В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за отходов с космодрома Восточный

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ввел режим повышенной готовности в связи с ненадлежащим хранением отходов с космодрома Восточный в поселках Западный и Ярославский. При этом административное дело против компании, складирующей отходы, было прекращено три недели назад.

Режим вводится "в связи со сложившейся обстановкой на территории Надеждинского муниципального района и Хорольского муниципального округа, связанной с ненадлежащим хранением пестицидов и ядохимикатов и наличием угрозы причинения вреда здоровью населения и окружающей среде".

Ответственным за предупреждение чрезвычайной ситуации назначен министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Константин Андронович.

24 декабря Росприроднадзор прекратил административное производство в отношении компании "Система", поскольку не обнаружил нарушений на площадке в Хорольском районе, а в Надеждинском районе выявлено только захламление участка. Исследования отходов из Амурской области, где расположен Восточный, не дали достоверной информации о составе хранящихся веществ, их концентрации и классе опасности.

В 2021 году следователи возбудили два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Общий объем хищений при строительстве оценивается в 660 млн рублей.

Всего по ходу строительства космодрома Восточный заведено больше 140 уголовных дел, а общий ущерб превысил 10 млрд рублей. Осуждено порядка 60 человек.

А тут какие-то отходы…

А.Б.