Российская элита потеряла способность думать

В России по - прежнему гибнут люди от палёного спиртного. В Тюмени за последние несколько дней 9 человек, 8 в Югре, 6 в посёлке Кандинский и этому нет конца. Никто не контролирует предприятия, которые снабжают торговлю спиртным. А может проверяющие в доле у производителей. При бандитски - воровском капитализме это почти норма. Неважно как, главное деньги и это касается даже высокооплачиваемых чиновников.

Отвечая на вопрос радиоведущего С. Мардана И.Иноземцев отвечает, что жизнь изменилась настолько, что нельзя сравнивать уровень жизни в СССР и сейчас. Читатель, скажите можно этого человека считать умным? Сравнивать жизнь народа не только нельзя, а нужно во все времена и принимать меры по её улучшению. От этого зависит существование государства. Казахстан стал для кого - нибудь из чиновников России примером? Думаю, что нет. Однако время покажет. И вот президент принимает решение повысить пенсии на проценты выше инфляции. Ещё несколько дней назад говорил о повышении на 8,6 %, что по его мнению соответствует инфляции. Другие политологи говорят, что инфляция за 2021 год составила от 16 до 17 %. Значит Росстат врёт не только народу, но и президенту. Для чего спросит читатель? Ведущие на радио и телевидение говорят что в стране не хватает средств, что на повышение пенсий бюджет выделяет 150 миллиардов рублей. Хотят народ успокоить такой суммой. Но никто ни разу не упомянул о суммах, которые выведены из России. Абрамович покупает самолёт. Бывший министр финансов Московской области купил тоже самолёт и на нём улетел на Лазурный берег Франции, а губернатора переселили в Совет Федерации, что правоохранительные органы его не достали. Вот я закончил институт получил направление на работу в другую республику, дали проездные и зарплату за месяц. А внук сейчас закончил институт, выдали диплом и выбросили на улицу. Куда хочешь туда и иди. Надо сравнивать и добиваться советского отношения к молодым специалистам и не только. Более того нам платили 45 рублей стипендии. Сейчас даже для рабочего такой зарплаты нет. И таких Иноземцевых пред пруди, они все при деньгах, не известно за что получают. Более того Мардан на передаче с пафосом говорит, что о народе при коммунистах никто и никогда не заботился. Правильно в народе говорят: "Болтун находка для врага".

По России много установлено вечных огней в память о павших в Великой Отечественной войне. Оказывается современная молодёжь не интересуется историей своей страны, да и школа в этом не заинтересована вот они и жарят шашлыки на этих святых огнях, а то и просто гасят. Чем им заняться в современной России при бандитски - воровском капитализме? Домов культуры нет есть дома по продаже палёной водки, наркотиков, проституток на что нужны приличные средства. Где взять? Выход один грабить, воровать, убивать. По этой проблеме правительство пошло на уступки. Раньше вечные огни финансировались местным бюджетом, теперь за счёт федерального. Великое событиен для нищего народа. Будем ходить греться.

Во многих городах прошла "акция" по минированию школ, какое - то сумасшедшие. Например, в Саратове по этой причине закрыли 136 школ, т е. все школы города и прилегающие к городу. Есть и другие города в которых тоже неизвестные лица якобы минируют здания. Поверить трудно, но проверять надо и проверяют специальные службы. Пока взрывчатки не обнаружено. Кто мог на это пойти? Думаю, что это молодёжь от безделья, которая учится в этих школах. Прикол у них такой возник. Сейчас появилась информация о том, что власть проводит таким образом ученья, выбросив школьников на мороз в чём мать родила. Что ни день, то дурдом в квадрате. А президент намерен разорвать все отношения с США. Как испугаются американцы аш жуть берёт.

На днях слушал передачу на радио "КП", которую ведёт Панкин и Г.Бовт. Речь шла о разговоре Путина с Байденом, встрече наших военных с НАТО, с руководством ОБСЕ. Панкин говорит, что надо развивать экономику и тогда с нами будут разговаривать на равных. Георгий не согласился и говорит, что в России нет таких средств. От Бовта такую лажу не ожидал. В России даже при миллионной безработице денег куры не клюют. За два последних года из страны вывезено около 100 миллиардов долларов, вывезено почти всё золото и это делается открыто и СМИ информирует об этом народ России. Ни на одной передаче по радио, на телевидении не услышишь о такой государственной политике. Что происходит в стране? Почему все молчат? Кремль, правительство окончательно решило уничтожить страну и народ. Другого мнения невозможно придумать.

Президент, да и министр сказали, что выведут миротворцев из Казахстана до 19 января. А стоило вообще вводить? И кто заплатил за эти перемещения? Народ России? Шестого января, когда наши миротворцы были в Казахстане бандиты убивают российскую женщину М.В.Ким вышедшую с работы. Осталось трое детей. Многие в России думали, что наши войска останутся в Казахстане, да и здравый смысл говорит об этом. И надо было перешерстить весь город Тараз, Жамбыльской области. В реальности показать, на что способны войска России. Никто из высоких российских чиновников даже не обмолвился об этом. Лавров всё ждёт бумажного ответа от США на наше письмо. Шойгу озабочен строительством городов в Сибири. Народ брошен и о нём власть даже не вспоминает не только в бывших союзных республиках, но и в самой России.

Телевидение и радио почти через полчаса рассказывает о том, что президент дал команду правительству на счёт повышения пенсий и наверное минимальной оплаты труда. К 15 - 20 тысячам рублей 8,6% это капля в море, а чиновникам в прошлом году на 10 % к зарплате в несколько сот тысяч рублей. Дурит нас власть по полной, а мы спрятались в своих конурах и боимся выйти на улицу. Вирус пугает, да и на тощий желудок не ходится, нет энергии на противостояние.

И вот М.Мишустин выступает на каком - то форуме: "Для эффектного достижения национальных целей в правительстве страны приняли единый план. Он объединяет мероприятия нацпроектов, госпрограмм, а также 42 стратегических инициатив, каждая призвана улучшить благосостояние людей, развивать инфраструктуру, формировать новые точки роста в регионах. При этом надо увеличить рынки жилья, поддержки системы образования, завершения газификации регионов". Сколько было подобных программ и ничего не сделано. Надо не соединять разные программы, а создать на научной основе план развития страны с указанием источников финансирования. А денег нет. Бюджет на 2022 и последующие годы сокращён. На какие шиши М.Мишустин будет достигать национальных целей? Миллиарды так и утекают за границу, но о них ни слова. Пора нам, товарищи, сказать своё слово, тем более Конституция РФ разрешает нам это сделать. А тут ещё А.Кудрин подбрасывает негатив. Говорит, что сейчас народ живёт лучше на 20 % чем в СССР. Он что дурак? Зачем его держит президент в психушку и немедленно. В СССР не было нищих, а сейчас их более 20 миллионов. Чиновники да, живут лучше не на 20 %, а на все тысячу. Пример. Глава радиотехнических войск ВКС России генерал - майор Андрей Кобан арестован за взятку в 5 миллионов рублей. Он один такой???