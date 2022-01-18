Советский рубль вместо путинских авантюр

Все предсказать невозможно, и требовать от публицистов абсолютного знания нереально. Но назревшие ситуации определять можно, нужно и должно. Это к тому, что нагнетание напряжения вокруг Украины объясняется внутренним состоянием России в гораздо большей степени, чем внешним. Это вообще марксистская аксиома, что внутренняя политика определяет внешнюю, но сейчас особенно.

То есть, единороссы нуждаются во «втором Крыме», и чтобы перевалить выборный 2024-й. Хотя бы тридцать процентов поддержки должны оставаться реальными, и для сохранения легитимности внутри и снаружи. Но если затевать подобную кампанию в 2023-м, то будет поздно. Народ дойдет до точки кипения уже к концу этого года, и трудящиеся нацелятся на свержение власти все равно. А если раздуть шовинистическую истерию к середине года; то удержать инициативу все же легче. Шанс, по крайней мере.

Но иной читатель все же спросит, причем тут заголовок. Так в том-то и дело, что единороссы не могут остановить ухудшение социально-экономической обстановки, и что проявляется в нищете от инфляции особенно. В этом и первопричина внешнеполитического напряжения, и чтобы заслонить бедственное внутреннее положение. Поэтому и нынешние требования Кремля уже сомнительны. Если крымчане голосовали сознательно, и демократию надо было защищать; то насчет всей Украины надо было думать раньше, а не коррупцию разводить. Ведь социально-экономический уровень Евросоюза выше российского; и не мудрено, что часть украинцев хочет туда, разве что через дверь НАТО. Поэтому голые милитаристские упражнения, скорее всего, не помогут. А даже разозлят еще больше.

Выход только один: резкое увеличение привлекательности России путем социально-экономического оздоровления. И коль единороссы не способны на это в принципе – или кто-то сомневается?! – то современный Советский Союз с социально-экономическим развитием и крепким рублем и является единственным выходом из положения. Тогда никто не будет смотреть на запад; и НАТО откатится назад. И вот почему советский рубль вместо путинских авантюр.

***

Можно, конечно, все разложить по полочкам; но если совсем коротко, то экономическое положение характеризируется состоянием валюты.

Государственно-монополистический капитализм не существует без эксплуатации в виде ползучей инфляции. Помнится, автор этих строк в юные годы, и читая экономическую историю, не мог понять, почему западные немцы отбрыкивались от ревальвации марки; а янки заставляли их буквально через колено. Ведь круто же. А дело в том, что резко растущая валюта увеличивает стоимость рабочей силы, и многие капиталисты не могут конкурировать в таких условиях (импорт дешевеет и вытесняет, надо совершенствовать оборудование и увольнять рабочих, безработица вызывает социальное недовольство и так далее и тому подобное – короче, доля неоплаченного рабочего времени сокращается). Конечно, могут быть исключения сбалансированной экономики типа Швейцарии или больших финансовых рынков типа штатовского долга, когда и инфляция почти стоит, и безработица мала. Но это уж точно не во время пандемии, и уж точно не про нынешнюю Россию.

Поэтому в условиях ГМК и одна крайность в виде гиперинфляции опасна, когда все выходит из-под контроля – и другая крайность в виде сильно растущей валюты, и когда часть капиталистов может не выдержать темп, и в несбалансированной экономике и подавно. А раз так, крепкий рубль и противопоказан единороссовской и сырьевой экономике. Но в том-то и дело, что и ползучая инфляция профукана, и хотя бы даже по причине импортируемой инфляции (общеизвестно, что настоящее импортозамещение провалено), а что уж говорить о поголовном монополизме.

Выходит, запад нашел управу на Кремль не мытьем, так катанием. Если первый выдержит вирусную инфляцию за счет сбалансированной экономики и широких рынков - то второй ни в коем случае. Кстати, в Москве чуют такой расклад хотя бы на интуитивном уровне, поэтому и решили переломить ситуацию милитаризмом. Но уже не в то время, и не в том месте. Вообще-то, и если поставить себя на место украинца, то Москва становится агрессором и узурпатором. Имеют украинцы право, и как суверенная нация, вступать в Евросоюз?!.. Имеют. Имеют право вступать в НАТО?!.. Имеют. Демократия. А тут Кремль заявляет самым нахальным образом, что плевать на суверенитет и демократию, и ни в коем случае. Все это дурно пахнет; и вместо второго Крыма может получиться незаконная агрессия.

