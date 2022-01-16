Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Песков рассказал об ультиматуме Кремля всем остальным
Цена Победы. Ветерана войны заставили платить налог за подарок к юбилею Победы
3 События в Казахстане оказались на слишком масштабными
4 Угроза цунами в Японии. А у нас?
5 В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за отходов с космодрома Восточный https://forum-msk.org/material/news/1...
6 ГУ МВД по Нижегородской области возбудилось на танцовщицу из Дзержинска Алену Кацан, которая станцевала на пилоне в городском сквере https://forum-msk.org/material/news/1...
7 В Казахстане стали исчезать таблички с именем Назарбаева
8 Власти Португалии проверяют законность предоставления гражданства Абрамовичу
9 Новый канал «Ланцет» - рецензируемый журнал на YouTube
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стоик7949 написал 16.01.2022 19:02
стоик7949 написал 16.01.2022 18:58
Н е завидонов написал 16.01.2022 18:57
Весь мир в смятении.