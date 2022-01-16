Танцевать нельзя никак?

ГУ МВД по Нижегородской области возбудилось на танцовщицу из Дзержинска Алену Кацан, которая станцевала на пилоне в городском сквере.

Девушка сняла свой номер на видео и выложила кадры в Instagram. При этом некоторые части тела девушки обнажены. Многие пользователи соцсети восхитились. Никаких голых жоп не было, но в кадр попала часовня Архангела Михаила.

Интерес полиции кадры вызвали по причине откровенного наряда танцовщицы (который, к слову, мало соответствовал погоде), а также из-за обнаружившейся "в зоне видимости постройки религиозного назначения".

В местной епархии к ситуации отнеслись спокойно.

«В ролике танцует девушка. Танцует, и все. Тут больше не о чем говорить. Да, за ней видна часовня. Но часовни, церкви и храмы всегда есть на центральных городских площадях, так уж сложилось… Из этого сложно сделать какой-то вывод о девушке. Не знаю, что вам еще сказать», — сообщил для СМИ пресс-секретарь митрополии Алексий Пестрецов.

Вот же как интересно, церковь претензий не имеет, а вот у полиции религиозные чувства прямо кипят…

Кстати, отмечу, что Иисус на распятии тоже не в офисном костюме. И ничего, как-то чувства верующих не задевает.

А.Б.