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Московский листок

Об ультиматуме Кремля всем остальным

Опубликовано 16.01.2022 в разделе комментариев 3

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #казахстан
Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #казахстан
1 Песков рассказал об ультиматуме Кремля всем остальным
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5 В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за отходов с космодрома Восточный https://forum-msk.org/material/news/1...
6 ГУ МВД по Нижегородской области возбудилось на танцовщицу из Дзержинска Алену Кацан, которая станцевала на пилоне в городском сквере https://forum-msk.org/material/news/1...
7 В Казахстане стали исчезать таблички с именем Назарбаева
8 Власти Португалии проверяют законность предоставления гражданства Абрамовичу
9 Новый канал «Ланцет» - рецензируемый журнал на YouTube
 
 
 
 


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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик7949 написал 16.01.2022 19:02
В городах мира пройдут акции в поддержку Навального ?
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(без названия)
стоик7949 написал 16.01.2022 18:58
В городах мира пройдут акции в поддержку Навального?
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(без названия)
Н е завидонов написал 16.01.2022 18:57
По Евроньюс каждые 30 минут говорят, Путин ответит военно техническим способом.
Весь мир в смятении.
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Об ультиматуме Кремля всем остальным
Об ультиматуме Кремля всем остальным
16.01.2022
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