Возвращалась вчера из Нового Иерусалима, с выставки «Азбука шедевра», которая мне не понравилась. Я человек искушенный, часто бываю на всяких выставках — в том же новоиерусалимском музее недавно был великолепный Константин Горбатов. А здесь какой-то винегрет из живописи, насильно объединенный тридцатью тремя буквами русского алфавита.

Но я о другом. Довезли меня до Москвы на машине, а дальше я решила добираться на метро. Вижу указатель — метро «Строгино». Я этот далекий север всегда плохо знала, а в последнее время в моих бедных, уже немолодых мозгах вообще все перепуталось. К примеру, Строгино и Свиблово. То вместо прямой оранжевой ветки, ведущей в родные юго-западные края, я поперлась по синей в центр.

Еду и одновременно напряженно изучаю почти незнакомую мне карту метро. Сообразила, что с Кунцевской можно перейти на большое кольцо и добраться прямиком до моего Зюзина.

И вот во время этого самого перехода с Кунцевской-синей на Кунцевскую-БКЛ я вдруг понимаю, что это уже не мой город. Что новые огромные подземные залы, прозрачные лифты, многочисленные непонятные указатели, уверенно бегущие по всей этой инфраструктуре молодые люди, — это совсем не та Москва, которую я всегда любила.

Когда-нибудь, наверное, я тоже худо-бедно освою современную подземную жизнь. Кстати, большое кольцо — это, безусловно, благо в смысле удобства и скорости. Но почему-то ужасно жалко кружочка, из центра которого расходилось несколько разноцветных линеечек разной длины.

Старею, старею...