Поэтому исторический и стратегический перелом заключается только в одном – в появлении модернизированного Советского Союза. А именно, второй Союз ни то, что не боится крепкого рубля – А НУЖДАЕТСЯ В НЕМ! Крепкий рубль для социализма подобен качественному горючему для современного двигателя.

Тут Кулиевы с Петлюками шарахаются из крайности в крайность, и другим мозги пудрят. А суть в том, что социализм существует в диалектическом единстве плана и рынка. Разумеется, планирование первично, и подобно содержанию; а рынок вторичен подобно форме. Но как форма имеет обратное и корректирующее воздействие на содержание, так и рынок подправляет нормативы, и чтобы оные не превратились в сухостой. Таким образом, план делает рынок цивилизованным; а социалистический рынок освобождает план от волюнтаристских закидонов, и не позволяет оторваться от жизни.

Это несколько долгая история, требующая знания хотя бы основ политэкономии; поэтому модернизацию Советского Союза можно объяснить даже с точки зрения профессионального управления. Взять те же сбалансированные ресурсы, устойчивый спрос, честное экономическое соревнование и наличие достаточных поставщиков. Как это не удивительно для некоторых супер-пупер менеджеров… именно второй Советский Союз и соответствует этому ПОЛНОСТЬЮ.

Во-первых, плата за ресурсы в условиях общенародной собственности – а это природные, производственные и трудовые нормативы согласно формуле оптимального планирования – уничтожает гниение монополизма на корню. Для сравнения, буржуазная монополия может иметь ресурсов на сто рублей, а доход получать в пять рублей. И ничего, оная заплатила мизерный налог на имущество вкупе с обычными налогами на прибыль и тому подобное, и продолжает гнить. А советское предприятие должно заработать именно пятнадцать рублей, и чтобы оплатить нормативы и налоги. Поэтому, или отдай большую плату за большие ресурсы; или отдай сами ресурсы другим, и которые могут. Следовательно, ресурсы не гниют, а в обороте; зачатки монополизма уничтожаются постоянным распределением мощностей; и социалистическая экономика вырывается вперед.

Так в том-то и дело, что таких нормативов фактически не было в первом Советском Союзе, и в силу большой сложности. А вот современная информатизация как нельзя кстати, и в виде достаточного исчисления. Прямо-таки на ловца и зверь бежит. Но, с другой стороны, социалистический рынок не исчезнет. Лишь исходный план будет оптимальнее, и корректировка рынком будет плавнее с соответствующим уменьшением издержек. Но уничтожить рынок полностью пока невозможно; и коль будут существовать огромные кооперативная, индивидуально-трудовая и личная собственность, выходящие на рынок непосредственно. Но в том-то и преимущество, что изложенное уже эффективнее государственно-монополистического капитализма, и в разы.

Во-вторых, настоящий хозрасчет (отсюда и требование фабзавкомов и СТК) и создает РЕАЛЬНЫЙ межотраслевой баланс. Не понимать этого – ничего не понимать. Блин, ну какие же дятлы бегают с «угрозой синдикализма», слов нет. Оные путают профсоюзы с фабзавкомами, и хоть кол на голове чеши. Но фабзавкомы – это уже СОВЕТСКИЙ ИНСТИТУТ, разве что в виде низового звена. В частности, трудовой коллектив формирует фонд науки и техники, социального развития и оплаты труда; и эти ручейки сливаются в гораздо уточненный межотраслевой баланс, и где капитальные вложения совпадают с социальной инфраструктурой с соответствующим устойчивым ростом. Следовательно, и как не удивительно для некоторых, хозрасчет и планирование – неразрывные братья.

В-третьих, налоги распределяются демократично между «центром» и «провинцией» безо всяких президентов с камарильей, а отсюда нормальный спрос по всей стране, и без ужасного расслоения между богатыми и бедными. А раз так, большой спрос толкает предложение, и по спирали вверх. Но еще лучше, что правильные налоги развивают местные производства; и обилие поставщиков для федеральной и высококонкурентной сборки не заставит себя долго ждать. А это переход от сырья к развитому агропрому с высокой добавленной стоимостью, и сбалансированная экономика.

