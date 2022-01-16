Об ультиматуме Кремля всем остальным #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #казахстан Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #казахстан 1 Песков рассказал об ультиматуме Кремля всем остальным Цена Победы. Ветерана войны заставили платить налог за подарок к юбилею Победы 3 События в Казахстане оказались на слишком масштабными 4 Угроза цунами в Японии. А у нас? 5 В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за отходов с космодрома Восточный https://forum-msk.org/material/news/1... 6 ГУ МВД по Нижегородской области возбудилось на танцовщицу из Дзержинска Алену Кацан, которая станцевала на пилоне в городском сквере https://forum-msk.org/material/news/1... 7 В Казахстане стали исчезать таблички с именем Назарбаева 8 Власти Португалии проверяют законность предоставления гражданства Абрамовичу 9 Новый канал «Ланцет» - рецензируемый журнал на YouTube



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