержинска Алену Кацан, которая станцевала на пилоне в городском сквере.
Девушка сняла свой номер на видео и выложила кадры в Instagram. При этом некоторые части тела девушки обнажены. Многие пользователи соцсети восхитились. Никаких голых жоп не было, но в кадр попала часовня Архангела Михаила.
Интерес полиции кадры вызвали по причине откровенного наряда танцовщицы (который, к слову, мало соответствовал погоде), а также из-за обнаружившейся "в зоне видимости постройки религиозного назначения".
В местной епархии к ситуации отнеслись спокойно.
«В ролике танцует девушка. Танцует, и все. Тут больше не о чем говорить. Да, за ней видна часовня. Но часовни, церкви и храмы всегда есть на центральных городских площадях, так уж сложилось… Из этого сложно сделать какой-то вывод о девушке. Не знаю, что вам еще сказать», — сообщил для СМИ пресс-секретарь митрополии Алексий Пестрецов.
Вот же как интересно, церковь претензий не имеет, а вот у полиции религиозные чувства прямо кипят…
Кстати, отмечу, что Иисус на распятии тоже не в офисном костюме. И ничего, как-то чувства верующих не задевает.
А.Б.
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Пациент дурдома написал 16.01.2022 13:27
Плохо, что полиция не сразу пресекла нарушение, а только потом, увидев в инстаграмме, возбудилась!
Плохо, что вместо ловли воров, убийц, наркоторговцев, коррупционеров полиция шарится по инстаграммам и занимается фигней!
ком написал 16.01.2022 13:19