И в-четвертых, поголовные советские республики вместо нынешних бесправных регионов должны появиться непременно. Они нужны и для справедливого распределения налогов с соответствующим спросом; и для платы за ресурсы без местнических и ведомственных заскоков; и для честного экономического соревнования; и для распространения качественных поставщиков для создания мировых брендов. Если какая-либо российская республика подвергается ущемлению, - а это особый и притягательный аргумент для республик постсоветского пространства, - то угроза самоопределения наций протрезвит мигом, и все вернется к оптимуму. И вот что такое современный Советский Союз.

Поэтому любой нормальный политэконом, и будучи в условиях современной Советской власти, оздоровит российскую экономику с соответствующей международной привлекательностью достаточно быстро, и все ресурсы и возможности созрели для этого. Пожалуйста, подкидывай из уже существующей кубышки для крепкого рубля; долгие инвестиции, и обычно в перерабатывающей сфере, получают хорошее топливо; экономика диверсифицируется и влияние санкций падает; доходы населения растут вплоть до европейского МРОТ и выше; и всем замечательно.

И тогда не только украинцы, но и молдаване, белорусы, и даже прибалты посмотрят-посмотрят, и скажут – а пошел этот запад лесом. Надо ловить момент, и присоединяться к поумневшему Советскому Союзу с накоплением крепкой валюты, и пока другие не обошли.

Кстати, и крепкая армия не помешает; но уже для особо мешающих. Для полной убедительности отморозков, так сказать. Но тогда, разумеется, никакого НАТО. Чтобы духу не было. И в целом, и еще раз, вот почему нужен советский рубль вместо путинских авантюр.

***

Если это так, – все может быть, и единороссы поумнеют, ха-ха-ха, - но, если это так, то, во-первых, Кремль надавит на оппозицию до упора. Чтобы все были за военную кампанию горой, и ни-ни другое. «Державность», «патриотизм», «национальная безопасность» и тому подобное, и нечего благость портить. И вот здесь-то проверка на вшивость и подойдет. КПРФ, скорее всего, сломается – но та партия, которая будет называть вещи своими именами, и что вместо всей этой вакханалии нужен современный Советский Союз – та партия станет и подлинно социалистической, и подлинно популярной. И к этому стоит подготовиться уже сейчас.

Во-вторых, и соответственно, конкретная деятельность в пользу и таковой партии, и второго Советского Союза желательна также сейчас, и для создания хоть каких-то субъективных и организационных предпосылок. Вот некоторые якобы левые говорят, что, когда начнется заваруха, ужо я покажу. Раззудись плечо, размахнись рука. А пока нечего высовываться, и надо на печи полежать. Но это несерьезно. Так дела не делаются. Тогда ты уже не левый активист, а один из толпы. Даже найдутся и поэнергичнее тебя, и «делать революционную карьеру» будет поздно. Нет, батенька, шевелиться надо именно сейчас – и хотя бы в виде или профсоюзной борьбы; или борьбы за МУП во всех сферах, и для конкуренции с монопольной акционерщиной. А там, глядишь, и до советского муниципалитета доберешься.

Итого. Единороссы мусолят украинский вопрос не только для внешнего, но и для внутреннего употребления. И еще неизвестно, для чего больше. Уже постоянное шовинистическое давление на остатки демократии и общественное мнение достало до печенок, и что чрезвычайно хреново; но даже и крупный политический маневр весьма не исключен. Если патрушевский Совет Безопасности решит, что общественное недовольство рискует перейти в революционное качество, и не позволит дотянуть до 2024-го – то резерв милитаристской истерии и будет пущен в бой. Следовательно, прогрессивная альтернатива нужна позарез – и вот почему советский рубль вместо путинских авантюр.

Р.S. Коль тоже по теме, автор не согласен со статьей «Глобальный кризис создан Путиным с целью…». Можно поспорить, потому что сдача Донбасса ударит по рейтингу единороссов столь мощно, что плевать на всякие там международные договоренности, и когда можно допрыгаться до участи Лжедмитрия. Сомнительно, и весьма, поэтому автор остается на вышеизложенной позиции; и что Донбасс, даже наоборот, попытаются расширить для эффекта «второго Крыма». И Путину уходить после урока Казахстана тоже не комильфо. Что ж, посмотрим. Автор и предупредил, что все предсказать невозможно.