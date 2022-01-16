Поскольку силы ОДКБ готовятся покинуть Казахстан, стали известны многие "нюансы" их взаимодействия с местными властями. Не всегда понятные. Так, казахские военные власти не позволила миротворцам ОДКБ взять под охрану секретную биолабораторию в Алма-Ате, которую местные называют "американская".

Речь идет о Казахском научном центре карантинных и зоноозных исследований и Центральной референс-лаборатория. В дни погромов на территории были люди в костюмах РХБ-защиты. Странным образом они сразу сумели "договориться" с погромщиками: "американскую" лабораторию не тронули, хотя кругом всё разгромили.

При согласовании перечня стратегических объектов, которые планировалось взять под охрану ОДКБ, биолабораторию в Алма-Ате представители Казахстана сразу вычеркнули.

Наша справка. Армия США использует эту лабораторию для ведения исследований военного характера, представляющих угрозу для населения. Об этом публично заявлял генерал Амирбек Тогусов, экс-замминистра обороны Казахстана, который внезапно скончался в прошлом году, когда готовил статью о военных разработках США.

1 сентября 2020 года посольство США опубликовало заявление американского коммандера (подполковник) Дэниела Сингера, что сотрудничество Штатов с алма-атинской лабораторией "плодотворно" продолжается. А журнал Tropical medicine опубликовал статью группы военных биологов о работе Департамента обороны США в Казахстане. Там открыто сообщается, что Агентство по сокращению угроз (DTRA), отвечающее за оружие массового поражения, создало в республике шесть биолабораторий, в том числе при Центре особо опасных инфекций в Алматы (ЦООИ) и НИИ проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский (НИИ ПББ) - о нем наш канал писал.

Работы в алма-атинском ЦООИ заложены в бюджет DTRA на 2022 год - $400 млн. Работы направляет отдел DTRA в посольстве США в Нур-Султане, который возглавляет полковник Стивен Колдер. Политическим прикрытием в регионе является американский Центральноазиатский офис контроля над заболеваниями (CDC), который возглавляет упоминавшийся ранее коммандер Сингер.

Кроме того, в 2021 году в журнале Frontiers of Public Health был опубликован отчет о работе Института микробиологии бундесвера (Мюнхен) в Казахстане. Военные из Германии работают в Казахстане в лабораториях DTRA. Финансирование ведется отделом OR12 МИД Германии, отвечающим за биологическое оружие.

Оксана Челышева (Финляндия)