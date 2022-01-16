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Московский листок

Это уже не мой город

Опубликовано 16.01.2022 автором Ольга Костина в разделе комментариев 1

москва собянин
Это уже не мой город

Возвращалась вчера из Нового Иерусалима, с выставки «Азбука шедевра», которая мне не понравилась. Я человек искушенный, часто бываю на всяких выставках — в том же новоиерусалимском музее недавно был великолепный Константин Горбатов. А здесь какой-то винегрет из живописи, насильно объединенный тридцатью тремя буквами русского алфавита.

 

Но я о другом. Довезли меня до Москвы на машине, а дальше я решила добираться на метро. Вижу указатель — метро «Строгино». Я этот далекий север всегда плохо знала, а в последнее время в моих бедных, уже немолодых мозгах вообще все перепуталось. К примеру, Строгино и Свиблово. То вместо прямой оранжевой ветки, ведущей в родные юго-западные края, я поперлась по синей в центр.

 

Еду и одновременно напряженно изучаю почти незнакомую мне карту метро. Сообразила, что с Кунцевской можно перейти на большое кольцо и добраться прямиком до моего Зюзина.

 

И вот во время этого самого перехода с Кунцевской-синей на Кунцевскую-БКЛ я вдруг понимаю, что это уже не мой город. Что новые огромные подземные залы, прозрачные лифты, многочисленные непонятные указатели, уверенно бегущие по всей этой инфраструктуре молодые люди, — это совсем не та Москва, которую я всегда любила.

 

Когда-нибудь, наверное, я тоже худо-бедно освою современную подземную жизнь. Кстати, большое кольцо — это, безусловно, благо в смысле удобства и скорости. Но почему-то ужасно жалко кружочка, из центра которого расходилось несколько разноцветных линеечек разной длины.

 

Старею, старею...



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Всего комментариев к статье: 1
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Вначале на рытье метро выделили 900 миллиардов рублей
А затем написал 16.01.2022 16:11
Добавили еще 1 триллион 300 миллиардов рублей.
Итого:2 триллиона 200 миллиардов рублей.
И это при том, что стоимость строительства километра московского метро в 5-10 раз превышает стоимость строительства в сходных условиях проходки в других странах.
С коммунистическим приветом. Академический район. м. Академическая
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